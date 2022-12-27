Назван топ-5 самых вредных блюд на новогоднем столе

Фото: Pexels

Может ли еда с празднично накрытого стола нанести вред здоровью и испортить настроение? Кондитер Дмитрий Дюран рассказал «Вечерней Москве» о самых вредных продуктах на новогоднем столе и о том, чем их можно заменить.

При подготовке к обильной ночной трапезе сразу вспоминается набор обязательных блюд. Кажется, что без их присутствия на столе перезвон курантов и традиционное предновогоднее обращение президента не принесут радости.

Если взглянуть на традиционные деликатесы с точки зрения медиков, то придется признать, что украшающие стол разносолы могут навредить организму. Стоит помнить, что в новогоднем меню часто присутствует немало того, к чему лучше отнестись с осторожностью.

Маринады

Компоненты классического маринада — это уксус в сочетании с солью, сахаром и специями. Дополняя бутерброды с икрой, салат оливье и прочие мастхэвы, маринады могут влиять на пищеварение не только положительно, но и негативно. Усиливая интенсивность пищеварения, маринованные продукты одновременно повышают аппетит.

При выборе между солеными продуктами и маринадами лучше предпочесть первые из них. Там отсутствует уксус, без которого желудку намного комфортнее. Но и употребляемые в большом количестве соленья могут вызвать раздражение слизистой и дискомфортные ощущения в области живота.

Многокомпонентные салаты

Самые узнаваемые и любимые на новогоднем столе — оливье и мимоза. К сожалению, эти салаты относятся к сложным многокомпонентным блюдам. Проблема именно в том, что многие из входящих в них ингредиентов неблагоприятно влияют друг на друга в процессе пищеварения. Добавление майонеза или иных соусов лишь усложняет ситуацию.

Исправить положение поможет использование нежирной сметаны или йогурта.

Высококалорийные компоненты салата лучше заменить низкокалорийными. Привычную колбасу может заменить отварное мясо. Вместо соленых огурчиков лучше использовать свежие.

Сладости, торты, пирожные

За праздничным столом невозможно обойтись без десертов. Увы, желудок вряд ли будет благодарен за сладкое завершение пиршества. Особенно если до этого в него были загружены мясо по-французски и маринованные помидоры. Любое из таких удовольствий, как кремовый торт, кексы или покрытые шоколадом пирожные, обойдется вам минимум в 500 лишних калорий. Фрукты вместо сладостей гораздо полезнее.

Тарталетки

Тарталетки — одно из тяжелых испытаний для пищеварительной системы. Рассыпчатые корзиночки из песочного теста уже сами по себе содержат немало калорий. В сочетании с часто используемыми в качестве начинки икрой, паштетами и сырами корзиночки способны доставить немало проблем.

Для снижения калорийности рекомендуется заменить тарталетки на канапе. В этом случае удастся избежать расплаты в виде излишнего веса и колик в животе.

Сладкие газированные напитки

Литр колы содержит 106 граммов сахара, литр «Тархуна» — 111. Газированные напитки — то, о чем следует забыть во время предпраздничного посещения магазинов. Лучшая замена газировки — морсы и пряные чаи с добавлением ягод и фруктов.