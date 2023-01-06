Коляда, отворяйте ворота: вспоминаем русские обряды

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Конец декабря был важным периодом в календаре наших предков: начинался «сезон» Святок, который длился до Крещения. В эти дни люди ходили колядовать, готовили угощения. Сейчас период Святок начинается в канун Рождества, с 6 на 7 января. «Вечерняя Москва» предлагает вспомнить старые русские традиции.

Готовим угощения

На стол обязательно ставилась кутья — или сочиво — каша из пшеницы или риса, заправленная медом и изюмом. Также пекли «колядки» или «калитки» — печенье и пирожки с начинкой.

Собираем друзей

Колядки — одна из главных частей Святок. Не пустить к себе в дом колядующую молодежь, не угостить ее сладостями означало отогнать от дома удачу и достаток.

— Колядовать принято в компании, — говорит Нана Бахтадзе. — Нужно собраться вместе и распределить роли: «предводитель» несет мешок с подарками — конфетами и сувенирами.

Также в группе могут быть ряженые — медведь, коза, скоморохи, ангелы. Подбор костюмов для этого «передвижного карнавала» показывает, как тесно переплелись языческие и христианские традиции. Медведь и коза — волшебные животные, дружба с которыми сулит благополучие.

Мастерим символы

Важный атрибут колядующих — Вифлеемская звезда — украшение на палочке, вертящееся на ветру. Можно смастерить картонный вертеп — сделать грот, ясли, животных, постелить «сено» из резаной бумаги, а маленьких куколок нарядить в костюмы Девы Марии, Младенца, Иосифа и волхвов — и разыграть сценку рождения Спасителя.

Запоминай

Коляда, коляда,

Отворяйте ворота,

Доставайте сундучки,

Подавайте пятачки.

Хоть рубль,

Хоть пятак,

Не уйдем из дома так!

Дайте нам конфетку,

А можно и монетку.

Не жалейте ничего

Накануне Рождества!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Сюткин, историк:

— Начиная с 1700 года благодаря указу Петра I (решившего ввести в России григорианский календарь) Рождество фактически слилось с празднованием Нового года. Сам же сочельник — это начало колядований. И хотя официальная церковь всегда весьма прохладно относилась к этой народной практике, колядки — это наша народная традиция. Зародилась она, очевидно, задолго до принятия христианства.