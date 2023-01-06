Коляда, отворяйте ворота: вспоминаем русские обряды
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Конец декабря был важным периодом в календаре наших предков: начинался «сезон» Святок, который длился до Крещения. В эти дни люди ходили колядовать, готовили угощения. Сейчас период Святок начинается в канун Рождества, с 6 на 7 января. «Вечерняя Москва» предлагает вспомнить старые русские традиции.
Готовим угощения
На стол обязательно ставилась кутья — или сочиво — каша из пшеницы или риса, заправленная медом и изюмом. Также пекли «колядки» или «калитки» — печенье и пирожки с начинкой.
Собираем друзей
Колядки — одна из главных частей Святок. Не пустить к себе в дом колядующую молодежь, не угостить ее сладостями означало отогнать от дома удачу и достаток.
— Колядовать принято в компании, — говорит Нана Бахтадзе. — Нужно собраться вместе и распределить роли: «предводитель» несет мешок с подарками — конфетами и сувенирами.
Также в группе могут быть ряженые — медведь, коза, скоморохи, ангелы. Подбор костюмов для этого «передвижного карнавала» показывает, как тесно переплелись языческие и христианские традиции. Медведь и коза — волшебные животные, дружба с которыми сулит благополучие.
Мастерим символы
Важный атрибут колядующих — Вифлеемская звезда — украшение на палочке, вертящееся на ветру. Можно смастерить картонный вертеп — сделать грот, ясли, животных, постелить «сено» из резаной бумаги, а маленьких куколок нарядить в костюмы Девы Марии, Младенца, Иосифа и волхвов — и разыграть сценку рождения Спасителя.
Запоминай
Коляда, коляда,
Отворяйте ворота,
Доставайте сундучки,
Подавайте пятачки.
Хоть рубль,
Хоть пятак,
Не уйдем из дома так!
Дайте нам конфетку,
А можно и монетку.
Не жалейте ничего
Накануне Рождества!
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Павел Сюткин, историк:
— Начиная с 1700 года благодаря указу Петра I (решившего ввести в России григорианский календарь) Рождество фактически слилось с празднованием Нового года. Сам же сочельник — это начало колядований. И хотя официальная церковь всегда весьма прохладно относилась к этой народной практике, колядки — это наша народная традиция. Зародилась она, очевидно, задолго до принятия христианства.