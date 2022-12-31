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Приметы и советы

Примани счастье: новогодние приметы и обряды, притягивающие удачу

Юлия Панова

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Общество
Примани счастье: новогодние приметы и обряды, притягивающие удачу
Участница народного хоровода — танца ехор во время празднования Сагаалгана (Цаган Сар) — праздника Белого Месяца и Нового года в буддийской традиции / Фото: Сергей Бумагин / ТАСС

В преддверии новогодних праздников особенно хочется чудес Сверкающие гирлянды на улицах, золотые россыпи мандаринов на прилавках, наряженные елки только усиливают это чувство.

Но если для детей вера в новогоднее чудо естественна и безоговорочна, то замороченным жизнью и проблемами взрослым требуется ее чем-то подкрепить. И тут на помощь приходят приметы, обычаи и ритуалы по приманиванию удачи.

Сейчас никого уже не удивишь сжиганием записочек или открыванием окон, чтобы под бой курантов успех «залетел» к вам в дом. Но как приманивают удачу различные народы, населяющие нашу огромную страну?

По словам Александра Белова, главы крупного ивент-агентства, специализирующегося в том числе на организации праздников, клиенты все больше и больше интересуются народными традициями, обрядами и обычаями, связанными с теми или иными празднованиями.

Что до новогодних примет, то во многих национальных культурах нашей страны, по словам Белова, в канун праздника принято избавляться от старья и одеваться во все новое.

— Еще одним универсальным «магнитом» с древности считаются округлые предметы. Поэтому в России под бой курантов обсыпают себя и гостей зерном, — говорит он.

Вепсы — малочисленный народ, проживающий на территории Карелии, Вологодской и Ленинградской областей, делают своими руками куколку-ангела. Ее используют как елочное украшение или подкладывают в колыбельку ребенку в качестве оберега. А на Рождество пекут угощения для всех — пирожки, один из которых должен быть соленым. Кому он попадется, тот весь следующий год будет счастливым и удачливым. Главное — съесть его незаметно, не показав остальным, что он выпал именно тебе.

Ненцы и эвенки, загадывая желания, повязывают ленточки на священном дереве. Кроме того, большое внимание уделяется детям. Ненцы верят, что если обидеть ребенка, то духи разгневаются и покинут человека.

А вот давать что-то на праздники в долг не рекомендуется. Иначе достатка в наступающем году не жди.

Уроженка Читы, певица Мэри Ян до сих пор следует мудрым наставлениям, которые ей передала ее бабушка. Их родной край граничит с Бурятией, Монголией, Китаем...

— Находясь рядом с такими богатыми традициями народами, мы, сохраняя свои, всегда интересовались и другими. В Монголии, например, сначала 31 декабря отмечают Новый год, а уже потом Цаган Сар — главный весенний праздник. Чтобы приманить радость, нужно позвать как можно больше гостей, минимум человек двести. Чем больше будет гостей, тем больше будет счастья и удачи в наступающем году, — рассказывает она.

По словам исполнительницы, ей, выросшей в Забайкалье, близок и буддизм.

— У нас принято в Новый год приглашать ламу на специальные обряды. А еще — лепить из теста фигурки и сжигать их вместе с другими подношениями: считается, что таким образом мы просим себе защиту, чтобы неудачи обходили дом стороной, — говорит она.

Надо учитывать, что многие народы России празднуют Новый год не в ночь с 31 декабря на 1 января, а весной, когда природа перерождается и оживает после нескольких месяцев снежного заточения. Так что, если очень хочется, можно продолжить приманивать удачу и после завершения зимних праздников. Тогда год точно будет по-настоящему счастливым. И если посмотреть на все эти традиции, то можно заметить, что они все поддаются одному знакомому всем правилу — как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому долой плохое настроение и печаль. Впереди новый год, а значит, новые возможности, события и исполнившиеся планы!

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