«Закружит в гуще событий»: что принесет знакам зодиака январь 2023 года

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По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в январе 2023 года.

Январь закружит в гуще событий все знаки зодиака с самых первых дней. Так что после праздников придется молниеносно включаться в текущие дела, входить в рабочий ритм. Все это будет происходить на фоне приподнятого настроения, желания приключений и перемен. Они не заставят себя ждать, но стоит быть внимательными к финансовой стороне. Не стоит бездумно сорить деньгами, они еще пригодятся для более важных приобретений.

Важно, что год начинается сразу с двух ретроградных планет — Марса и Меркурия. Поэтому первые три недели вплоть до 21 января мы будем возвращаться к прошлому, решать старые проблемы, конфликты. Начинать что-то новое, в том числе и отношения с потенциальными партнерами, которых как раз встретили в этот период, не рекомендуется. Все пробуксует и быстро закончится. Сосредоточьтесь на том, что давно хотели завершить, на ошибках, которые хотелось бы исправить, чтобы идти дальше с новыми мыслями и идеями.

Меркурий будет двигаться ретроградно до 18 января по знаку Козерога, из которого выйдет только 11 февраля 2023 года. Это отличное время, чтобы избавиться от хлама и лишних вещей в квартире или офисе, для перестановки. Можно закрыть сложные темы с родственниками, которые не давали покоя, закончить дела, связанные с недвижимостью.

Планета любви и отношений Венера большую часть месяца (с 3 по 27 января) будет находиться в Водолее — знаке свободы и независимости. Поэтому знакомства, пусть и искрометные и с яркими эмоциями и надеждами, увы, не принесут длительных отношений. При этом в поисках партнера стоит приглядеться к давним знакомым. Возможно, в этот период вы иначе их оцените.

В целом месяц едва ли можно назвать напряженным. Некоторое торможение в продвижении дел будут давать Марс с Меркурием, но это стоит использовать себе во благо.

Овен

Овны в январе скинут с себя груз проблем, которые так давили в 2022 году, вдохновятся и начнут фонтанировать новыми идеями, которые помогут завоевать авторитет в коллективе и сдвинуть с мертвой точки проекты. Предложения от окружающих, даже самые заманчивые, стоит рассматривать с присущей вам критичностью и не бояться говорить «нет». Это поможет избежать ошибок. В личной жизни наступит период романтики, который потребует от вас определенных усилий, все-таки голова будет забита работой и новыми свершениями. Но отвлечься стоит. То же касается и одиноких Овнов: флиртуйте, пусть серьезных отношений и не случится, зато вы отлично проведете время и напитаетесь энергией.

Телец

Тельцы в январе будут в своем традиционном амплуа — много работать, стараться проявлять максимум профессионализма, где-то излишней упертости, которая будет даже уместна и поможет решить старые дела, которые висели мертвым грузом. Если Тельцы занимаются творчеством, то это прекрасное время себя проявить. Возникнут и небольшие трудности на работе и с финансами, но вы с ними легко разберетесь, просто немного терпения, которого у вас не занимать. Порадует Тельцов личная жизнь. Есть все шансы обрести свою вторую половинку — это может быть давний знакомый, который оказывал знаки внимания, но вы их не воспринимали всерьез. Для тех, кто в отношениях, период сулит совместный приятный отдых и много радостных моментов.

Близнецы

Близнецов не только в январе, а весь год ждут сюрпризы, часто очень приятные. Если вы давно хотели сменить работу, вид деятельности, направление — дерзайте, сейчас самый момент сделать шаг вперед. Вам поступит предложение, которое наконец вам понравится. На нынешнем месте работы и в семье вы можете столкнуться с критикой и претензиями. Принимайте это спокойно, конструктивно. Вас ждут и яркие события в личной жизни, в том числе новое знакомство, которое при должном терпении и желании с вашей стороны может позже перерасти во что-то большее. Главное, не бросайтесь в омут с головой.

Рак

Раки наконец смогут распутать клубок проблем, которые так давно беспокоили и не давали полноценно двигаться вперед. Для этого вам понадобится и помощь близких, коллег. Не стоит стесняться обращаться за помощью, за советом. Так вы достигнете своей цели в разы быстрее и продуктивнее. Работы в январе у Раков будет очень много. Слушайте свою интуицию, старайтесь не принимать скоропалительных решений, тогда все сбудется в лучшем виде. Вторая половинка окажет вам поддержку во всех начинаниях. А те, кто сейчас находится в поиске отношений, могут ненадолго отвлечься на ничем не обременяющий флирт. Это вас взбодрит.

Дева

Акцент месяца для Дев — здоровье. Оно потребует гораздо большего внимания, чем раньше. И откладывать даже мелкие проблемы не стоит, решайте все здесь и сейчас. Укрепляйте иммунитет, занимайтесь профилактикой. На работе будет завал, но вы с присущим вам мастерством и дотошностью разберетесь со всем. По финансам: вас может ожидать внезапная прибавка по зарплате или премия за отличную работу. Также Девы закружатся в вальсе романтики. Приятные знакомства, даже если и не приведут к серьезным отношениям, отлично подзарядят. К тому же присмотритесь к окружающим, среди них может быть и человек, который станет вашей судьбой.

Весы

Для Весов январь будет хлопотным в плане работы. Новые обязанности, важные поручения, внезапные перемены в планировании. Все это будет напрягать, но Весы с этим легко справятся. Причем это очень хороший момент, чтобы показать себя суперпрофессионалом и сделать скачок по карьерной лестнице. Не упускайте шанс, не ленитесь. Несмотря на то, что времени на отдых почти не будет, надо находить возможности для передышки, иначе организм даст сбой. Окружающие вас люди окажут поддержку, не стесняйтесь к ним обращаться. На любовные дела времени почти не останется. Зато даже маленькие моменты романтики принесут массу удовольствия.

Скорпион

Для Скорпионов наступает время пересмотра своих отношений с окружающими. Придется отказаться от связей и приятелей, которые давно не играют никакой роли в вашей жизни. Настройтесь на конструктивное общение с людьми, которые могут в будущем привести вас к успеху и помогут решить насущные вопросы. Если почувствуете сильное перенапряжение, отправляйтесь в короткое путешествие в соседний город, сходите в салон красоты, обновите гардероб. К тому же в этом месяце будет много интересных знакомств и флирта, который внушит вам уверенность во внешней и внутренней привлекательности.

Стрелец

Стрельцам категорически не стоит ввязываться в новые проекты, менять работу, жилье и вообще браться за что-то глобальное. Большая вероятность ошибок и того, что инициатива будет зарублена на корню. Чтобы сохранить свою энергию и направить ее в нужное русло, займитесь образованием, больше общайтесь с родными людьми, посетите места, в которых когда-то жили. Ностальгия заставит вас встрепенуться. В отношениях возможен переход на новый уровень с партнером. Вы можете смело признаться в своих чувствах, они будут взаимны. У семейных Стрельцов будет больше романтики и приятных мелких путешествий.

Козерог

Козероги ринутся в рабочий ритм с присущим им упорством и желанием достичь успеха во что бы то ни стало. Однако звезды могут сделать неожиданный поворот, и все пойдет не по плану. Даже если проект, на который вы делали ставку, завернут, не переживайте. Отнеситесь к этому философски. Скоро представится шанс все повернуть в свою пользу. Больше общайтесь в этом месяце с родными и близкими. Они вас во всем поддержат, а домашнее тепло и забота не дадут расклеиться в любой ситуации. В личных отношениях все будет тихо и спокойно. Одиноких Козерогов ждут кратковременные знакомства без серьезных планов на будущее.

Водолей

Месяц потребует от Водолеев максимум активности, никакой лени. Только вперед. Смело беритесь за сложные задачи, амбициозные проекты. События порой будут выбивать вас из привычного ритма, заставляя быстро перестроиться и проявить гибкость. Для вас это несложная задача. С деньгами все будет более-менее стабильно, но пускаться в лишние траты не стоит. Активность стоит проявить и в личных отношениях. Сами выбирайте партнера и не бойтесь говорить о своих чувствах. Вам ответят взаимностью. Семейным Водолеям также стоит проявить себя — побаловать свою половинку сюрпризами и романтичными поступками.

Рыбы

Рыбы в январе будут кататься как сыр в масле. Вы осознаете, насколько ваш профессионализм высок и как сильно вас ценит начальство. Главное, чтобы корона на голове не превратила вас в сноба. Это тут же скажется на отношениях с окружающими. Коллектив не потерпит заносчивости и бахвальства. Скромность в этой ситуации станет вашим лучшим украшением. Вас потянет в январе потратить деньги, ведь вы так много работали. Но не торопитесь, иначе на конец месяца у вас будет не запас, а дырка от бублика. Семейные Рыбы будут спокойно наслаждаться своей тихой гаванью. А вот одинокие имеют все шансы встретить свою половинку.