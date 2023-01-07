Рождество Христово — 2023: история, традиции и обычаи праздника

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Особая торжественная атмосфера ежегодно собирает вместе тысячи россиян за праздничным столом 7 января — в день Рождества Христова. Это второй по значимости религиозный праздник в России. История Рождества Христова, традиции, обычаи и связанные с ним запреты — в материале «Вечерней Москвы».

История праздника

Рождество Христово является одним из главных православных праздников и считается вторым по значимости после Пасхи. Точный день рождения Иисуса Христа неизвестен. Начало празднования относится к I веку. Однако до IV века Рождество Христово и Его Крещение праздновали одновременно в один день — 6 января. Этот праздник называли Богоявлением.

Отдельный праздник в честь Рождества Христова впервые был установлен в Римской церкви в начале IV века. Папа Римский Юлий I утвердил 25 декабря как дату Рождества Христова в 337 году. Этот праздник установлен в воспоминание Рождества Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии в Вифлееме Иудейском. В этот день заканчивается Рождественский пост и начинаются Святки.

Именно в этот день праздник отмечают представители многих конфессий. Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и некоторые другие церкви празднуют Рождество Христово 7 января.

В России праздник Рождества Христова является государственным выходным и нерабочим днем с 1991 года. В 2023 году Рождество Христово будут праздновать в субботу.

«Вечерняя Москва» узнала у священника Николая Савченко, почему праздник Рождества Христова имеет огромное значение для православных россиян:

— Рождение Иисуса Христа — второй по значимости праздник для православных христиан. Его рождение произошло в очень необычных обстоятельствах. Оно было предречено. Об этом говорили ветхозаветные пророки. Христиане празднуют этот великий праздник во всем мире многие века. Мы сохраняем традиции и стараемся подчеркнуть в России религиозный смысл этого праздника. На Западе о нем говорят как о хорошем светском мероприятии с подарками и добрыми хорошими пожеланиями. Это прекрасно, но нельзя забывать об и истории и значении этого дня для христиан.

Рождественский пост

Рождественский пост готовит православных христиан к самому важному — Рождеству Христову. Рождественский пост является последним многодневным постом в году. Он начинается 28 ноября и продолжается до 7 января. Он длится сорок дней, поэтому называется в церковном уставе Четыредесятницей, как и Великий пост. Также Рождественский пост называют Филипповым, так как заговенье приходится на день памяти святого апостола Филиппа.

Рождественский пост является единением с Богом и подготовкой к празднованию светлого Рождества Христова. Он помогает православным очистить свою душу покаянием и молитвой и с чистым сердцем встретить рождение Иисуса Христа.

Как рассказал «Вечерней Москве» священник Максим Филонов, главное в Рождественский пост — не забывать о молитвах и помогать ближним.

— Человек может продолжать жить своей обычной жизнью. Но нужно помнить, что в эти 40 дней важно молиться, наполнять свое сердце и душу добрыми мыслями и делами. Помогайте своему ближнему, нуждающимся и тем, кому необходима поддержка в это сложное время, — сказал священнослужитель.

Что можно и чего нельзя делать в Рождество

За долгие годы празднования Рождества Христова у православных сложились свои негласные правила и рекомендации.

В Рождество и Сочельник нельзя заниматься уборкой. Чистоту в доме нужно подготовить заранее.

В рождественскую ночь нужно посетить праздничную службу в храме.

Нельзя ругаться и злиться в этот светлый праздник.

В Рождество Христово принято ходить в гости к родственникам или принимать близких у себя дома за праздничным столом.

В Сочельник нельзя садится за стол до восхождения первой звезды. Она считалась отблеском Вифлеемской звезды и символом скорого рождения Иисуса Христа.

В Рождество принято вспоминать умерших родственников. В этот день на окна ставят зажженные свечи в дань памяти покойных.

Нельзя садиться за стол в темной одежде. Лучше отдать предпочтение нарядам белого цвета.

По словам священника Николя Савченко, Рождество нужно праздновать благоговейно.

— Несмотря на то, что в этот день заканчивается Рождественский пост, это предопределяет яркое празднование. Но христиане должны ограничивать себя. Не нужно потреблять спиртное, объедаться, в веселье соблюдать рамки и не допускать, чтобы грех вошел в нас, — объяснил он.

Что принято дарить на Рождество Христово

На Рождество принято дарить подарки, которые несут в себе заботу и радость для человека. Необязательно покупать что-то дорогое. Можно оказать знак внимания вещью, которая сделана своими руками.

А из недорогих подарков можно вручить:

теплую шапку, варежки или шарф;

икону;

православные книги;

мягкий плед;

сладости;

предметы интерьера;

новогодние сувениры.

Согласно многовековой рождественской традиции, подарки детям на Рождество приносит святой Николай-угодник. Можно подарить детям книгу о его жизни или истории Рождества Христова.

Священник Николай Савченко также дал важный совет о том, какой должен быть рождественский подарок:

— Главное, чтобы этот подарок не был направлен на какой-то грех, намек на него или потакание. Он должен нести благо человеку, а не развращать его.