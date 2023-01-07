Залог хорошего года: что важно сделать в период Святок с 7 по 18 января

Волонтеры Алиса Сеник (слева) и Дарья Засыпкина собирают подарки на Рождество для сирот / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Все народные обычаи, которых наши предки придерживались в период Святок, в современном мире выполнить невозможно. Однако их можно адаптировать к сегодняшнему дню.

Одарить всех

Чтобы период с 7 по 18 января стал залогом хорошего года, нужно успеть сделать подарки для всех близких, кого вы не успели поздравить в Новый год.

— Презенты необязательно должны быть шикарные и дорогие, можно ограничиться небольшими приятными вещицами, — отмечает культуролог Нана Бахтадзе.

Помочь нуждающимся

Если вы никогда не помогали чужим людям, самое время подключиться к этому процессу. Ведь Святки — традиционное время помощи одиноким, слабым и малоимущим людям.

Празднуем умеренно

Время Рождественского поста позади, однако объедаться и злоупотреблять напитками в эти дни не принято.

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Венчание и рукоделие отложите

По народным приметам, на Святки полагается переносить на потом разнообразную ответственную и активную деятельность.

— Например, венчаться и играть свадьбы. Также не приветствуются генеральная уборка в доме, азартные игры и рукоделие — шитье и вязание, — говорит культуролог.

Не давайте деньги в долг

Ночь на 14 января — Новый год по старому стилю. В этот день, согласно народным поверьям, не рекомендуется давать деньги в долг, иначе весь год можно провести без денег.

Сходите в церковь

Православным верующим в святочный период советуют посетить хотя бы одно богослужение, обратиться к Спасителю с молитвенной просьбой или покаянием. Ведь именно Он главный исполнитель наших желаний.