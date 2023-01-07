Залог хорошего года: что важно сделать в период Святок с 7 по 18 января
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Все народные обычаи, которых наши предки придерживались в период Святок, в современном мире выполнить невозможно. Однако их можно адаптировать к сегодняшнему дню.
Одарить всех
Чтобы период с 7 по 18 января стал залогом хорошего года, нужно успеть сделать подарки для всех близких, кого вы не успели поздравить в Новый год.
— Презенты необязательно должны быть шикарные и дорогие, можно ограничиться небольшими приятными вещицами, — отмечает культуролог Нана Бахтадзе.
Помочь нуждающимся
Если вы никогда не помогали чужим людям, самое время подключиться к этому процессу. Ведь Святки — традиционное время помощи одиноким, слабым и малоимущим людям.
Празднуем умеренно
Время Рождественского поста позади, однако объедаться и злоупотреблять напитками в эти дни не принято.
Венчание и рукоделие отложите
По народным приметам, на Святки полагается переносить на потом разнообразную ответственную и активную деятельность.
— Например, венчаться и играть свадьбы. Также не приветствуются генеральная уборка в доме, азартные игры и рукоделие — шитье и вязание, — говорит культуролог.
Не давайте деньги в долг
Ночь на 14 января — Новый год по старому стилю. В этот день, согласно народным поверьям, не рекомендуется давать деньги в долг, иначе весь год можно провести без денег.
Сходите в церковь
Православным верующим в святочный период советуют посетить хотя бы одно богослужение, обратиться к Спасителю с молитвенной просьбой или покаянием. Ведь именно Он главный исполнитель наших желаний.