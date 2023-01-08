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Тоже работают с живыми: судмедэксперт раскрыл необычные подробности о своей профессии

Степан Жирнов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Тоже работают с живыми: судмедэксперт раскрыл необычные подробности о своей профессии
Фото: shutterstock

Судебно-медицинские эксперты, как и патологоанатомы, — профессии, окутанные туманом неизвестности и кучей баек, рожденных народным страхом и кинематографом. Дабы развеять мифы о летаргическом сне, запахах в морге, а также для того, чтобы выяснить, чем отличается судебно-медицинский эксперт от патологоанатома, «Вечерняя Москва» побеседовала с автором популярного профильного Telegram-канала «Записки судмедэксперта».

Путаница в коллегах

Собеседника «ВМ» все знают как Док. Другого имени у автора анонимного Telegram-канала нет. О нем известно немного — он живет в Казахстане и работает в бюро судебно-медицинской экспертизы города N.

По долгу службы Док работает именно с телами умерших, отчего люди путают его с патологоанатомом. Собеседник «ВМ» рассказал, в чем сходство и различие этих профессий.

По его словам, у этих двух направлений есть существенная разница: патологоанатом работает исключительно с ненасильственной смертью. А ненасильственная смерть может быть только в трех случаях: во-первых, от заболеваний, например, инфаркт или инсульт, во-вторых, от старости, что сомнительно, так как в старости смерть наступает от болезни, и, в-третьих, из-за нежизнеспособности новорожденного, например, ввиду врожденных пороков развития.

Судмедэксперт же работает с насильственной и ненасильственной смертью. Почему так? Потому что часто люди умирают от заболевания вне медицинских учреждений, тогда всегда есть подозрения на насильственную смерть и тело отправляется к судмедэкспертам.

Также многие думают, что патологоанатомы и судмедэксперты работают только с трупами. На самом деле нет. Большая часть работы патологоанатома — анализ гистологического материала для постановки диагноза, то есть изучают тончайшие срезы тканей и органов под микроскопом. Гистологический материал может поступать и от живых пациентов, например, послеоперационный материал — опухоль или аппендикс.

Судмедэксперты тоже работают с живыми людьми. Такие задачи называются экспертизой живых лиц, в простонародье «снятие побоев».

— На самом деле судмедэксперт требуется не только, чтобы оценить степень тяжести вреда здоровью после того, как человека избили. Но и после ДТП, травмы на рабочем месте и так далее, — пояснил Док.

Судмедэксперты также выезжают на место, где был обнаружен труп, для того чтобы установить время наступления смерти.

— Я начинаю свою работу после того, как следователь и криминалист закончат свою, — рассказывает собеседник «ВМ». — На месте происшествия моей главной задачей является определение давности наступления смерти, ведь от этого может зависеть оперативность следственных мероприятий по розыску преступников.

Но, по словам Дока, есть у патологоанатомов и судмедэкспертов нечто общее — они оба являются врачами и оба заканчивали медицинские учебные заведения. А еще «и тем и другим — белый халат».

Как пахнет в морге

По словам Дока, именно с запахом в этом «мистическом» в понимании обывателя месте связано большое количество мифов и заблуждений. Читатели канала эксперта часто задают ему вопросы о том, как врачи борются с запахом в морге, пропитывается ли им одежда и работают ли медики в респираторах.

На это Док не без доли раздражения отвечает, что в морге пахнет неприятно, но связано это в основном с используемыми при уборке дезинфицирующими средствами, и, по его мнению, так и должно быть.

— Запах от трупов присутствует только в залах для вскрытия. Наличие хорошей вытяжки и вентиляции делают его менее выраженным и не позволяют выйти за пределы секционной. Естественно, я сейчас говорю про нормально устроенные морги. Если отправиться подальше от крупных городов, то можно увидеть ужасное состояние помещений и услышать запах, который никуда не уходит, — объясняет собеседник «ВМ».

Но даже там — в зале для вскрытия — эксперты никак не борются с запахом.

— Для нас запах как стетоскоп для терапевта. Часто он позволяет сориентироваться в причине смерти. Приведу пример: эксперт чувствует запах алкоголя от вскрытых полостей и может отправить кровь в лабораторию в режиме «СРОЧНО». В таком случае к концу вскрытия уже будет представление о причине смерти. Также некоторые состояния и яды создают характерные запахи, — рассказал Док.

Собеседник «ВМ» вспомнил свою студенческую историю, когда он впервые пришел на вскрытие. Тогда запах, наполнивший аудиторию, вызвал ассоциацию с сырым фаршем. «В этот момент я представлял, как приду в общежитие и сварю пельмени».

— Но это было до вскрытия желудочно-кишечного тракта. Сами знаете, что там находится и как это пахнет. Большинству врачей безразлично то, как пахнет рвота или содержимое кишечника. Также и у танатологов… Да, при вскрытии кишечника пахнет не очень, да, встречаются кусочки непереваренной пищи, но в этом нет ничего ужасного, — поясняет судмедэксперт.

По словам Дока, по-настоящему плохо в бюро судебной медицины пахнут тела после эксгумации или которые изменились в результате естественных процессов гниения. Также плохо пахнут тела в состоянии жировоска, это когда тело превращается своеобразную жировую-восковидную желто-серую массу. Обычно это бывает, когда тело долго находится в воде или влажном помещении.

Помимо этого в учреждениях есть множество средств для обработки и дезинфекции, а также все сотрудники после работы принимают душ.

— Трупами от нас не пахнет, хотя в первые дни посещения морга казалось, что запах пропитал меня всего. Это нормальное явление, дезрастворы так сильно бьют в нос, что создают ощущение, что пахнет от тебя. Если вы посещали морг, то вам это должно быть знакомо, — объяснил собеседник «ВМ».

Летаргический сон

Но посторонний человек без каких-то серьезных обстоятельств едва ли узнает, как пахнет в морге, так как живого человека туда не заберут. В этом Док уверен на все 100 процентов и рассказал все, что он знает о мифе про летаргический сон.

— Жил себе человек нормальной жизнью, в один момент взял и уснул. Сердцебиение очень сильно ослабилось, дыхание стало почти незаметным. Говорят, что в таком состоянии человек может провести годы без еды и воды, а потом проснуться и при этом не постареть. Естественно, это не так, — смеется собеседник «ВМ».

На практике под этим термином раньше понимались такие симптомы, как спутанность сознания, сниженное внимание и реактивность, замедленное мышление, склонность при первой возможности быстро засыпать, в том числе, сидя или стоя. В таком состоянии пациент мог пребывать сутками. Если прогрессировало нарушение сознания, развивались более глубокие его уровни — сопор и кома.

— Под летаргическим сном подразумевают либо спутанность сознания с постоянной сонливостью и снижением реакции на внешние раздражители, либо уже глубокое угнетение сознания, когда человек не реагирует на внешние раздражители вообще, — подытожил Док.

Специалист считает, что в таком состоянии не могут похоронить человека, так как дыхание и сердцебиение сохраняются, а посмертные изменения, такие как высыхание, охлаждение, трупные пятна, трупное окоченение, не наступают.

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