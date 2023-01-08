Семь мистических мест Москвы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, Мясницкая улица, 17с1 Карта всех событий

Многие эзотерики считают Москву уникальным сочетанием святых и проклятых мест. С древних времен наши предки знали о существовании так называемых гиблых зон, которые приносят несчастье и даже смерть. О том, что Москва — город мистический, писали как историки, так и гении литературы. Пожалуй, не найдется человека, который не смог бы назвать пару-тройку мест, навевающих веками ужас и страх на горожан и приезжих туристов. «Вечерняя Москва» узнала у москвоведа и экскурсовода по таинственным местами столицы Романа Гончарова, где в белокаменной можно столкнуться с необъяснимыми явлениями и «встретить» гостей из потустороннего мира.

Призраки на Мясницкой

По словам экскурсовода, в доме под номером 17 по Мясницкой улице когда-то проживала чета супругов Кусковниковых. Это семейство прославилось на всю Москву своей страстью к накопительству. Они были настолько экономны, что никогда без особой надобности даже не покидали свой особняк и не принимали гостей.

В те дни, когда им все-таки приходилось выезжать, они брали с собой шкатулку со своим богатством. Как-то раз они отправились в загородное имение. Драгоценности семейство решило спрятать в камине, а слуга в их отсутствие взял и разжег его. Госпожа Кусковникова, узнав о случившемся, пала мертвой на землю, а супруг ее лишился рассудка.

Сейчас в здании на Мясницкой расположены офисы. Однако ночные вахтеры утверждают, что часто видят парящую в воздухе женскую фигуру, а однажды даже слышали ее грустное пение.

Легенда гласит, что в темные ночи возле поместья Кусковниковых также можно встретить дух старика, который блуждает у стен дома, вздыхая о своих богатствах. Такая встреча, согласно преданию, сулит неудачу с деньгами, предупредил собеседник «ВМ».

Легенда дома Игумнова

Особняк Игумнова на Большой Якиманке всегда был окружен мрачными легендами. Пробраться в здание, построенное в стиле русского терема, — мечта любого сталкера и любителя острых ощущений.

Дом этот принадлежал богатому промышленнику Николаю Игумнову. Как рассказывают старожилы, в особняке после полуночи появляется неупокоенная душа возлюбленной Игумнова.

Молодую танцовщицу, от которой купец был без ума, Игумнов поселил в этом сказочном дворце. Однажды он застал девицу с любовником. В гневе купец приказал замуровать неверную в стене дома. С тех самых пор фантом убитой бродит по залам дворца, тревожа покой его обитателей.

Говорят, что впервые неприкаянную душу несчастной увидели работницы Гознака, для которых советская власть организовала в бывшем доме Игумнова общежитие. Жили девушки весело, вечерами пели матерные частушки, но как-то раз с визгом разбежались: им явилась дама в белом одеянии. Это и была возлюбленная купца.

Дом Игумнова (улица Большая Якиманка, д. 43, строение 1) / Фото: АГН Москва

Кот с Тверской

Одним из самых известных призраков столицы считается большой черный кот, который появляется ровно в полночь недалеко от правительства Москвы, рассказал Гончаров.

Согласно преданию, пушистый зверь, напоминающий булгаковского Бегемота, прогуливается по улице Тверской, а потом исчезает в подворотне. Данное явление происходит исключительно по нечетным числам. И появляется кот по нечетной стороне улицы — между станциями метро «Пушкинская» и «Маяковская».

О существовании этого призрака написано даже во «Всемирной энциклопедии ужасов», которая издана в Великобритании.

Несколько раз четвероногого видел и бывший директор Музея кошек Андрей Абраомов. Возвращаясь ночью с работы, он заметил причудливую полупрозрачную фигуру огромного черного кота. Утром, когда Абрамов вернулся в музей, то с ужасом обнаружил разгром: были разбиты статуэтки и фотографии его любимцев.

Существование кота с Тверской никто не оспаривает. Его видят регулярно как простые гости столицы, так и москвичи.

Согласно другим источникам, на Тверской живет целое семейство призрачных животных. А кто-то из очевидцев уверен, что это обычные черные коты, которые выходят в ночное время на прогулку, когда на улице мало людей и спокойная обстановка.

Есть мнение, что этот кот стал прообразом Кота Бегемота из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Мол, гулял себе писатель как-то ночью по столице и случайно встретил зеленоглазого персонажа своего будущего литературного шедевра. Очевидцы утверждают, что встреча с котом сулит большую удачу.

Фото: Вечерняя Москва

Тени особняка Берии

Еще одним знаменитым мистическим местом города является бывший особняк Берии на Малой Никитской улице, дом 28.

По словам собеседника «ВМ», легенда гласит, что именно в этом доме были замучены десятки советских дам, приглянувшихся одиозному наркому.

Некоторые очевидцы утверждают, что и поныне в гробовой тишине улицы пару раз в месяц можно услышать звуки автомобиля-невидимки, который останавливается у особняка Берии. В иные дни, помимо автомобильного гула, слышен женский смех и шаги.

По слухам, в 90-х годах прошлого столетия в подвалах особняка были обнаружены камеры пыток, в которых нарком устраивал «свидания» с дамами. По разным сведениям, жертв было порядка двухсот. Сегодня на месте дома располагается дипломатическое представительство Туниса.

Фото: АГН Москва

Призрак поэта в музее

Есть и случаи, которые произошли относительно недавно. Так, летом 2019 года в Московском государственном музее имени С. А. Есенина камеры видеонаблюдения зафиксировали фантом человека. На кадрах, появившихся в Сети, охранники учреждения увидели темный силуэт, который приблизился к крыльцу, ненадолго остановился перед входом в здание «Есенин-центра» (переулок Чернышевского, 4), а потом «уполз» в сторону, растворившись в воздухе.

Как утверждают сами сотрудник учреждения, всякая чертовщина и мистика для них стали обычным явлением.

Как рассказала «ВМ» основатель и директор Московского музея С. А. Есенина Светлана Шетракова, в музее часто слышат непонятные шорохи и стуки.

— У нас падают и книги, и вывески информационные, ночные сторожи рассказывают, что в темное время суток с верхних этажей доносятся непонятные звуки, — сообщила собеседница «ВМ».

Шетракова выразила надежду, что «непонятный фантомный предмет» является душой поэта, которая защищает свою творческую обитель и контролирует деятельность сотрудников культурного центра.

По словам Шетраковой, дом в Замоскворечье, где расположен музей знаменитого поэта, — это единственный адрес, по которому Сергей Александрович был прописан с 1911 по 1918 год.

К слову, легенды о призраке Есенина начали появляться после его гибели в 1925 году. Ранее его якобы встречали в номерах гостиницы «Англетер» в Петербурге, где поэт был найден мертвым.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Мрачные тайны усадьбы Глинки

Владельцем этой усадьбы, расположенной в Щелковском районе Московской области, был знаменитый ученый, государственный деятель Яков Брюс.

Еще при жизни его называли чернокнижником. Брюс любил демонстрировать гостям разную чертовщину. Например, он мог заморозить пруд жарким летом или растопить его в лютый мороз. По слухам, чиновник создал целую сеть подземных ходов для занятий чародейством.

Посетители усадьбы колдуна замечали, что многие маски, которые украшали стены дома, подмигивают и улыбаются каждому, кто долго смотрит на них. Это наводило ужас на присутствующих.

Фото: АГН Москва

Проклятые часы

Яков Брюс был знаменитым колдуном, поэтому легенд с ним связано очень много. Еще одна касается знаменитых часов, которые были созданы им и им же прокляты.

Эти часы некогда висели на фасаде усадьбы Мусиных-Пушкиных на Спартаковской улице и были не единственными в своем роде, говорит Роман Гончаров. По его словам, по схемам чернокнижника создано несколько копий.

Фото: Ghirlandajo / CC BY-SA 3.0

Сейчас эти часы выглядят, в принципе, как и раньше, отметил эксперт, однако некоторые изменения все же есть. Уникальные символы и таинственные знаки, которые были на них выбиты, закрасили во время ремонтных работ.

А легенда, связанная с часами, гласит: когда семья дворян Мусиных-Пушкиных заказала великому мистику и сподвижнику Петра I Якову Брюсу этот предмет, вместо благодарности за выполненный заказ знаменитое семейство высмеяло его изобретение необычной формы — часы напоминали гроб.

Это привело в ярость Брюса и он в гневе произнес: «Пусть будут прокляты эти часы и только плохое показывают». После этого часы якобы начали предсказывать будущее, связанное с несчастьями. Так, перед началом войн и революций камень часовой доски окрашивался в кроваво-красный цвет. В другие особые дни мнительные москвичи замечали на стене особняка гроб с крестом.