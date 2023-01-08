Ждем хороших перемен: гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год

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Начало 2020-х стало трудным испытанием для людей во всем мире. Наступающий год будет чуть легче, чем предыдущие три года, но до кардинальных изменений еще далеко, в мировом масштабе они не происходят так быстро, поэтому год нас ждет неоднозначный, противоречивый. С одной стороны, политическая ситуация в мире будет оставаться непростой, но, с другой стороны, появятся новые, конструктивные общественные тенденции, начнет строиться новый миропорядок, что отразится и на россиянах.

Овен (21.03–19.04)

Первая половина года для представителей знака Овен — время новых возможностей, достижения давних целей, планирования и начала новых дел. Если вам пришла в голову дерзкая, оригинальная идея, не отгоняйте ее сразу, а лучше сядьте и хорошенько обдумайте. Удача будет на вашей стороне. Соответственно, во второй половине года у тех Овнов, которые проявили активность, появится возможность закрепить успехи и улучшить свое финансовое положение. В сфере личных и романтических отношений возможны приятные перемены. Одинокие Овны могут встретить новую любовь. Акцент года — культивируем уверенность в себе.

Телец (20.04–20.05)

Для Тельцов 2023 год благоприятен при условии, что в первом квартале года они смогут отдать все свои долги и разрешить накопившиеся проблемы. «Закрывать» задолженности — дело муторное, по временам может накатывать раздражение. Старайтесь контролировать свой эмоциональный фон. А с начала лета начинайте проявлять себя, вкладывайте энергию в долгосрочные проекты. Это время, благоприятное для повышения профессиональной квалификации, получения дополнительного образования и новых знаний. Возможно, вас так затянет работа, что о романтических чувствах думать вам будет некогда. Между тем звезды сулят Тельцам вероятность приятных встреч и знакомств. Акцент года — учимся переводить эмоциональное напряжение в деятельность.

Близнецы (21.05–21.06)

До лета можно расслабиться, никуда не бежать и поберечь энергию. А вот с наступлением теплого времени года приготовьтесь к активным действиям. Именно летом звезды настоятельно рекомендуют вам взбодриться и потратить накопленные силы на трудовые достижения. Между прочим, многие Близнецы могут рассчитывать на повышение по службе. Однако бросаться с места в карьер и совершать «стахановские подвиги» не стоит. Ваша опора — крепкое физическое здоровье, хорошее психоэмоциональное состояние и поддержка родных и друзей. Акцент года — воспринимаем уроки судьбы с позитивом.

Рак (22.06–22.07)

У Раков год начнется ни шатко ни валко. Возможно, вас будет тревожить неопределенность будущего. Внимательно прислушивайтесь к своей интуиции, она не должна подвести. А во втором полугодии скучать не придется. Вас ждут кардинальные перемены. Наиболее энергичным станет конец года, который позволит вам продвинуться по карьерной лестнице, ярко проявить себя в творчестве и достичь гармонии в семье. Нужно только не торопить время и спокойно дождаться этих изменений. Акцент года — учимся видеть позитив всегда и везде.

Лев (23.07–22.08)

Чтобы достичь успехов, в 2023 году Львам придется поднапрячься и проявить в се свои самые лучшие и сильные качества. Не стоит полагаться на везение, любые свершения в этом году будут возможны лишь в том случае, если вы приложите определенные усилия. Для достижения поставленных целей придется много и упорно работать, настраиваться на кропотливое освоение новых навыков и знаний. Акцент года — делай что должен, и будь что будет.

Дева (23.08–22.09)

Не исключено, что вам придется пересмотреть свое мировоззрение. Многие вещи, которые были важны для вас раньше, уйдут на второй план: вы будете находиться в активном поиске нового жизненного пути, пересматривать цели и даже ломать какие-то устойчивые убеждения. Многих из вас ждут переезды, важные финансовые вложения. Во второй декаде года вероятен риск травм, а также попадания в чрезвычайные ситуации. Будьте осторожны! Акцент года — смена приоритетов.

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Весы (23.09–23.10)

Весь ваш 2023-й будет насыщен самыми разнообразными хлопотами. Но вы сможете найти золотой ключик к решению всех проблем. А главное — для вас этот год станет очень продуктивным и, возможно, даже судьбоносным: вы сможете наконец-то продемонстрировать свои многочисленные таланты, открыть их как для окружающих, так и для себя самого. Если ваше сердце еще свободно, во второй половине года возможна встреча с представителем противоположного пола, который станет вашей второй половиной. Акцент года — грамотное лавирование.

Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам спешу сообщить: активные действия в этом году не слишком приветствуются. Ваша способность все продумывать поможет вам пройти те испытания, с которыми вы можете столкнуться. Существует риск потерять накопления, поэтому будьте осторожны при общении с новыми людьми. Некоторые из представителей этого знака могут испытать сложности в общении с близкими людьми. Будьте терпеливы и максимально тактичны, если не хотите испортить отношения окончательно. Акцент года — берегите себя и близких.

Стрелец (23.11–21.12)

Приготовьтесь к романтическим сюрпризам. В этом году вы точно не останетесь без внимания противоположного пола. Возможно, кто-то из вас встретит любовь всей своей жизни, а кто–то решит обзавестись детьми и свить уютное семейное гнездышко. Для вас наступающий год станет периодом творчества, энергии и развития талантов. Гороскоп велит вам не бояться рисковать и пробовать этот мир на прочность во всех смыслах. Акцент года — любите и будьте любимыми.

Козерог (22.12–19.01)

Вас ждут серьезные перестройки. В этом году вам часто придется принимать ответственные решения. Будьте готовы проявить выносливость — важных событий будет много. Ожидайте изменений в работе, в делах с недвижимостью, в вопросах приобретения гражданства. Возможно, вы смените место жительства. Вероятно также, что в вашей семье случится пополнение. Акцент года — перестройка на новую тональность.

Водолей (20.01–18.02)

Водолеи, помните, первый и четвертый кварталы — время активных перемен в вашей жизни. Если вы успеете на эти перемены настроиться, вам будет легче к ним приспособиться. Ориентируйтесь на работу в команде и полную трансформацию с духовной точки зрения. Главное — вписаться в новую систему. Помните, что «великим переменам предшествует хаос». Акцент года — если хочешь быть успешным, будь гибким.

Рыбы (19.02–20.03)

В начале года представителям знака Рыб нужно успеть отдать все долги, уладить все конфликты, поскольку именно груз психологических проблем может помешать вам успешно развиваться. Зато тем, кто освободился от «проклятого прошлого», звезды благоволят. Вам представится шанс раскрыть свои таланты и способности в полной мере. Возможно продвижение по карьерной лестнице. Акцент года — не бойтесь терять из виду берега, иначе не сможете открыть новые океаны.