Юные жители новых регионов провели каникулы с пользой

12-летний Дмитрий Макаров во время мастер-класса в павильоне «Заповедное посольство» в парке «Зарядье». Школьника из Херсона пригласили на каникулы в столицу в рамках проекта «Город открытий» / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Школьники из четырех новых регионов страны в новогодние праздники посетили столицу по приглашению мэра Москвы. «Вечерняя Москва» узнала, чем ребятам запомнились эти каникулы.

Визит школьников в столицу состоялся в рамках проекта «Город открытий», реализуемого столичным Департаментом национальной политики и межрегиональных связей совместно с Комитетом по туризму. Этот проект направлен на знакомство ребят из разных уголков страны с различными инновационными направлениями, которые практикуются в Москве, а также с культурными достопримечательностями мегаполиса. В рамках этого визита школьники узнали о том, как сейчас развиваются энергетика, урбанистика, космос, биотехнологии, креативные индустрии и многое другое. Более того, в программу были включены различные мастер-классы для школьников на базе научных кластеров.

С визитом в Москву прибыли 380 детей из 20 регионов страны — в том числе из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Их разместили в комфортабельных гостиницах, а также подготовили особую развлекательную программу. Каждый день они узнавали что-то новое и проводили время с пользой — например, посещали научные кластеры, где учились смешивать химические составы и пробовали создавать блюда молекулярной кухни. Одним из таких мест стал павильон «Заповедное посольство» в парке «Зарядье».

— В наш город приглашаем самых разных ребят — это дети из многодетных семей, интернатов, отличники и так далее. В «Зарядье» они изучают химию, биологию с помощью различных экспериментов. Мне кажется, эта поездка запомнится им на всю жизнь и станет очень полезной. Рады продолжать развивать наш проект и дарить детям такие положительные эмоции, — рассказал руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Ребят разделили по возрастным группам, чтобы мастерклассы для них были более полезными и понятными. Самые маленькие гости учились окрашивать воду с помощью различных химических веществ, а ребята постарше — проверяли воду на жесткость с помощью специальных индикаторов и даже создали имитацию красной икры с помощью молекулярных технологий.

— Я рада, что приехала сюда вместе со своим братом. Москва такой красивый город, что хочется гулять здесь постоянно. Каждый день мы узнаем что-то новое. Завтра, например, поедем на ВДНХ узнавать больше о космосе, — рассказала Елизавета Тополева из Херсонской области.

А двенадцатилетнему Диме Макарову очень понравился не только мастер-класс, но и елка, которая прошла для ребят в Гостином Дворе. Он участвовал в новогоднем хороводе и с удовольствием посмотрел детский спектакль.

— Я счастлив тут, мне очень нравится, что теперь мы в составе такой большой страны, как Россия. Со мной приехали еще несколько моих друзей, которые долгое время не посещали праздники. Нам весело проводить время в Москве, здесь безопасно. Но я очень скучаю по своим родителям, — говорит Дмитрий.

А во время экскурсии по павильону «Нефть» на ВДНХ школьники познакомились с процессом добычи нефти и посмотрели несколько образовательных фильмов. В павильоне также работает интерактивная экспозиция, которая доступно рассказывает детям о сложном и непростом процессе нефтедобычи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Шилкина, начальник Управления туризма столичного комитета по туризму:

— Программа «Город открытий» уникальна тем, что помогает школьникам выбрать подходящее для себя направление профессиональной деятельности. Они смогут попробовать свои силы, пообщаться со специалистами.

Важно, что на протяжении всей поездки ребят сопровождают гиды и кураторы, которые не только рассказывают им о городе, но и следят за безопасностью каждого ребенка.