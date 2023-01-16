Единый платежный документ за ЖКУ: для чего он нужен и какие данные будет содержать

Единый платежный документ / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Минстрой совместно с Минцифры и другими ведомствами обсуждает вопрос внедрения единого платежного документа для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Предполагается, что документы будут формироваться на основе данных квартирных и общедомовых счетчиков. «Вечерняя Москва» узнала у депутата Государственной думы, члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, в чем плюсы единого платежного документа за ЖКУ.

Как считает эксперт, внедрение единого платежного документа позволит избежать каких-либо злоупотреблений со стороны управляющих компаний. Все начисления будут максимально прозрачными для потребителей.

— Речь идет о том, когда в платежках появляются непонятные начисления либо, мягко скажем, завышенные. То есть, внедряя такую инициативу, в первую очередь мы говорим о повышении прозрачности, а во вторую — исключаем возможность неправомерного завышения стоимости тех или иных тарифов и услуг, — заверил Якубовский.

Специалист подчеркнул, что введение единого платежного документа за оплату ЖКУ не должно упрощать жизнь управляющим компаниям:

— Говоря о плюсах для управляющих компаний, мы не ориентируемся на них. Инициатива направлена на то, чтобы плюсы были для людей. Опять же, мы можем говорить о том, что эта инициатива, возможно, повысит собираемость платежей. Вся информация и все платежи будут в одном документе, и это упростит процесс оплаты.

Собеседник «ВМ» отметил, что в единой платежке планируют учитывать все категории коммунальных платежей.

— Формат единого документа сейчас находится в разработке. Безусловно, речь идет обо всех платежах, которые имеются. На мой взгляд, в едином платежном документе должна максимально отражаться информация о том, куда и на какие именно нужды идут средства, внесенные жильцами, — сказал он.

Депутат уточнил, что, несмотря на то, что единый платежный документ планируют внедрить в электронном виде, пользователи смогут сами выбрать удобный для себя формат.

— На данный момент можно говорить о платежном документе в электронном виде. Но мы понимаем, что есть те, кому удобно работать с документом в бумажном виде. Конечно, такая возможность будет им предоставлена. У человека есть право на выбор, — заверил эксперт.

Якубовский подытожил, что пока неизвестны точные сроки внедрения единого платежного документа на оплату жилищно-коммунальных услуг:

— Сейчас ведется работа над внедрением единого платежного документа. В том числе она идет и на законодательном уровне. О том, когда документ будет внедрен, мы сможем говорить ближе к завершению этой деятельности.

Кому положена субсидия на оплату ЖКУ

Председатель Союза жилищных организаций столицы Константин Крохин в беседе с «ВМ» объяснил, кто может получить субсидию на оплату ЖКУ.

Существуют льготные категории граждан, кому положена субсидия. Это традиционно:

пенсионеры,

инвалиды,

многодетные семьи,

ветераны труда.

— Кроме того, если у жителя Москвы расходы на ЖКУ превышают 10 процентов дохода, то в этом случае он имеет право на безвозмездную жилищную субсидию. Федеральный стандарт составляет 22 процента, а в некоторых регионах — 16 процентов, — рассказал эксперт.

Специалист подчеркнул, что субсидию можно получить только исходя из расчета определенной площади квартиры:

— Например, на одного человека предполагается 33 квадратных метра. На семью из двух человек — 42 метра. А если семья состоит из трех человек, то компенсация будет рассчитана из 18 метров на человека.

Субсидия выплачивается безналично, ее можно потратить только на оплату жилищно-коммунальных услуг. В столице этот механизм работает успешно, заверил Крохин.