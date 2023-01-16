Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Единый платежный документ за ЖКУ: для чего он нужен и какие данные будет содержать

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Единый платежный документ за ЖКУ: для чего он нужен и какие данные будет содержать
Единый платежный документ / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Минстрой совместно с Минцифры и другими ведомствами обсуждает вопрос внедрения единого платежного документа для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Предполагается, что документы будут формироваться на основе данных квартирных и общедомовых счетчиков. «Вечерняя Москва» узнала у депутата Государственной думы, члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, в чем плюсы единого платежного документа за ЖКУ.

Как считает эксперт, внедрение единого платежного документа позволит избежать каких-либо злоупотреблений со стороны управляющих компаний. Все начисления будут максимально прозрачными для потребителей.

— Речь идет о том, когда в платежках появляются непонятные начисления либо, мягко скажем, завышенные. То есть, внедряя такую инициативу, в первую очередь мы говорим о повышении прозрачности, а во вторую — исключаем возможность неправомерного завышения стоимости тех или иных тарифов и услуг, — заверил Якубовский.

Специалист подчеркнул, что введение единого платежного документа за оплату ЖКУ не должно упрощать жизнь управляющим компаниям:

— Говоря о плюсах для управляющих компаний, мы не ориентируемся на них. Инициатива направлена на то, чтобы плюсы были для людей. Опять же, мы можем говорить о том, что эта инициатива, возможно, повысит собираемость платежей. Вся информация и все платежи будут в одном документе, и это упростит процесс оплаты.

Собеседник «ВМ» отметил, что в единой платежке планируют учитывать все категории коммунальных платежей.

— Формат единого документа сейчас находится в разработке. Безусловно, речь идет обо всех платежах, которые имеются. На мой взгляд, в едином платежном документе должна максимально отражаться информация о том, куда и на какие именно нужды идут средства, внесенные жильцами, — сказал он.

Депутат уточнил, что, несмотря на то, что единый платежный документ планируют внедрить в электронном виде, пользователи смогут сами выбрать удобный для себя формат.

— На данный момент можно говорить о платежном документе в электронном виде. Но мы понимаем, что есть те, кому удобно работать с документом в бумажном виде. Конечно, такая возможность будет им предоставлена. У человека есть право на выбор, — заверил эксперт.

Якубовский подытожил, что пока неизвестны точные сроки внедрения единого платежного документа на оплату жилищно-коммунальных услуг:

— Сейчас ведется работа над внедрением единого платежного документа. В том числе она идет и на законодательном уровне. О том, когда документ будет внедрен, мы сможем говорить ближе к завершению этой деятельности.

Кому положена субсидия на оплату ЖКУ

Председатель Союза жилищных организаций столицы Константин Крохин в беседе с «ВМ» объяснил, кто может получить субсидию на оплату ЖКУ.

Существуют льготные категории граждан, кому положена субсидия. Это традиционно:

  • пенсионеры,
  • инвалиды,
  • многодетные семьи,
  • ветераны труда.

— Кроме того, если у жителя Москвы расходы на ЖКУ превышают 10 процентов дохода, то в этом случае он имеет право на безвозмездную жилищную субсидию. Федеральный стандарт составляет 22 процента, а в некоторых регионах — 16 процентов, — рассказал эксперт.

Специалист подчеркнул, что субсидию можно получить только исходя из расчета определенной площади квартиры:

— Например, на одного человека предполагается 33 квадратных метра. На семью из двух человек — 42 метра. А если семья состоит из трех человек, то компенсация будет рассчитана из 18 метров на человека.

Субсидия выплачивается безналично, ее можно потратить только на оплату жилищно-коммунальных услуг. В столице этот механизм работает успешно, заверил Крохин.

субсидии Россия ЖКХ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте