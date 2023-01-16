Районные активисты сообща создали благотворительный проект

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Участники городского конкурса «Лица района», объединившись, создали новый проект — «Помощь нашим». В рамках этой инициативы уже отправлено шесть гуманитарных миссий для жителей освобожденных территорий и солдат, которые находятся на передовой.

Как рассказывает куратор проекта «Помощь нашим» Виктор Ленберг, идея провести такое мероприятие появилась в конце октября прошлого года.

— Инициаторами создания данного проекта стали участники городского конкурса «Лица района». Кто-то из них раньше уже ездил с гуманитарными миссиями и посещал новые территории, кто-то только хотел начать помогать, но не знал, с чего можно начать, — рассказывает Виктор Ленберг. — Объединившись в единый проект и большую дружную команду, мы получили возможность серьезно масштабировать сбор гуманитарной помощи по Москве.

Сегодня пункты сбора помощи работают в разных районах города.

— Точки сбора сегодня открыты в тринадцати столичных районах: Косино-Ухтомский, Преображенское, Щукино, Перово, Таганский, Аэропорт, Черемушки, Северное Бутово и других, — говорит Ленберг. — А люди, которые координируют сбор помощи, — это активные участники городского конкурса «Лица района», проживающие или занимающиеся общественно полезной деятельностью в том районе, где находится данный пункт.

К слову, из пятнадцати районных координаторов четверо лично участвуют в доставке груза на новые территории. Среди них и москвич Дмитрий Хлестов. В свободное от основной работы время Дмитрий активно занимается сбором и доставкой груза, отправляясь в поездку с периодичностью раз в две–три недели.

В настоящее время Дмитрий находится в поселке Новоайдар Луганской области.

— В эту поездку мы также посетили Луганск, Донецк, Мариуполь. Привезли помощь для жителей, а также экипировку, приборы ночного видения и квадрокоптеры для бойцов, — рассказал в телефонном разговоре с «ВМ» Дмитрий Хлестов.

Как отмечают кураторы проекта «Помощь нашим», москвичи активно принимают участие в формировании гуманитарного груза.

— В режиме реального времени к нам присоединяется все больше единомышленников, — говорит Виктор Ленберг. — Люди узнают о нашей работе через друзей, с помощью соцсетей, объявлений и через так называемое сарафанное радио, то есть от знакомых. А потом приходят к нам, чтобы сделать свой вклад в общее дело. Товары приносят в разных количествах, но каждая помощь, пусть даже самая минимальная, очень важна.

По словам Ленберга, люди приходят и приносят в пункты различные товары: предметы гигиены, теплые вещи, элементы снаряжения бойцов, продукты питания, корм для животных, канцелярские принадлежности, детское питание и многое другое.

Помимо рядовых жителей города, к акции «Помощь нашим» подключились предприниматели. Так, одна из столичных компаний передала в пункт сбора подгузники и влажные детские салфетки, другая — сто килограммов детского сухого питания, а компания по оказанию услуг профессиональной печати бесплатно изготовила шевроны на форму для участников миссии.

— Совсем недавно к акции присоединился Молодежный совет Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Они передали для отправки полторы тонны груза.

На сегодняшний день в рамках проекта получателям доставлено уже более десяти тонн груза. Кстати, помимо этой работы, участники акции «Помощь нашим» проводят различные мероприятия. Так, для детей, проживающих на новых территориях, были организованы новогодние утренники. Туда из Москвы отправился целый десант Дедов Морозов и Снегурочек, чтобы подарить детям настоящий праздник.

— В Мариуполе проведено восемь новогодних утренников. Дети получили сладкие подарки и стали непосредственными участниками новогодних представлений, — говорит Виктор Ленберг. — Также провели две елки для детей города Рубежное, который находится на линии фронта.

Не остаются без внимания участников миссии и бойцы, находящиеся на лечении в госпиталях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Синкевич, заместитель директора реализации общественных проектов:

— Мы, как учреждение, которое помогает жителям Москвы реализовывать социально значимые проекты, не могли не включиться в сбор гуманитарной помощи для новых регионов нашей страны. Гуманитарная помощь — это ведь то самое малое, чем можно помочь в данной ситуации. Но даже такая помощь реально улучит жизнь людей. И мы рады, что принимаем участие в проекте «Помощь нашим».