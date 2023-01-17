Вещие сны да гадания на суженого: как провести Крещенский сочельник

В Сочельник девушки гадают перед зеркалом: считается, что в отражении можно увидеть будущего жениха / Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

18 января Крещенский сочельник. С этим днем связано множество примет. «Вечерняя Москва» узнала, что можно и нельзя делать в праздник.

Запоминайте сны

Считается, что в ночь на Крещение снятся вещие сны. Их значение и то, что они сулят, можно понять по характеру сновидения. Если сон яркий, радостный, подарил добрые эмоции, то все, что приснилось, предвещает хорошие события в жизни.

Слезы под запретом

Тот, кто будет плакать на Крещение — тому весь год предстоит лить слезы.

Смотрим на небо

Яркие звезды в Крещение говорят о том, что год будет спокойным, без политических или экономических потрясений.

Узнать будущее

На Руси считалось, что гадание на Крещение — самое верное. Один из вариантов гадания: вечером девушка должна выйти из дома и пойти по улице, вглядываясь в лица проходящих мимо людей, — если первым на ее пути встретится молодой мужчина, то в этом году ее ждет счастливое замужество, а если прохожий будет в летах, то ей еще долго сидеть в девках.

Не одалживайте деньги

В Сочельник и Крещение нельзя давать деньги в долг — иначе целый год деньги из рук будут утекать, как вода. Также в этот день не стоит ничего выбрасывать из дома.

Совершайте добрые дела

Если в Крещение помолиться о сокровенном желании Господу, то просьба обязательно исполнится. А все добрые дела, совершенные в этот день, вернутся в тройном размере, но делать их нужно с чистым сердцем, без скрытого намерения получить что-то взамен.