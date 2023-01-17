Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вещие сны да гадания на суженого: как провести Крещенский сочельник

Анна Хромцова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Вещие сны да гадания на суженого: как провести Крещенский сочельник
В Сочельник девушки гадают перед зеркалом: считается, что в отражении можно увидеть будущего жениха / Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

18 января Крещенский сочельник. С этим днем связано множество примет. «Вечерняя Москва» узнала, что можно и нельзя делать в праздник.

Запоминайте сны

Считается, что в ночь на Крещение снятся вещие сны. Их значение и то, что они сулят, можно понять по характеру сновидения. Если сон яркий, радостный, подарил добрые эмоции, то все, что приснилось, предвещает хорошие события в жизни.

Слезы под запретом

Тот, кто будет плакать на Крещение — тому весь год предстоит лить слезы.

Смотрим на небо

Яркие звезды в Крещение говорят о том, что год будет спокойным, без политических или экономических потрясений.

Узнать будущее

На Руси считалось, что гадание на Крещение — самое верное. Один из вариантов гадания: вечером девушка должна выйти из дома и пойти по улице, вглядываясь в лица проходящих мимо людей, — если первым на ее пути встретится молодой мужчина, то в этом году ее ждет счастливое замужество, а если прохожий будет в летах, то ей еще долго сидеть в девках.

Не одалживайте деньги

В Сочельник и Крещение нельзя давать деньги в долг — иначе целый год деньги из рук будут утекать, как вода. Также в этот день не стоит ничего выбрасывать из дома.

Совершайте добрые дела

Если в Крещение помолиться о сокровенном желании Господу, то просьба обязательно исполнится. А все добрые дела, совершенные в этот день, вернутся в тройном размере, но делать их нужно с чистым сердцем, без скрытого намерения получить что-то взамен.

Православие Праздники Крещение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нужен ли Родине Смерш

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Все мнения
О проекте