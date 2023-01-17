Исход завершен. Театр «Шалом» вернулся домой

Художественный руководитель театра «Шалом» Олег Липовецкий встречает первых гостей у входа в обновленный театр / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

17 января состоялось официальное открытие театра «Шалом» после восьми лет ремонта. Впервые за долгое время спектакли пройдут на родной сцене.

Художественный руководитель театра «Шалом» Олег Липовецкий выходит на улицу в одном пиджаке и, не обращая внимания на снег с дождем, делает труппе знак: давайте на счет «три».

«Раз, два, три …» — скандирует труппа. Директор театр Андрей Соколов, который, в отличие от худрука, зябко поеживается на январском ветру, с облегчением отпускает конец накидки, прикрывающей новую вывеску.

— Наконец-то этот день настал! — заключает Липовецкий. — Мы открылись!

Для труппы этот день действительно великий. За восемь лет ремонта менялись площадки выступлений, концепция, дирекция и худруки. В 2020 году, когда «Шалом» уже должен был открыться, грянула пандемия. И возвращение артистов домой снова отложилось на неопределенный срок. В общем, штормило театр нещадно. И если бы не усилие нынешнего руководства театра, Липовецкого и Соколова, которые железной рукой завершили за несколько месяцев растянувшийся ремонт, то коллектив так бы и продолжал скитаться по столичным площадкам.

— Я хорошо помню взгляд Олега, когда он впервые вошел в здание театра и увидел, с чем ему придется работать, — улыбается Соколов. — Это были огромные глаза лемура из мультфильма «Мадагаскар». Я посмеялся, даже не думая о том, что через пару месяцев сам буду помогать на площадке.

Олег Липовецкий приглашает труппу внутрь и показывает артистам ступени, ведущие в фойе. На них начертаны большие белые буквы.

— Это текст знаменитой статьи режиссера Соломона Михоэлса об отношениях между артистами и зрителями, — поясняет худрук. — Между ними не должно быть «четвертой стены». При этом тетр должен быть актуальным и дышать тем, чем дышит его зритель. Это мы и попытались воплотить здесь.

К слову, «четвертую» стену в новом помещении при всем желании найти не получится — как в переносном, так и в буквальном смысле. Зрительный зал рассчитан всего на 200 мест. А сцена перекрашена в черный цвет для создания эффекта «черной коробки». Эта концепция не предполагает какого-либо дизайна для того, чтобы у режиссера была возможность создать любую художественную реальность с помощью декораций и проекторов. Зрительные места здесь тоже мобильны — они могут располагаться не только у сцены, но и по обеим сторонам ее, таким образом стирая границы между артистами и зрителями.

Завершен пока первый этап реконструкции. Ближе к осени в театре появится «малая» сцена в фойе, где будут проходить концерты для жителей округа. Пока на этом месте — музей памяти старого театра. Одним из главных экспонатов миниатюрного музея является кресло легендарного Соломона Михоэлса, основателя коллектива. Откроется «Шалом» премьерой — спектаклем «Исход», включенным в лонг-лист «Золотой маски». Это история о путешествии, в котором герой решает начать свою жизнь с нуля. Вчера «Шалом» начал свою жизнь если не с нуля, то, по крайней мере, с чистого листа и «черной коробки».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Борода, президент Федерации еврейских общин:

— Театр кардинально изменился: он практически возродился заново. За прошедший год он сформировался как яркое пятно на театральной поверхности Москвы и России. Сегодня театр представляет многофункциональную площадку, позволяющую посетителям с разными интересами получать ответы на свои вопросы. «Шалом» в переводе с иврита означает «мир». Я уверен, что новый театр должен стать территорией света и добра.