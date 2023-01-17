Готовы защищать Родину: саперы показали навыки разминирования на деле

Командир группы разминирования ефрейтор Кирилл Соколов держит саперный щуп. Это приспособление помогает безопасно найти мину под землей / Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС

17 января в «Саперной деревне» отдельного инженерно-саперного полка прошли мероприятия по боевой подготовке. Военнослужащие продемонстрировали разминирование местности на объекте, имитирующем населенный пункт, уничтожение взрывоопасных предметов, а также работу минно-разыскных расчетов.

На специальном полигоне в ряд установлены маленькие деревянные домики. В некоторых из них заложены взрывные устройства, а подъезд к «городской улице» заминирован. Чтобы обезвредить опасные объекты, в дело вступает робототехнический комплекс разминирования «Уран 6». Тяжеловесная машина на дистанционном управлении похожа на танк, в передней части которого установлен бойковый минный трал, который своим вращением обезвреживает мины. Затем группа саперов встает в боевое построение «подковой» и входит в импровизированный населенный пункт. Специально обученная собака находит взрывное устройство в автомобиле, а затем ложится рядом с ним, давая знак: заминировано.

После этого, когда остальной отряд отходит подальше, командир группы разминирования ефрейтор Кирилл Соколов подцепляет складным крюком — саперной кошкой — заминированную дверь автомобиля. После этого Соколов отходит за ближайший дом и дергает за веревку. Бомба детонирует, задача выполнена. Никто не пострадал.

— Я с детства хотел стать военным, но колебался с направлением. По срочному призыву меня определили в инженерные войска, а затем я подписал контракт и теперь познаю тонкости своего ремесла, — рассказал Соколов, одетый в общевойсковой комплект разминирования «ОВР-2–02», который укреплен бронеэлементами, защищающими сапера. — При этом у инженерных войск тоже есть лозунг «без нас никто», ведь перед нами стоят обширные задачи. Например, саперные и маскировочные работы, налаживание понтонных переправ, чтобы другие рода войск могли продолжать движение. В саперных войсках важны внимательность и аккуратность, ведь безопасной службы быть не может, и всегда нужно понимать, что и как ты делаешь, чтобы вовремя спасти жизни.

Помимо этого, на учебном полигоне продемонстрировали разминирование растяжек и имитационные взрывы, которые мог бы вызвать 122‑миллиметровый снаряд. На полигоне за военнослужащими зорко следит их наставник, подполковник, начальник цикла подготовки специалистов по уничтожению взрывоопасных предметов Илья Балакин.

— В нашей работе самое главное — это уметь определять тип взрывного устройства, чтобы успешно его разминировать. Однако ко мне страх приходит уже после, ведь когда на кону жизни людей, необходимо проявить решимость и профессионализм, — рассказал Балакин. — При этом очень важно беречь и жизни своих военнослужащих, поэтому в ход всегда первыми идут роботизированные комплексы.

В ряды Вооруженных сил Балакин попал в 1996 году. За время службы успел побывать в горячих точках, в том числе и в зоне спецоперации на Украине.

— Мне довелось поучаствовать в разминировании Металлургического комбината имени Ильича и аэропорта в Мариуполе, — отметил Балакин. — Помимо этого, во время проведения референдума я обезвредил самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. Неизвестная девушка оставила его около избирательного пункта, где должны были собраться люди.

По словам Балакина, за время спецоперации противник стал чаще использовать мины с сейсмическими датчиками, реагирующими на шаги человека.

— Современные мины развивают в сторону дистанционного управления. Однако мы обучаем специалистов всем тонкостям работы, чтобы они были готовы справиться с угрозой, — отметил Балакин.

СПРАВКА

Инженерные войска ВС России — это специальные войска, которые предназначены для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения общевойсковых операций, требующих специальной подготовки личного состава и использования средств инженерного вооружения, а также для нанесения потерь противнику путем применения инженерных боеприпасов.