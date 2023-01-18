Более тысячи сотрудников стационарных соцучреждений Москвы повысили квалификацию в Центре компетенций

Симуляционный класс ПВТ № 1-4 / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В 2022 году 1,3 тысячи сотрудников социальных домов и геронтологических центров повысили квалификацию в Центре компетенций, а также переобучились по профессии современным стандартам ухода и получили свидетельства государственного образца.

Обучение сотрудников домов-интернатов новым принципам ухода, в том числе с использованием современных технологий, — одно из основных направлений проекта Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы «Новый стандарт столичных социальных домов».

В 2021 году Центр компетенций Геронтологического центра «Западный» и Социального дома «Москворечье» получили образовательные лицензии. Эксперты разработали уникальную методику обучения и сейчас проводят курсы и тренинги по оказанию первой помощи, особенностям ухода за тяжелобольными и людьми пожилого возраста, обучают индивидуальному подходу.

В прошлом году 800 сотрудников учреждений стационарного социального обслуживания повысили квалификацию, а 500 сиделок получили профессиональное образование. Образовательные программы разработаны с учетом особенностей и потребностей жителей. Обучение направлено на то, чтобы специалисты смогли выявить у жителей навыки самообслуживания и поддерживать их как можно дольше. На занятиях профессиональные тренеры дают 20 процентов теории, остальные 80 — отработка практических навыков в симуляционных кабинетах, которые оборудованы специальным оснащением и полностью воссоздают рабочую атмосферу.

Обучение в Центре компетенции / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Эксперты центра рассказали о возрастных изменениях и принципах ухода за пожилыми гражданами, людьми с ментальными особенностями и психическими заболеваниями.

В Геронтологическом центре «Левобережный» обучение прошли все сиделки. Сотрудники отмечают, что это помогло лучше понять состояние жителей, а с помощью специально оборудования почувствовать на себе трудности, с которыми сталкиваются пожилые люди. После обучения помощники по уходу стали более внимательными к жителям и условиям их проживания.

— Сиделки больше всего находятся рядом с жителями. Поэтому важно, чтоб такой человек был не просто помощником, но и другом, чтоб житель мог доверять, делиться своими радостями и переживаниями. Это поможет эффективно выстроить работу всех сотрудников, а жителю чувствовать себя комфортно и защищенно, — отметила Марина Панкова, врач-терапевт Геронтологического центра «Левобережный».

Марина Панкова / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Большой интерес у сотрудников вызывает обучение работе в составе мультидисциплинарной команды. Такой подход считается наиболее эффективным, потому что специалисты рассматривают вопросы комплексно и помогают жителю улучшить его эмоциональное и физическое состояние.

— В нашей работе важен каждый сотрудник. Мы развиваем преемственность в оказании помощи, и, любой специалист, который замечает изменения в состоянии жителя, передает информацию сотруднику в этой области. Так, мы в короткие сроки можем принять соответсвующие меры и при необходимости изменить программу ухода, — отметила Татьяна Корнеева, врач-психиатр Социального дома им. О. В. Кербикова.

Центр компетенций — комплексная площадка развития персонала городских социальных домов психоневрологического профиля и геронтологических центров. Подготовка сотрудников проходит по трем направлениям: работа с людьми старшего возраста, уход за людьми с психическими заболеваниями и ментальными особенностями.

Всего в Москве работают 19 стационарных социальных учреждений психоневрологического профиля, 8 геронтологических центров с филиалами, а также дом-интернат сопровождаемого проживания. Проконсультироваться по вопросам размещения в соцучреждении можно круглосуточно по телефону горячей линии Координационного центра по вопросам стационарного социального обслуживания в городе Москве: 8 (495) 276-11-55. Обращения также принимаются по электронной почте: Socialdom@mos.ru.