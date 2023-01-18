Победа будет за нами: согласно всем прогнозам, наша Родина обязательно одержит верх

Военнослужащий армии России у здания администрации города Бердянска / Фото: РИА Новости

Эксперт по Восточной Европе, итальянский профессор Леонардо Дини уверен, что западная коалиция не сможет победить Россию, которая после завершения специальной военной операции может возглавить «Восточный альянс». В альянс, помимо России, войдут Китай, Иран, Индия, Турция, Северная Корея. И это будут похороны однополярного мира, где установлено надоевшее всем и каждому доминирование Запада.

Заглядывая в будущее, член старейшей Национальной академии деи Линчеи Леонардо Дини говорит в статье в итальянской газете «Атлантико» об «эре настоящей демократии», где будут уважаться национальные традиции и интересы всех стран».

Профессор Дини обращает внимание на то, что военные арсеналы НАТО, которые переданы Киеву, в значительной мере уничтожены в ходе военной операции на Украине. Истощение ресурсов НАТО признает глава Североатлантического блока Йенс Столтенберг.

Академик Дини замечает, что сил и средств у Европы для открытой войны с Россией не осталось. Даже при самом благоприятном обороте событий Запад одержит пиррову победу, которая обернется для него глубоким кризисом. Предвестники тяжелого экономического спада уже сейчас реют над Европой, и прогноз выглядит обоснованным. Для того чтобы избежать худшего сценария, академик Дини предлагает заключить с Россией «джентльменское соглашение» и направить в Москву лично знакомых с Путиным и вышедших в отставку западных политиков Меркель, Саркози и Берлускони, которые возьмут на себя миссию «послов мира». Нет сомнения, в Кремле славный триумвират примут и накормят, но можно ли заключить «джентльменское соглашение» с Западом после циничных признаний экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о сознательном обмане России при заключении Минских соглашений? Стоит напомнить недавнее заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что Россия считает путь переговоров самым предпочтительным, но в настоящий момент никаких предпосылок для него не видно.

Взвешенная точка зрения звучит на Западе все чаще, ибо бесперспективность поддержки Украины становится все очевиднее. Недавно с критикой противостояния Европы с Россией выступил внук основателя Пятой республики, президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль, который считает, что конфликт выгоден лишь США. Антиамериканская позиция — семейная черта де Голлей. Но в данном случае справедливость точки зрения потомка выдающегося политика не подлежит сомнению, поскольку Европа семимильными шагами превращается в пустошь с великим прошлым.

И даже в США слышны иные речи — с требованием изменить политику в отношении Украины выступил кандидат в вице-президенты США Аджаму Барака. Впрочем, здравые голоса тонут в хоре политиков-русофобов, которые заказывают военные марши и превращают Украину в фабрику пушечного мяса.

Статья академика Леонардо Дини совпала с освобождением российской армией Соледара. Украинские политики называли Соледар ключевым и неприступным пунктом обороны. Теперь поют другую песню, но куда ж без контрпропаганды. Если посмотреть на карту, Соледар открывает дорогу к другим городам региона и расширяет российскому командованию свободу выбора. Глава ДНР Денис Пушилин связал освобождение Соледара с поворотным пунктом военной операции. И, видимо, неслучайно сразу после освобождения города были проведены перестановки в командовании специальной военной операции, во главе которой встал начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, а «генерал Армагеддон» Сергей Суровикин назначен его заместителем. Можно предположить, что ожидается новый, масштабный этап операции, к которой подключатся подразделения других родов войск.

Анализ военного потенциала подтверждается сравнением экономик. ВВП Украины сократился, по мягким оценкам, на 50 процентов. Бюджет в 5 раз меньше суммы внешнего долга. Экономика России выстояла под частоколом санкций, закрепилась в неблагоприятный период на пятом месте среди мировых лидеров и имеет все тенденции к росту. Что касается Европы, экономисты предрекают ей рецессию, массовое бегство высокотехнологичных производств и, по части энергетики, сползание на уровень Средних веков.

Прогнозы академика Дини и освобождение Соледара символично совпали по времени. Соледар — крупнейшее в бывшем СССР месторождение соли. В советские времена эти залежи покрывали 40 процентов потребностей страны. Доля соледарской соли на Украине — 90 процентов. В 2022 году, когда выработки прекратились, цена пачки соли на Украине выросла до 150 рублей в пересчете на наши деньги. Неслучайно западные СМИ публикуют ехидные заметки под названием «Соль на раны Украины». Германии, которая является крупнейшим в Европе производителем соли, было бы гуманнее отправить на Украину не старые «Леопарды», а вагонетки с солью. В новейшую эпоху из-за соли не воюют, а в Средние века это было обычным делом. Крупнейшая соляная война случилась на родине академика Дини в конце XV века, когда нещадно, забыв об эпохе Возрождения, лупцевали друг друга Венеция, Милан и Неаполь. Судьба войны зависела от папы Сикста IV, который поддерживал то одну сторону, то другую. Папа был феерическим провокатором, и когда он преставился, война закончилась. Сикст IV построил Сикстинскую капеллу, в которой, без сомнения, не раз бывал академик Дини. Именно при этом папе Ватикан погрузился в содомию и педофилию. Макиавелли сказал про Сикста IV: «Под папской тиарой могут таиться страшные преступления». Про нынешних западных политиков Макиавелли мог бы сказать нечто подобное, заменив тиару котелком джентльмена.

В январе в Ватикане похоронили папу Бенедикта XVI, который умер в возрасте 96 лет, но последние 10 лет, несмотря на пожизненный статус римского папы, пребывал на добровольной пенсии. При Бенедикте XVI Ватикан погрузился в череду громких сексуальных скандалов, связанных с педофилией, в результате чего от служения были отстранены 500 католических священников, а самого папу в бытность его кардиналом обвиняли в сокрытии этих преступлений.

Воистину моральная распущенность эпохи Сикста IV — цветочки по сравнению с грехопадением современного Запада, где омерзительных гендеров не меньше, чем кошек на помойке. Одним из проявлений морального разложения Запада является поддержка нацистского режима на Украине. И, конечно, этическая деградация западного общества, к сосцам которого, как наркоман, припадает Украина, разъедает боевой дух вставших на тропу войны формирований. Издевательства над пленными — свидетельство слабости и обреченности нацистов. В войне побеждают сильные духом. Это первое правило войны во все века.

Все это не история, но актуальные проблемы. В Ватикане Бенедикта XVI называли «папа на покое», а папский престол занимал папа Франциск. На Западе чрезвычайно популярно пророчество Фатимы, сделанное в 1917 году, согласно которому одновременное появление двух пап в Ватикане — это предвестник Апокалипсиса. Но сейчас в Римской курии поднимается критическая волна, дабы заставить теперь уже папу Франциска отречься от престола, поскольку он позволил себе критические замечания в адрес Запада на тему конфликта с Россией. И тогда в Ватикане второй раз подряд сойдутся два римских папы.

Точно конец света.

Точнее, конец Западу.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Сергей Марков, директор института политических исследований:

— В нынешней ситуации военный союз России с Китаем, Индией, Ираном и Северной Кореей вряд ли возможен. Дело в том, что это очень самостоятельные страны. Индия и Китай, например, вообще в военные союзы не вступают. А Турция ведет настолько самостоятельную политику, что ее скоро вообще могут «попросить» из НАТО. Ирану никакие союзы и никакая война тоже не нужны. Он живет себе спокойно под санкциями, приспособился.

Как и Северная Корея. Но эта ситуация может в любой момент измениться, если, например, Штаты решатся на какую-то глупость. Ну, скажем, введут войска на Тайвань. Тогда странам придется как-то объединяться, потому что их могут просто «сожрать» поодиночке. А глупости Штатам не занимать. Ведь уже очевидно, что Байден ментально недостаточен для управления страной. Что США управляет его команда, выбранная отнюдь не по принципу высокого профессионализма.

Что касается «Евразийских» Минских соглашений, то они, к сожалению, вполне возможны. Среди российских элит спрос на них крайне высок. Дело тут даже не в продажности, а в том, что большая часть элит не готова платить высокую цену за победу в СВО. Да, мы за победу, но так, чтобы не сильно пострадать. Вот такой у многих настрой. И переговоров они очень ждут, чтобы любые их результаты потом победой и назвать.

Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук:

— Я не верю в создание Восточного альянса. Россия, Китай, Турция, Индия, Иран и Северная Корея — слишком разные страны, чтобы объединиться в военный союз. Слишком разные у них интересы. Я бы скорее допустил войну Китая и США. Дело в том, что военная доктрина Штатов предполагает одновременное ведение двух войн — одна на Востоке, другая на Западе. Как во время Второй мировой — одна война в Европе, вторая — в Азии, с Японией. Эта же концепция называет главным врагом США отнюдь не Россию, которая Штатам не угрожает: она заинтересована лишь в своей целостности и покое у своих границ. Главной опасностью Штаты считают Китай, ведущий активную экспансию. Например, на Ближнем Востоке и в Африке. Китай реально угрожает гегемонии США, его хотели и хотят остановить — и Обама, и Трамп, и Байден. Войну в Европе — это прокси-война — Штаты уже ведут. Россию этой войной они связали. Теперь, велика вероятность, начнут — уже «по полной программе» — воевать с Китаем. Кстати, именно поэтому все громче звучат призывы свернуть или хотя бы ограничить военную помощь Украине — вооружений должно хватить на Китай. Пока американцев останавливают тесные отношения Китая с Россией. Надолго ли им хватит этих страхов — сказать сложно.

Владимир Жарихин, замдиректора института стран СНГ, политолог:

— Все разговоры о третьей мировой войне, которая сейчас якобы идет в прокси-режиме, а скоро станет полноценной, я считаю неуместными. Наша страна участвует в локальном, хотя и очень тяжелом, кровавом конфликте.

Полномасштабная война на нашей территории последний раз велась в 1940-х, и мы как-то забыли, что мир воевал всегда! Вот Вторая мировая закончилась, и что? Случились корейский конфликт с миллионами погибших, войны во Вьетнаме, в Афганистане, в Ливии, в Сирии... Иран и Ирак воевали почти восемь лет, погибли и пропали без вести около 750 тысяч человек! А война в Югославии? В Персидском заливе? С 2015 года идет война Саудовской Аравии и Йемена.

С 2012 года идет гражданская война в Центральной Африке. Я могу долго перечислять. Просто в 2022 году война докатилась и до России — благодаря нашей неэффективной внешней политике. Но говорить о третьей мировой, в которой якобы участвует Россия, я бы не стал. В локальном военном конфликте с Украиной мы рано или поздно победим. А апокалиптические сценарии листать не нужно.

Павел Данилин, политолог:

— Никакой Третьей мировой войны не будет. В ней не заинтересованы ни США, ни ЕС, ни Россия, ни Китай, ни другие крупные игроки. Заинтересована только Украина: только когда в конфликт полностью втянутся «большие парни», у нее появляется шанс выиграть.

Точнее сделать так, чтобы за нее выиграли другие, потому что сама она, конечно, не в состоянии. Для США же украинский кризис — это не какое-то экзистенциальное противостояние с Россией, как у нас некоторые любят говорить. Эта война для них — бизнес-проект. Нужно поддержать свой ВПК, протестировать новые виды вооружений. Необходимо «опустить» экономику Евросоюза, убрав его, как конкурента, с мирового рынка. Нужно снизить курс и евро-фунта и этим поднять стабильность доллара. Вот и вся история.