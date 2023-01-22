Назад в будущее: какие поправки в законах ждут писателей и литераторов

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В Госдуме продолжается работа над поправками в закон о культуре, рассмотрение которого намечено на начало 2023 года. Он касается всех, и в первую очередь писателей и литераторов.

Уже в феврале состоится очередной съезд Союза писателей России — крупнейшего общественного объединения, в которое входят около 8,5 тысячи литераторов из всех регионов страны. В предлагаемых депутатами поправках говорится о необходимости действенной поддержки со стороны государства писательского сообщества. Во фракции «Справедливая Россия — За правду» недавно состоялась встреча лидера партии Сергея Миронова с руководителями крупнейших писательских союзов, входящих в АСПИ (Ассоциацию союзов писателей и издателей).

На страницах «Вечерней Москвы» неоднократно обсуждались вопросы, волнующие литературную общественность. В столице живут и работают более 3000 литераторов — членов различных объединений. Сегодня мы продолжаем дискуссию о положении писателей в обществе. Возможно ли их объединение в единый творческий союз, как было когда-то?

Литературная жизнь в стране нуждается в реорганизации. Об этом говорят давно, но дело движется медленно. Писательскую общественность напрягает то, что рождающаяся в спорах и дискуссиях оптимальная модель взаимоотношений литературного сообщества и государства тревожно напоминает прежнюю советскую. Ту, которая была разрушена в начале 1990-х годов, когда единый Союз писателей СССР прекратил существование и возникла целая россыпь союзов, взявшихся делить имущество Литфонда, недвижимость, дома творчества, служебные дачи, поликлиники, детские сады, издательства, газеты и журналы. Все было утрачено, разворовано, уведено слетевшимися на бесхозное добро ушлыми людьми. Писатели из уважаемых деятелей культуры превратились в униженных просителей у «парадных подъездов» издателей, распределяющих дотации и гранты чиновников, спонсоров литературных премий, организаций и фондов (теоретически), готовых проплатить издание их произведений.

Редким же, вписавшимся в рынок счастливцам стало удобнее существовать «поверх» общественных профессиональных объединений, работать с издательствами по формуле: товар — деньги — товар. Точно так же относятся к союзам писателей молодые литераторы, в силу возраста не успевшие приобщиться к благам, предоставляемым членам творческих союзов во времена СССР. Преемственность традиций в современной российской литературе нарушена. Литературный процесс заменили реклама и дружеские реверансы.

Об объединении писателей в новую общероссийскую организацию, способную возродить престиж профессии, юридически и материально защитить тружеников пера, обеспечить приемлемый уровень гонораров, вернуть хотя бы часть утраченного имущества Литфонда, шла речь на состоявшемся недавно ежегодном собрании членов Творческого и Наблюдательного советов АСПИ (Ассоциации союзов писателей и издателей России). Созданную два года назад при активном участии государственных структур ассоциацию можно считать прообразом будущей единой писательской организации. В состав ее учредителей входят четыре крупнейших профессиональных объединения страны: Союз писателей России, Российский союз писателей, Союз писателей Москвы, Союз писателей Санкт-Петербурга, а также Российский книжный союз.

Под председательством известного писателя и общественного деятеля Сергея Шаргунова АСПИ за два года много сделала как для объединения писательского сообщества, так и для его творческой и материальной поддержки. Ассоциация оплачивает командировки писателей в литературные резиденции, где они работают над своими произведениями, встречаются с читателями, участвуют в культурной жизни регионов. Каждые три месяца в разных городах проводятся мастерские для начинающих авторов. Тем самым хотя бы отчасти восстанавливается связь поколений, складывается общая литературная среда. Налажено сотрудничество с детскими центрами, организуются переводы и издания книг авторов, пишущих на национальных языках. Только в этом году материальная адресная помощь была оказана 50 нуждающимся в лечении, оказавшимся в трудной жизненной ситуации писателям. И это не считая ежедневных мероприятий в знаменитом «Доме Ростовых» на Поварской улице, 52, где некогда располагался Союз писателей СССР.

Писатели постоянно жалуются на недостаточное внимание чиновников к проблемам литературного сообщества, не учитывая того обстоятельства, что государству (в лице принимающей решения бюрократии) сподручнее и привычнее иметь дело с единым творческим союзом. Именно такое решение было принято Сталиным и Горьким в начале 1930-х годов, когда шла подготовка к Первому съезду писателей, на котором в 1934 году был учрежден Союз писателей СССР. Тогда, как говорили делегаты съезда, государство дало писателем все права, лишив их единственного — писать плохо.

Сейчас ситуация сильно напоминает те времена. Новый союз писателей нужен. Но кого и как принимать в него? Насчет этого у выступавших на собрании руководителей ассоциации единого мнения не было. Рискну поделиться своим.

Мне кажется, создавать новый (общегосударственный) союз писателей России следует в несколько этапов. Руководящий состав в переходный период (до утверждения на съезде) можно сохранить. К работающему председателю АСПИ добавить четырех сопредседателей (или первых заместителей) — нынешних руководителей крупнейших писательских союзов. Далее следует пригласить в новый союз всех проживающих в России членов СП СССР, прошедших в свое время строгую процедуру приема. В советское время вступление в союз растягивалось на годы, творчество кандидата внимательнейшим образом рассматривалось известными писателями, не за страх, а за совесть работавшими в приемных комиссиях. Графоманы, если и пробивались, то с огромным трудом.

Членов четырех союзов — учредителей АСПИ, пожелавших вступить в новую организацию, следует пропустить через Аттестационную комиссию, куда каждый союз делегирует своих представителей. Комиссия внимательно ознакомится с творчеством кандидатов и вынесет квалифицированное решение. Ведь не секрет, что последние тридцать лет критерии приема в писательские союзы были во многом условны. Принимали меценатов, губернаторов, космонавтов, певцов и просто хороших ребят, не имеющих отношения к литературе. Сегодня в России писателей гораздо больше, чем было в СССР. Только в Астрахани их четыреста! Да и в других городах не меньше. Поэтому произведения всех, кто захочет вступить в новый союз, должна рассматривать строгая и ответственная Приемная комиссия. При этом совсем не обязательно душить другие, не входящие в АСПИ, профессиональные объединения. Союз писателей XXI века, Интернациональный союз писателей, Пен- и Пэнцентры вполне могут продолжать свою деятельность как общественные или коммерческие организации.

Состоять в новом (пока гипотетическом) государственном союзе писателей станет не только почетно, но и выгодно. Только такому союзу будет по силам поднять престиж профессии писателя, вернуть утраченное имущество, обеспечить своим членам необходимые для нормальной работы социальные и материальные условия, решить вопросы с оплатой литературного труда (гонорарами) и пенсиями, разобраться с издательской политикой, вдохнуть новую жизнь в литературные журналы. Одним словом, навести порядок в писательском хозяйстве, восстановить общее литературное пространство в стране. Писательские «низы» устали жить по-старому.

Готовы ли властные «верхи» помочь им в организации новой (или хорошо забытой старой?) жизни — вопрос.