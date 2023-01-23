Префект СВАО поработал тренером по баскетболу для школьников

Префект СВАО Алексей Беляев получает от тренера школы олимпийского резерва «Авангард» Ирины Наседкиной памятный сувенир / Фото: Пресс-служба Префектуры СВАО

23 января в Савеловском районе прошел матч по баскетболу между командой префекта СВАО Алексея Беляева и школьниками из Донецка. Победила, как всегда, дружба.

Товарищеский матч прошел в современном спортивно-игровом центре на улице Складочная. Страсти на матче разгорелись нешуточные. Учащиеся школы олимпийского резерва «Авангард» из Донецка приехали в столицу по личному приглашению префекта СВАО Алексея Беляева, который организовал им насыщенную спортивную программу, а также культурный досуг в перерыве между тренировками.

— К сожалению, в Донецке у «Авангарда» нет возможности полноценно тренироваться из-за обстрелов. Больше половины тренеров школы отправились на фронт защищать нашу Родину, поэтому тут мы создали им все условия для занятий, — отмечает префект. — Я и сам всегда рад сыграть — тем более когда рядом со мной такие достойные товарищи по команде, — улыбнувшись, добавил он.

Алексей Беляев на матче между учениками «Авангарда» выступил в роли играющего тренера — он то и дело подсказывал ребятам правильные тактические приемы во время спорных ситуаций и всячески поддерживал каждую из команд. Члены команд демонстрировали во время игры все свои навыки, чтобы впечатлить не только Алексея Беляева, но и чемпиона России по баскетболу Александра Дедушкина. Перед матчем он провел для ребят настоящий мастер-класс. Дедушкин показал упражнения на технику, рассказал, как правильно взаимодействовать друг с другом в команде, и поработал над дриблингом — мастерством ведения мяча в игре.

— Всего у нас запланировано четыре тренировки. Все игроки очень способные, талантливые — душа не нарадуется. Каждый понимает, что в спорте очень важна дисциплина, поэтому, пока есть возможность тренироваться, ребята не жалеют себя и работают над результатом, — воодушевленно добавил Дедушкин.

Каждая история 11 игроков «Авангарда» — это рассказ о большой силе воли и мужестве. Например, 12-летний Артем Троицкий уже почти год не выходит из дома — тренировки с начала специальной военной операции стали дистанционными, несмотря на постоянно прерывающуюся связь. Гулять дети боятся, поэтому все свое время проводят дома или в подвале.

— Сейчас мы занимаемся дома и отправляем видеозаписи нашему тренеру. Из-за обстрелов стало гораздо страшнее, но я верю, что все это закончится нашей большой победой над врагом. Мне очень нравится баскетбол, а Москва оказалась очень красивым и большим городом. Здесь очень здорово тренироваться вместе с моей командой, — добавил спортсмен.

По мнению мальчика, эта поездка в безопасную обстановку очень сплотила коллектив — ребята стали больше думать о своих увлечениях, забавах и ненадолго позабыли о прифронтовых тяготах.

— Мой папа раньше был тренером в нашей школе, но его мобилизовали, и он ушел на фронт. Недавно мы виделись, когда у него был небольшой отпуск дома, поэтому я стараюсь хорошо тренироваться, чтобы не огорчать его, — поделился 13-летний Максим Долгопов.

Несмотря на сильное противостояние, победила в баскетбольном матче крепкая дружба. Тренер «Авангарда» Ирина Наседкина очень гордится своими воспитанниками и старается в непростых условиях поддерживать в них дух и продолжать тренировки, пусть и в дистанционном формате.

— Ребята очень радуются этой поездке, посетили столько разных и очень интересных мест — Фабрику мороженого, Музей криптографии, побывали, конечно, и на Красной площади. Для нас получилась очень приятная и вдохновляющая поездка. А я еще раз убедилась в том, что игроки «Авангарда» не растеряли свои навыки, — сказала Ирина Наседкина.

КСТАТИ

В районе Савеловский активно развивается спортивная инфраструктура — на его территории открыто свыше 20 различных площадок. Это и открытые зоны для физической активности с тренажерами вблизи жилых домов, а также большие физкультурно-оздоровительные комплексы с площадками для футбола, баскетбола, хоккея и бассейнами. На их территории также функционируют различные секции и клубы для всех возрастов.