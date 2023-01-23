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Префект СВАО поработал тренером по баскетболу для школьников

Рената Лебедева
Общество
Префект СВАО поработал тренером по баскетболу для школьников
Префект СВАО Алексей Беляев получает от тренера школы олимпийского резерва «Авангард» Ирины Наседкиной памятный сувенир / Фото: Пресс-служба Префектуры СВАО

23 января в Савеловском районе прошел матч по баскетболу между командой префекта СВАО Алексея Беляева и школьниками из Донецка. Победила, как всегда, дружба.

Товарищеский матч прошел в современном спортивно-игровом центре на улице Складочная. Страсти на матче разгорелись нешуточные. Учащиеся школы олимпийского резерва «Авангард» из Донецка приехали в столицу по личному приглашению префекта СВАО Алексея Беляева, который организовал им насыщенную спортивную программу, а также культурный досуг в перерыве между тренировками.

— К сожалению, в Донецке у «Авангарда» нет возможности полноценно тренироваться из-за обстрелов. Больше половины тренеров школы отправились на фронт защищать нашу Родину, поэтому тут мы создали им все условия для занятий, — отмечает префект. — Я и сам всегда рад сыграть — тем более когда рядом со мной такие достойные товарищи по команде, — улыбнувшись, добавил он.

Алексей Беляев на матче между учениками «Авангарда» выступил в роли играющего тренера — он то и дело подсказывал ребятам правильные тактические приемы во время спорных ситуаций и всячески поддерживал каждую из команд. Члены команд демонстрировали во время игры все свои навыки, чтобы впечатлить не только Алексея Беляева, но и чемпиона России по баскетболу Александра Дедушкина. Перед матчем он провел для ребят настоящий мастер-класс. Дедушкин показал упражнения на технику, рассказал, как правильно взаимодействовать друг с другом в команде, и поработал над дриблингом — мастерством ведения мяча в игре.

— Всего у нас запланировано четыре тренировки. Все игроки очень способные, талантливые — душа не нарадуется. Каждый понимает, что в спорте очень важна дисциплина, поэтому, пока есть возможность тренироваться, ребята не жалеют себя и работают над результатом, — воодушевленно добавил Дедушкин.

Каждая история 11 игроков «Авангарда» — это рассказ о большой силе воли и мужестве. Например, 12-летний Артем Троицкий уже почти год не выходит из дома — тренировки с начала специальной военной операции стали дистанционными, несмотря на постоянно прерывающуюся связь. Гулять дети боятся, поэтому все свое время проводят дома или в подвале.

— Сейчас мы занимаемся дома и отправляем видеозаписи нашему тренеру. Из-за обстрелов стало гораздо страшнее, но я верю, что все это закончится нашей большой победой над врагом. Мне очень нравится баскетбол, а Москва оказалась очень красивым и большим городом. Здесь очень здорово тренироваться вместе с моей командой, — добавил спортсмен.

По мнению мальчика, эта поездка в безопасную обстановку очень сплотила коллектив — ребята стали больше думать о своих увлечениях, забавах и ненадолго позабыли о прифронтовых тяготах.

— Мой папа раньше был тренером в нашей школе, но его мобилизовали, и он ушел на фронт. Недавно мы виделись, когда у него был небольшой отпуск дома, поэтому я стараюсь хорошо тренироваться, чтобы не огорчать его, — поделился 13-летний Максим Долгопов.

Несмотря на сильное противостояние, победила в баскетбольном матче крепкая дружба. Тренер «Авангарда» Ирина Наседкина очень гордится своими воспитанниками и старается в непростых условиях поддерживать в них дух и продолжать тренировки, пусть и в дистанционном формате.

— Ребята очень радуются этой поездке, посетили столько разных и очень интересных мест — Фабрику мороженого, Музей криптографии, побывали, конечно, и на Красной площади. Для нас получилась очень приятная и вдохновляющая поездка. А я еще раз убедилась в том, что игроки «Авангарда» не растеряли свои навыки, — сказала Ирина Наседкина.

КСТАТИ

В районе Савеловский активно развивается спортивная инфраструктура — на его территории открыто свыше 20 различных площадок. Это и открытые зоны для физической активности с тренажерами вблизи жилых домов, а также большие физкультурно-оздоровительные комплексы с площадками для футбола, баскетбола, хоккея и бассейнами. На их территории также функционируют различные секции и клубы для всех возрастов.

Спорт Баскетбол Дети Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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