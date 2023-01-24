День студента, или Татьянин день, в 2023 году: дата, история и традиции праздника

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Самый любимый и долгожданный праздник учащихся университетов, институтов, колледжей, техникумов в России — это Татьянин день. Все, кто день за днем грызет гранит науки, могут наконец отблагодарить себя за труды и повеселиться. Дата, история, традиции и приметы Дня студентов — в материале «Вечерней Москвы».

День студента в России

Российские студенты отмечают свой день 25 января. В 2023 году он выпадает на среду. Корни празднества уходят в Российскую империю, 1755 год. В день памяти святой великомученицы Татьяны граф Шувалов попросил императрицу Елизавету сделать ему подарок в честь именин своей матери по имени Татьяна. Государыня уважила фаворита и подписала документ об открытии Московского университета. С тех пор дата 25 января стала памятной.

Сначала праздничные мероприятия главным образом проходили в столице, потом перекинулись на Санкт-Петербург и другие городки с большим количеством университетов. По всей России праздник распространился только во время правления императора Николая I, став днем всех высших учебных заведений.

Для большинства студентов он выпадает на самый конец зимней сессии. Чтобы успешно сдать зачеты и экзамены, учащиеся просят об удаче у своей покровительницы — святой Татьяны. На близлежащей к МГУ территории для этих целей даже есть храм, получивший ее имя.

В бытность Советского Союза отмечать Татьянин день запретили. Его реабилитировали только в 2005 году по указу главы Российской Федерации. Он получил официальное название — День российского студенчества.

День студента за рубежом

Известна еще вторая дата студенческого праздника — Международный день студенчества, который приходится на 17 ноября. Его история перекликается с мрачным периодом в судьбе Чехословакии. В конце 30-х годов, когда страна была оккупирована нацистами, молодежь вышла на улицы протестовать. Митинг был жестоко подавлен, а руководитель акции убит. Похороны студента-медика переросли в массовый бунт. Тогда 17 ноября фашисты атаковали Чешский университет, схватили более тысячи девушек и юношей и увезли их в концентрационные лагеря. Девять человек убили на месте, а все учебные заведения Чехии закрылись по приказу Адольфа Гитлера.

Через несколько лет в столице Великобритании состоялся слет сражавшихся с фашизмом студентов со всего мира. Тогда участники договорились учредить Всемирный день студентов 17 ноября — в память о трагедии, связанной с этой датой.

Традиции

Студенты в России исторически бурно веселились в профессиональный праздник. После официальной части в вузе молодежь шла гулять и балагурить. Даже Антон Чехов писал, что студенты выпили все, кроме Москвы-реки: от иссушения ее спас лишь толстый слой льда. Даже сотрудники полиции уважали повод юнцов для веселья и прощали им хмельные шалости. Аналогичным образом проводят праздник и сейчас: культурную программу сменяют студенческие вечеринки.

Современный МГУ 25 января отмечает еще и свой день рождения. Праздником никогда не пренебрегают. По этому случаю ежегодно всем учащимся наливают медовуху, сваренную по аутентичной рецептуре. Примечательно, что в угощении молодежи напитком участвует сам ректор вуза. Помимо столицы, в других городах России тоже прижились любопытные традиции:

в Белгороде в техническом университете устраивают Татьянин бал;

в Волгограде показывают экспозицию картин авторства Татьян;

во Владивостоке в праздник пополняют новыми свершениями Большую книгу студенческих рекордов.

Приметы

Все поверья в основном направлены на успешную сдачу экзаменов. Многие студенты верят, что перед экзаменом непременно нужно помахать в распахнутое окно или с балкона зачетной книжкой и максимально громко крикнуть «Халява, приди!». Если в ответ прозвучит «Уже в пути», сессия будет сдана удачно. Метод активно используют те, кто прогуливал лекции и не готовился к экзаменам.

Согласно другой примете, на одной из страниц зачетки в заветный день рекомендуется нарисовать дом с трубой, из которой валит дым. Нужно стараться изобразить струйку максимально длинной: от этого зависит, будет ли учеба легкой.

В Татьянин день есть ритуал и для исполнения желания: нужно подняться на высоту и помечтать о сокровенном, проговаривая запрос в сторону солнца.