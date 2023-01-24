Юрий Башмет: Можно уволить Гергиева, но отменить Шостаковича нельзя

Фото: Пресс-служба Русского концертного агентства

Самый знаменитый российский альтист, дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет 24 января отмечает 70-летие. «Вечерняя Москва» обсудила с маэстро современную ситуацию в мире музыки.

— Юрий Абрамович, как будете отмечать юбилей?

— На протяжении многих-многих лет я отмечаю свой день рождения на сцене. Для меня это самая важная часть этого дня. Обязательно на сцене, обязательно со своей публикой, со своими друзьями-музыкантами! И каждый концерт в этот день я стараюсь сделать особенным и необычным. Они никогда не повторяются, ни по программе, ни по творческой идее. Всегда бывают сюрпризы.

— Вы самый знаменитый российский альтист. Альт — не такой популярный струнный инструмент, как скрипка, виолончель. О нем говорят: «это инструмент-философ». В чем уникальность альта?

— Для меня альт — это все. Это инструмент очень личный, его звучание максимально приближено к человеческому голосу. И вместе с тем этот инструмент — целая вселенная благодаря тем возможностям, которыми он обладает. Для меня альт не находится между скрипкой и виолончелью, на мой взгляд, он — в центре, является основой для всех струнных инструментов.

Мне всегда очень нравилась фраза Иоганна Себастьяна Баха: «Играя на альте, я чувствую себя в сердце полифонии». Помимо этого, альт возник раньше и скрипки, и виолончели. Оба эти инструмента — в каком-то смысле его производные.

Фото: Пресс-служба Русского рекламного агентства

— Инструмент выбирает музыканта или музыкант — инструмент?

— Чтобы добиться успеха, между музыкантом и инструментом должна возникнуть любовь. Уверен, что этот процесс взаимный — и музыкант выбирает свой инструмент, и инструмент выбирает того, кто на нем играет. Очень трогательную фразу про меня и мой альт говорил в свое время знаменитый французский мастер скрипичных дел Этьен Ватло: «Может быть, твой альт — не самый лучший инструмент, который я видел в жизни. Может быть, и ты — не самый совершенный музыкант. Но вместе вы совершенно непобедимы».

— Вы часто исполняете музыку современных композиторов. Когда творила «Могучая кучка» (объединение композиторов. — «ВМ»), в классической музыке было сильно национальное начало, и в мелодии вплетали народные напевы. В какой-то момент это стало отличительной чертой музыки конца XIX века. А свойственно ли это нашим современникам?

— Мне всегда интересно, когда композитор находится в поиске, ищет свой путь, у него есть свое видение и слышание той музыки, которую он пишет. Но вместе с тем для меня очень важно, чтобы в музыке, современной и не только, только что созданной или написанной 300 лет назад, была логика, система. Это было всегда свойственно русским композиторам и в целом нашей исполнительской школе.

— Российскую музыкальную школу считают лучшей в мире. Почему? Что объясняет такой высокий уровень, несравнимый с другими странами?

— Для меня российская музыкальная школа — это всегда прежде всего мышление. Как музыкант «думает» на инструменте. Это главная отличительная черта нашей школы, и именно это я всегда стараюсь пробуждать и сохранять в своих учениках. Не играть бездумно, понимать, что — и главное почему — ты делаешь в данный момент. В мире есть еще потрясающие места, где замечательно учат музыкантов. Но у русской школы всегда было свое лицо.

— Вы выступали на концертах для мобилизованных граждан. В чем лично вы видите роль классической музыки и в целом искусства сейчас, в переходное время? Расскажите, почему для вас важно поддерживать наших ребят.

— Классическая музыка — это музыка на все времена. Она о вечном, настоящем, глубоком. Вижу, насколько она именно сейчас нужна людям, как она в них откликается. А для себя считаю невероятно важным быть со своей страной, быть с людьми в любые, в том числе непростые времена. Мы провели много концертов.

Играли для беженцев, которые находятся в России, для жен и матерей военнослужащих, которые принимают участие в СВО, для мобилизованных в парке «Патриот». И для себя я считаю это очень важным. Люди должны чувствовать, что мы их поддерживаем своим искусством, что все мы — одно целое и мы вместе!

Фото: Пресс-служба Русского рекламного агентства

— Когда началась спецоперация, Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского оркестра. С рядом других наших деятелей культуры мирового уровня произошла схожая ситуация. Что вы думаете об этом? Можно считать попытки отменить русскую культуру выстрелом себе в ногу?

— Я с самого начала говорил, что невозможно отменить Чайковского, Толстого, Достоевского, Шостаковича. Это все равно что отменить такие понятия, как любовь, например. Да я уверен, что отменить ничего в итоге не получится! Можно уволить Гергиева, можно перенести мои концерты на 2024 год и так далее. Но запретить или тем более победить многовековую русскую культуру просто невозможно. Почему Чайковского так любят в Японии, Китае, США, Германии? Потому что его музыка находит отклик в сердцах самых разных людей.

Почему в других странах все читают роман Толстого «Анна Каренина», ставят по нему спектакли, снимают фильмы? Потому что это очень интересно и режиссерам, и зрителям. Ну как это можно запретить? Только если людей лишить сердца и души. Но надеюсь, что до этого не дойдет.

— На зимний фестиваль в Сочи удалось пригласить таких дирижеров, как Теодор Курентзис, Юстус Франтц. Они — за Россию. А на них самих на родине из-за этого не оказывают давления?

— Многие музыканты, которых мы приглашали, и они собирались приехать, так и не приехали в Россию в последний год как раз потому, что оказывались дома под невероятным давлением. Но здесь каждый делает свой выбор. И я очень рад, что есть зарубежные музыканты, которые считают, что сохранять взаимодействие, иметь культурные связи, находиться в творческом диалоге именно сейчас — это самое важное.

ДОСЬЕ

Юрий Абрамович Башмет родился 24 января 1953 года в Ростове-на-Дону. Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», Камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Всероссийского юношеского симфонического оркестра, народный артист СССР, Герой Труда России, обладатель премии «Грэмми».

Начало пути

Хотя Башмет родился в Ростове-на-Дону, музшколу он окончил во Львове, а потом учился в Московской консерватории. Получая высшее образование, он приобрел альт мастера Паоло Тесторе, который тот изготовил в 1758 году. На этом инструменте Башмет играет до сих пор.

Смычок подарила подруга его матери, когда ему было 14 лет. Впервые в мировой практике маэстро дал сольные альтовые концерты. Он играл в Карнеги-холле (Нью-Йорк), Консертгебау (Амстердам), зале «Барбикан» (Лондон), Берлинской филармонии, театре Ла Скала (Милан), Большом зале консерватории в Москве и Большом зале Ленинградской филармонии.

Дружил с Ростроповичем

Юрий Башмет был знаком с выдающимися музыкантами, которые часто приезжали в его львовский дом. Среди них Мстислав Ростропович, Гидон Кремер, Олег Каган, Святослав Рихтер. «Визитными карточками» Юрия Башмета стали музыкальные произведения «Чакона» Баха, соната «Арпеджионе» Шуберта, сонаты Брамса, концерты Шнитке и Александра Чайковского и альтовая соната Шостаковича, посвященная учителю Башмета Федору Дружинину.

Играл музыку нейросети

Юрий Башмет исполнял музыку, написанную нейронными сетями, и спектральную музыку (композиции, созданные с помощью компьютерного анализа. — «ВМ»). Музыкант уверен, что нейросети никогда не заменят труд живого композитора, но при этом открыт к экспериментам.

Мамино изобретение

Мама Юрия Абрамовича была прекрасной хозяйкой и рукодельницей. Именно она придумала пришивать под левым плечом пиджака лоскуток, чтоб не протиралась ткань от постоянного трения с инструментом. А через много лет известный кутюрье прислал в подарок Башмету концертный смокинг с маминым изобретением.

Музыкальная династия

Башмет счастливо женат. Его супруга Наталья — скрипачка. Дочь дирижера, Ксения, — пианистка, а внук Грант делает успехи в игре на скрипке. Юрий Абрамович поддерживал их стремления, но не настаивал на таком выборе. Сын маэстро Александр выбрал профессию экономиста.