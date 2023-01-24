Ветераны боевых действий отвезут гумпомощь Донбассу

Председатель региональной организации «Совет ветеранов боевых действий» Николай Тутрин, воин-интернационалист Юрий Фадеев и ветеран Вооруженных сил РФ Константин Студеникин (слева направо) загружают коробки с гумпомощью Донбассу / Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

Во вторник, 24 января, представители Центра патриотической помощи района Северное Бутово отправили гуманитарную помощь на Донбасс.

Коробки с гуманитарным грузом, кажется, занимают все помещение учреждения. Часть лежит на столах, часть выстроилась ровными башенками.

Вместе с добровольцами воин-интернационалист Юрий Фадеев пересчитывает коробки, еще раз проверяя, чтобы все были хорошо запакованы и никакие вещи не выпали при транспортировке. Тем более что часть из них закончили фасовать буквально накануне — отклик от неравнодушных жителей был огромен, гуманитарную помощь они несли днями и ночами.

— Когда стали притеснять русскоговорящее население на Донбассе, а особенно с началом спецоперации, мы с воинами-интернационалистами не могли оставаться в стороне, — объясняет Фадеев. — Кинули клич по знакомым, написали посты в социальных сетях, что нужны вещи для жителей Донбасса, школьные принадлежности.

— Много приносили вещей для ребятишек. Дети всегда остаются детьми, даже когда идут обстрелы, поэтому мы собрали им развивающие игры, — говорит Юрий.

И, конечно, часть гуманитарной помощи пойдет на поддержку наших бойцов.

Чтобы их принять, ежедневно в Центре патриотического воспитания начали дежурить представители региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий». Это бывшие сотрудники Вооруженных сил России и МВД, участвовавшие в разные годы в военных конфликтах как на территории России, так и за ее пределами.

— Я в 1983–1985 годах проходил срочную службу в Афганистане, поэтому не понаслышке знаю, как может быть тяжело нашим ребятам, — рассказывает Фадеев.

Как только подъезжают машины, мужчины сразу начинают загружать в них коробки. Юрий Фадеев рассказывает, что вначале колонна с гуманитарным грузом доедет до Ростова, а после небольшого отдыха двинется на Донбасс. За время поездки добровольцы посетят несколько детских домов и школ, с которыми наладились контакты, и передадут им игрушки и вещи.

Среди тех, кто будет сопровождать колонну, — ветеран Вооруженных сил РФ Константин Студеникин.

— Я пенсионер, дети выросли, поэтому я решил поехать на Донбасс. Захотел быть нужным, подумываю даже записаться в добровольческий отряд, — рассказывает Константин Студеникин. — У меня огромный опыт, поэтому думаю, что могу быть полезным своей стране. Сейчас будет моя первая поездка на Донбасс. Надеюсь, что не последняя.

Кроме того, добровольцы посетят несколько воинских частей, где находятся их бывшие сослуживцы. Но конкретные места не называют — информация засекречена. Во время общения с бойцами они еще расспросят, какой помощи им не хватает. И по возвращении в Москву объявят сбор следующей партии груза.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Тутрин, председатель региональной организации «Совет ветеранов боевых действий», генерал-майор в отставке:

— В современном мире, когда против России ведется гибридная война, главное — проводить патриотическую работу с молодежью, прививать любовь к Родине. Поэтому мы регулярно проводим встречи со школьниками, воины-интернационалисты рассказывают о подвиге сослуживцев. Также мы собираем гумпомощь — на этот раз отправляем три машины с грузом по 3,5 тонны в каждой.