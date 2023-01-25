Электромеханик Татьяна Обухова: Моя задача — разобраться в неисправности

Фото: «Мослифт»

Татьяна Викторовна Обухова, электромеханик по лифтам АО «Мослифт», 58 лет, рассказала о своей работе и как ее выбрала.

— Почему Вы выбрали именно эту профессию?

— Мой муж еще с 70-х годов работал в лифтовой отрасли. Я часто приходила к нему на работу, и мне там очень нравилось. Когда наступили «лихие» 90-е, жизнь стала очень тяжелой. Тогда я решила, что лучше всего пойти работать туда, где есть стабильность. Поэтому в 1995 году я пришла работать в «Мослифт».

— Какой у Вас стаж работы на предприятии?

— Я работаю в «Мослифте» почти 30 лет. Если точнее — 28-й год пошел.

— В чем заключается Ваша работа?

— Моя работа — техническое обслуживание лифтов. Я захожу в лифт и начинаю подъем. Слушаю, нет ли посторонних шумов, отмечаю, как лифт делает остановки, резко или плавно, вровень с полом или нет, хорошо ли открываются двери. Если какой-нибудь лифт на моем участке перестал работать, моя задача — разобраться, почему это произошло. Я поднимаюсь в машинное отделение и на панели управления вижу, на каком этаже стоит лифт и что у него вышло из строя. Если сломалась тяжелая деталь, демонтировать ее и отправить на ремонт мне помогает мужчина-механик. Если что-то легкое, что мне под силу выкрутить самой, демонтирую сама.

— Где Вы учились?

— Когда я пришла работать в «Мослифт», предприятие отправило меня на учебу в профтехучилище, которое тогда располагалось в районе Перово.

— Что было запоминающегося за время работы, чем гордитесь?

— За время долгой работы на предприятии никаких катастрофических случаев, которые бы запомнились, не было. Просто мы, электромеханики, ежедневно обходим закрепленные за нами адреса, следим, чтобы лифты работали исправно. Частенько жители что-нибудь роняют в шахту лифта. Тогда приходится это доставать. В основном, конечно, ключи. Но однажды доставали детскую лопатку: ребенок плакал, не хотел расставаться с игрушкой, которая провалилась в шахту.

— Любимое место в Москве, куда Вы посоветовали бы сходить туристам?

— Посоветовала бы сходить, конечно, на Красную Площадь и на Воробьевы Горы. А мои любимые места — парки. Очень любим с внуками гулять на Поклонной Горе. Я хожу, а внуки на роликах катаются.