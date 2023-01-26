«Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум

Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва

Поездка в Сочи в рамках спецпроекта «Путешествуем ВМесте» продолжается. После того как корреспондент «Вечерней Москвы» Иссалина Аюпова побывала на даче Сталина и в одном из самых крутых парков развлечений в России, она спустилась в лабиринты сочинских пещер, посетила зеленое сердце курортного города и погрузилась на дно океана.

Набережная Роза Хутор

После активного восхождения к водопадам мне хотелось немного отдохнуть. Поэтому на следующий день я отправилась гулять по набережной Роза Хутор. Погода в этот день выдалась особенно хорошей, внизу не было ни снега, ни дождя.

Гулять тут приятно — шумная река на фоне снежных пиков гор на горизонте настраивает на позитив. Кстати, место запомнится и маленьким путешественникам, потому что здесь работает немало аниматоров. Артисты, переодетые в шутов, легко находят общий язык с детьми и увлекают их в игру.

А еще здесь можно сделать красивые фотографии для соцсетей. Например, на фоне высокой ратуши с красивыми часами, которая является одним из символов курорта. Она возвышается на высоте 560 метров над уровнем моря и занимает центральное место площади.

Здесь очень часто проводят фестивали, праздники и массовые мероприятия. Но площадь небольшая, чтобы обойти ее полностью, будет достаточно часа.

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Адрес: площадь Роза, 2, Эсто-Садок.

Время работы: круглосуточно.

Как добраться: автобус 105 от ТРЦ «МореМолл» в городе Сочи проезжает возле рынка Сочи и ж/д вокзала Сочи. Останавливается в Хосте, Кудепсте и Адлере, в том числе заезжает к ж/д вокзалу Адлера и в аэропорт. Также заезжает на Красную Поляну.

Автобус 105с (скорый — прим. «ВМ») идет из Сочи аналогично маршруту 105 только сразу заезжает в Красную Поляну.

Автобус 105Э от ж/д вокзала Сочи не заезжает в Хосту и Кудепсту. Останавливается возле ж/д вокзала Адлера. Не заезжает в аэропорт и на Красную Поляну.

БазарЪ

Накупить сувениров и вкусных подарков для коллег и родственников можно на местном рынке. «БазарЪ» совсем небольшой, но здесь есть чем поживиться: необычные морепродукты (рапаны, гребешки, мясо акулы и черепахи, морские водоросли и редкие виды креветок), сладости на любой вкус (пирожные, конфеты, пахлава).

Приходить сюда голодным — ошибка. Есть вероятность остаться без денег, потому что захочется купить буквально все. Хотя никто из торговцев не навязывает свой товар, они просто ждут своего покупателя и предлагают все попробовать. В лавке с пахлавой продавец отломил кусочек с грецким орехом и медом. Можно было проглотить язык, настолько это было вкусно. Конечно, уйти без нее я не смогла и купила себе сладость сразу про запас.

А еще рекомендую заглянуть в уголок с сухофруктами, орешками и чурчхелой. Ассортимент разнообразный, каждый найдет что-то для себя и своих друзей. Кстати, там были и редкие орешки: макадамия, каштан и монгонго.

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Адрес: Сочи, Гагарина, 57.

Время работы: с 8 утра до 21 вечера.

Как добраться: 19 автобус от ТД «Бегемот» до остановки Хлебзавод, оттуда пешком 5 минут.

Воронцовские пещеры

Следующей точкой маршрута были Воронцовские пещеры. Они находятся у села Воронцовка, поэтому и получили такое название. Пещеры скрыты между водозаборными бассейнами двух рек — Хосты и Кудепсты. До них нужно пройти минут 15–20 от жилого поселка. Тропа состоит из каменных ступенек, поэтому идти не очень сложно.

Пещеры имеют самую большую систему лабиринтов. Их длина почти 12 километров. Но для туристов-любителей, которые хотели бы ощутить себя настоящими археологами, есть короткий путь, который оснащен лестницами с поручнями и подсветкой на полу.

Во время прогулки внутри пещеры можно увидеть скалы, которые напоминают статуи скульпторов, но здесь их создает сама природа. Например, одна каменная скала напомнила мне гуся, как у бабушки в деревне. Обычный камень будто повторял голову животного.

Воздух в пещере влажный, но, как рассказали местные жители при входе, обладает целебными свойствами. По ощущениям внутри довольно прохладно, температура воздуха не превышает 12 градусов. Поэтому чувствительным к холоду рекомендую надеть что-то потеплее.

Весь маршрут внутри пещеры занял у меня около получаса. Этого времени достаточно, чтобы осмотреть все «коридорчики» пещеры, подышать воздухом и проникнуться атмосферой.

Кроме пещер, внимание привлекает вход в каменное ущелье. Он «окутан» высокими деревьями и лианами, а на небольшом пригорке организован родниковый источник с чистой водой.

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Стоимость: экскурсии в мини-группе — 1000 рублей за человека; групповой тур — 800 рублей за человека.

Адрес: Краснодарский край, Сочи, село Воронцовка, Пещеры.

Время работы: с 10 утра до 18 вечера.

Как добраться: от ж/д вокзала электричкой Сочи — Туапсе до станции Головинка. Далее пройти до автобусной остановки «Головинка» (находится возле поворота налево с указателем в аул Большой Кичмай). От центрального автовокзала автобусом Сочи — Лазаревское № 155 до остановки «Головинка», далее пешком.

Дендрарий

Зеленое сердце курортного города стало одной из последних точек моего маршрута. Сочинский дендрарий занимает почти 47 гектаров, где представлены растения с разных уголков Земли. Здесь можно увидеть почти 1800 живых культур.

Национальный парк условно разделен на два уровня — верхний и нижний. Можно купить билет на один из уровней, а можно сразу на оба.

Верхняя часть парка запомнилась мне больше. Она представляет собой огромную территорию, которая поделена на географические отделы. Гуляя по парку, можно познакомиться с субтропическими лесами Восточной Азии, Северной Америки и Новой Зеландии. Погода в этот день выдалась солнечной, а необычные виды птиц, которые живут в парке, сопровождали меня всю прогулку.

В центре парка находится красивое здание с изящными колоннами и ажурными балконами — вилла «Надежда». Такое название ей дал основатель дендрария Сергей Худеков в честь своей супруги. На ее фоне тоже можно сделать красивые фотографии для социальных сетей. Я не смогла пройти мимо больших колон и красивых лестниц этой виллы. Вид завораживающий.

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На этом же уровне можно прокатиться на канатной дороге, откуда открывается удивительный вид на море и парковую зону. Один прокат для взрослого стоит 380 рублей, для ребенка — 250 рублей.

Нижняя часть парка гораздо скромнее по площади, но по красоте не уступает верхней. Здесь можно увидеть цветущие растения, розарий и несколько прудов, где плавают декоративные утки, пеликаны и лебеди. А детям будет особенно интересно исследовать бамбуковые заросли, как в мультике «Кунг-фу Панда», и посмотреть на представителей дикой природы: дикобразов, енотов и страусов.

Стоимость: дети до семи лет — бесплатно; дети от семи до 14 лет — 150 рублей; взрослые — 320 рублей.

Адрес: Сочи, Курортный проспект, 74.

Время работы: летом с 9 утра до 20 вечера; зимой — с 9 утра до 17 вечера.

Как добраться: из Сочи до остановки «Цирк» можно доехать на автобусе 105 и 105с, который следует по маршруту «Сочинский автовокзал — Роза Хутор».

Океанариум Sochi Discovery World Aquarium

В завершение своего путешествия мне удалось побывать на дне океана и поближе познакомиться с его обитателями — от мелких рыбок до крупных акул. Все они собраны под одной крышей в сочинском океанариуме.

Здесь установлена 31 аквариумная зона, где обитают более 100 видов пресноводных рыб от Амазонки и Эквадора до Австралии — пираньи, дискусы, цихлиды, гурами.

Также здесь можно посмотреть на небольшие открытые пруды, в которых плавают рыбы. Их можно покормить, а самые смелые могут их даже потрогать. Но мне больше всего понравилось огромное «окно», за которым открывался целый подводный мир с морскими обитателями, подводными рифами и затонувшими кораблями.

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Маленькие дети испытывали особенный восторг, когда подкармливали рыбок в открытых прудах, ведь они подплывали к ним очень близко и практически забирали корм с рук. Он продается в автоматах внутри океанариума и стоит 50 рублей.

Огромный тоннель с рыбами — гордость океанариума. Проходя по нему и наблюдая, как рыбы плывут прямо над тобой, сложно остаться равнодушным. Здесь можно посмотреть на рыбу-ежа, рыбу-корову, морских коньков и рыб-единорогов. Для любителей морского мира — это настоящее приключение.

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Стоимость: взрослый билет — 1100 рублей; детский билет (c четырех до одиннадцати лет включительно) — 600 рублей (обязательно наличие документа, подтверждающего возраст ребенка). Дети до трех лет могут посетить океанариум бесплатно. Льготный билет — 500 руб. (для граждан РФ при предъявлении справки МСЭ — прим. «ВМ»).

Адрес: Адлер, Ленина, 219 а/4.

Время работы: с 10 утра до 18 вечера.

Как добраться: из Сочи можно добраться (по направлению в Адлер), доехав до остановки «Известия» на автобусах № 100, 105, 124, 125.