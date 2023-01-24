Что посмотреть и куда сходить в Сочи

Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва

Все чаще люди выбирают интересные маршруты для путешествий по России. Это неудивительно, ведь в нашей стране так много интересного и еще неизведанного. Корреспондент «Вечерней Москвы» Иссалина Аюпова в рамках спецпроекта «Путешествуем ВМесте» отправилась в жемчужину Черного моря — Сочи, чтобы рассказать о местах, которые точно стоит посетить каждому туристу.

Морской порт

Знакомство с городом началось с Морского торгового порта, который находится на улице Войкова. Он был основан еще в 1934 году и является самым крупным современным грузопассажирским портом в России. Место пользуется популярностью как у туристов, так и у местных жителей. Ровный ряд яхт, чайки и море — все это восхищает своей красотой.

В порту можно купить круизные и яхтенные туры по побережью. Если повезет с погодой, получится насладиться не только живописными видами, но и встретить дельфинов, которые обычно сопровождают туристов.

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Мне в этот день, увы, не повезло, но выйти в открытое море на яхте — особенное удовольствие, от которого не стоит отказываться. Адреналин зашкаливал: держать равновесие на яхте тяжело. На крупных волнах нужно было приловчиться, чтобы не упасть, а сильный ветер путал волосы и не давал улыбаться на камеру.

Советую позаботиться об аренде заранее, особенно в праздничные дни, потому что многие яхты забронированы на определенное время.

После морской прогулки можно просто пройтись по причалу,. Хорошая разрядка после такого приключения. Закатное время добавляет этому месту особенный шарм.

Минимальная стоимость проката на час: 5000 рублей на компанию из нескольких человек. Также можно выйти в море вместе с другими группами туристов, такой прокат обойдется дешевле: примерно от 3500 рублей за час.

Как добраться до порта: автобусы 36, 101, 15, 24 и 114 до остановки «Морской вокзал». Маршруты 119, 169, 102, 103, 14, 22, 23, 86, 2 и 3 до остановки «Платановая аллея». Кстати, поездка на автобусе в Сочи обойдется вам в 26 рублей на коротких маршрутах и 28 рублей на длинных.

Площадь Флага

В 10 минутах ходьбы от порта на Навагинской улице находится площадь Флага. Неспешная прогулка с семьей — отличный вариант, чтобы занять время в день после прилета. Свое название площадь получила в 2014 году во время празднования дня города (22 ноября — прим. «ВМ»). Тогда же здесь специально был установлен самый высокий на Черноморском побережье флагшток высотой 22 метра.

На площади было много людей, несмотря на то что особых развлечений там нет. Зато можно купить любые сувениры: от магнитов и брелоков до украшений из натуральных материалов. Цены довольно демократичные, но любители поторговаться могут уговорить продавцов на приятную скидку. Только будьте осторожны — уйти с пустыми руками практически невозможно.

Я не планировала серьезных покупок, пока не забрела в ювелирную лавку. Глаза разбегались, я стояла у прилавка час, примеряла каждую вещицу. Свой выбор остановила на сережках из натурального камня розового оттенка и колечке в тон.

На площади также открыты торговые палатки с чаем, кофе, кукурузой и сладостями. Кукуруза, к слову, невероятно вкусная, несмотря на зиму. Побывать в Сочи и не попробовать ее, на мой взгляд, просто преступление.

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Как добраться до площади: на автобусах 105, 105с, 13, 88, 551, 552 до остановки «Сбербанк». Оттуда пешком 240 метров.

Парк аттракционов

Следующей точкой путешествия стал тематический парк развлечений «Сочи-Парк», который находится на Олимпийском проспекте. Многие из аттракционов не имеют аналогов в России.

Территория парка очень большая — 28,7 гектара. Чтобы обойти весь и покататься на большей части аттракционов, понадобится целый день.

В первую очередь я выбрала экстремальные горки «Змей Горыныч», которые зарядили эмоциями на весь день. Адреналин бил через край, и эти ощущения теперь очень хочется повторить.

В парке есть и аттракционы для самых смелых: маятник с полным вращением «Вечный двигатель» и высокая башня свободного падения «Жар-птица». Прокатиться на них я не решилась, но крики более храбрых посетителей было слышно везде.

Еще здесь работает дельфинарий, который можно посетить бесплатно по живой очереди. Представления проходят каждые полчаса с перерывом на обед (с 13 до 14 часов). Морские артисты играют в волейбол, рисуют на холстах и даже танцуют ламбаду.

Для самых маленьких предусмотрена зона с аттракционами-качалками. Также оборудован отдельный уголок с канатной зоной «Космические джунгли», а для любителей повозиться в воде есть зона с водными качалками. Есть и аттракционы для любой разновозрастной семьи.

А те, кто не готов к острым ощущениям, могут просто погулять по живописному парку. Кроме того, здесь практически всегда работают аниматоры, которые не дадут заскучать ни вам, ни детям. Вечером тут становится особенно красиво: включается неоновая подсветка.

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Все аттракционы и дельфинарий бесплатные. Заплатить придется только за вход в сам парк. Билеты можно приобрести на сайте заранее или в кассе парка в день посещения.

Стоимость:

для взрослого —1500 рублей на сайте и 1600 рублей — в кассах;

детский — 1350 рублей на сайте и 1450 — в кассах.

В день рождения действует скидка — для гостей выше 107 см билет обойдется в 500 рублей. Для получения скидки не забудьте с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство).

Также есть билет, который позволяет попасть на любой аттракцион вне очереди — он стоит 4000 рублей. Если же вы не хотите брать «билет-скороход» на все аттракционы, внутри парка есть возможность купить разовый скороход на отдельный аттракцион — его цена 1000 рублей в терминале у аттракциона.

Прогулочный билет, который не позволит кататься на аттракционах, — 800 рублей. Они продаются в определенные дни, которые можно узнать на сайте парка.

Время работы: Понедельник — вторник с 11 до 18 часов; среда — воскресенье с 11 до 19 часов.

Дача Сталина

Поближе познакомиться с историей и узнать интересные детали о жизни и правлении Иосифа Сталина можно на его даче. Место не является музеем, а представляет собой один из трех домов отдыха «Зеленая роща», однако там проводятся экскурсии.

Усадьба зеленого цвета скрыта от глаз пальмами и елями. Это была любимая дача Сталина, хотя в его собственности находилось 14 других загородных домов. Участок находится на высоте 160 метров.

Экскурсовод проведет вас по всем комнатам, в которых жил Сталин, и расскажет факты из его биографии: о женах, детях, взаимоотношениях в семье, его привычках и даже страхах и стеснениях.

Меня особенно поразила история, которая связана с приближенным к Сталину экстрасенсом Мессингом. Однажды Сталин решил проверить его предсказания и спросил у него, как пройдет полет его сына. Мессинг сказал, что самолет упадет, поэтому сыну Сталина надо поменять рейс. Сталин не был уверен до конца, но согласился, чтобы сын летел другим рейсом. И первый рейс действительно потерпел крушение. А Сталин, по заверениям экскурсовода, убедился в честности предсказаний ясновидящего.

Пройтись по дому можно и самостоятельно, оплатив только входной билет. Однако прогулка с экскурсоводом, на мой взгляд, намного интереснее.

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Стоимость:

Дети до семи лет — бесплатно.

Льготный билет для ветеранов ВОВ и инвалидов — 200 рублей.

Индивидуальная экскурсия — билет+1200 рублей.

Индивидуальная экскурсия после закрытия дачи — билет+2400 рублей.

Время работы: с 10 до 18 часов.

Как добраться: До санаторного комплекса «Зеленая роща» ходят несколько автобусов: 105, 105с, 125п, 125с. Можно также добраться на автомобиле или такси.

33 водопада

Водопады — «место силы» для тех, кто хотел бы перезагрузиться и почувствовать настоящее единение с природой. Они спрятаны в глубине горного ущелья ручья Джегош, а вокруг целый лес из самшитов. На первых уровнях пейзажи выглядят не так живописно, но, поднимаясь выше, вы поймете, что все не зря. Важно отметить, что восхождение в гору — не самая простая задача, поэтому, возможно, такой формат досуга подойдет не всем.

Джегошские водопады находятся в Лазаревском районе, в 55 км от Сочи. Мощные струи текут прямо с горы, сталкиваясь с порогами и перекатами, после чего возникает целая сетка водопадов. Местные жители рассказали, что это место особенно красиво осенью и весной, когда начинается половодье. В это время водопады становятся по-настоящему мощными.

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Я же приехала сюда зимой, поэтому изначально эта точка маршрута была под вопросом. Но, несмотря на предостережения местных, все равно решила подняться наверх. И не прогадала. Почти все водопады, которые удалось увидеть, действовали.

Чтобы подобраться к ним ближе, необходимо преодолеть маршрут в гору. Первые 15 ярусов оборудованы специальными деревянными лестницами, а вот потом идти придется по бездорожью. Это оказалось довольно тяжело, мне удалось подняться только на два яруса.

Но даже они того стоили. Открывшийся вид завораживал. Ощущение, будто ты находишься в тропических джунглях: шум воды, которая разбивается о камни, зеленые деревья, мох, который покрывает все в лесу, и непривычные звуки птиц. Ты будто становишься частью природы.

Если вы планируете подняться на самый верх, стоит взять с собой еду и воду.

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Стоимость:

На водопады можно попасть, заплатив сервисный сбор 100 рублей, но есть возможность приобрести прогулку с экскурсоводом.

Экскурсионные тарифы действуют во вторник, четверг. Их продолжительность девять часов: Транспорт — 1000 рублей за человека, дополнительно взрослые — 650 рублей, дети (до 10 лет) — 450 рублей.

Время работы: с 8 до 21 часа.

Как добраться: На любой машине (не только на внедорожнике). Но подойдет и общественный транспорт — автобус номер 158 довезет вас до поселка Кичмай, от остановки в поселке до водопадов пешком нужно будет пройти 5 километров.

На этом закончилась первая часть нашего рассказа о путешествии по Сочи. Но «ВМ» еще есть, чем поделиться с читателями. Поэтому, продолжение следует...