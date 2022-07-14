Публицист раскрыл правду о знакомстве Мессинга со Сталиным

Кадр из фильма Ближний круг / 1991 год

Советский эстрадный артист Вольф Мессинг спустя полвека после смерти все еще подозревается во множестве судьбоносных предсказаний, в том числе, о смерти главы советского правительства Иосифа Сталина. Автор книги, посвященной жизненному пути артиста, Вадим Эрлихман поговорил с «Вечерней Москвой» и раскрыл правду о знакомстве Мессинга со Сталиным.

— Надо сказать, что ясность в его биографии не наступила до конца его жизни. В тетрадях и журналах, где указывались лица, принятые Иосифом Сталиным в Кремле в довоенные и послевоенные годы, не фигурирует имя Мессинга. И отсюда можно делать вывод, что они даже не встречались ни разу, — отметил писатель.

Он также добавил, что некоторые издания сообщают, что Мессинг якобы сообщил Сталину о его смерти при личном общении. Однако автор книги считает такие слухи лишь выдумками, так как данную информацию озвучить в присутствии вождя мог лишь человек, лишенный рассудка.

Публицист также привел в качестве примера историю из жизни Мессинга, когда в свое время тот подарил Красной армии два самолета — по миллиону рублей каждый. За это он получил от Сталина благодарственное письмо с ошибкой в фамилии.

Также Эрлихман рассказал «ВМ», какие способности Вольфа Мессинга действительно были бесспорны и научно доказаны.