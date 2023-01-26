Ленин на Марсе и превратившийся в собаку японец: топ самых скандальных новостей 2022 года

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В 2022 году произошло немало удивительных событий. Многие из них вызвали настоящий общественный резонанс. «Вечерняя Москва» совместно с агрегатором «СМИ2» подготовила подборку самых ярких скандалов прошедшего года.

Фильм для взрослых в «Москве-Сити»

В июле работники одной из башен «Москвы-Сити» стали очевидцами съемок фильма для взрослых. Причем откровенные «картины» они наблюдали в течение целой недели.

Как выяснилось, съемки проходили в соседнем здании офисного центра. Две полураздетые девушки позировали и снимали друг друга на видео. При этом все это происходило в номере прямо перед панорамными окнами без штор.

Среди офисных работников очень заинтересовал этот процесс. Впоследствии откровенные кадры попали в интернет.

Японец превратился в собаку

Житель Страны восходящего солнца по имени Токо с детства обожал собак. В какой-то момент его любовь к четвероногим дошла до того, что он сам решил «превратиться» в собаку.

Токо понимал, что сделать это по мановению волшебной палочки невозможно. Тогда японец обратился в компанию, которая создает модели для фильмов. Там за 40 дней ему создали костюм собаки породы колли в полный рост. На него Токо потратил два миллиона иен (около миллиона рублей).

Теперь обладатель собачьей «оболочки» надевает ее, чтобы снимать ролики для YouTube. В них Токо подражает собаке — играет с шариком, лает и перекатывается по полу.

Памятник Ленину на Марсе

В апреле виртуальный археолог Скотт Уаринг обнаружил на поверхности Марса кратер, напоминающий человеческое лицо. Уаринг выложил фотографию своей находки в интернет. Своим мнением о том, на кого похож марсианский профиль, он не поделился.

Однако пользователи сами разобрались в этом вопросе. Почти единогласно в марсианской картине признали Владимира Ленина. Надо сказать, что она действительно напоминает профиль вождя мировой революции, отчеканенный на юбилейных советских рублях.

На самом деле «лица» на марсианской поверхности появляются из-за причудливого рельефа, а также игры света и теней. Человеческое воображение домысливает, кого такие «лица» напоминают.

Велосипедистка в мини-юбке

В августе в центре Екатеринбурга состоялся велозаезд в честь Дня строителя. Весьма непримечательное событие привлекло к себе внимание из-за одной участницы.

Девушка пришла на мероприятие в короткой розовой юбке и белом топе. Она настолько выделялась среди других спортсменов, что наблюдавшие за ней выкрикивали: «Смотрите, смотрите, она против системы!».

Вид велосипедистки эпатировал екатеринбуржцев. Фото с соблазнительной спортсменкой разлетелись по соцсетям. Позже она призналась, что участвует в городском велозаезде впервые.

Ляйсан Утяшева выставила напоказ грудь

В сентябре гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева шокировала поклонников пикантным видео. Ролик она опубликовала в своем блоге.

На кадрах Утяшева позирует в облегающем платье цвета фуксии. Декольте одеяния показалось пользователям Сети неприлично большим. Они решили, что спортсменка решила похвастаться размером своего бюста.

Многие поклонники гимнастки были ошеломлены увиденным. Они посчитали, что Утяшева увеличила себе грудь.

Фото огненно-рыжего Ленина

Казалось бы, биография Владимира Ленина изучена уже вдоль и поперек. Однако попытайтесь навскидку вспомнить, каким был цвет волос вождя мировой революции. По дошедшим до нас фотографиям сделать это довольно трудно. Ведь они черно-белые.

Однако в воспоминаниях современников цвет волос Ленина — огненно-рыжий. Теперь можно увидеть вождя в оригинальной расцветке. Преподаватель и переводчица Ольга Ширнина дает вторую жизнь ретрофотографиям. Она разукрашивает их, предварительно изучая мемуары и воспоминания.

Именно так Ширнина поступила с фотографиями Ленина и Крупской. Свои работы она выложила в интернет.

Семилетняя россиянка заработала два миллиарда рублей

В начале года стало известно, что семилетняя россиянка Анастасия Радзинская попала в список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира. За 2021 год девочке удалось заработать два миллиарда рублей (около 29 миллионов долларов).

Семья Радзинской ведет англоязычный блог для детей. Родители девочки однажды признались, что завели YouTube-канал после того, как врачи поставили их ребенку диагноз тяжелой формы детского церебрального паралича. С помощью блога родители Анастасии хотели развить у нее актерские навыки.