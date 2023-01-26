Как выйти из зоны риска

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Варикоз способен вызывать осложнения. Однако, по мнению некоторых экспертов, его можно вылечить за один день. Как это сделать, рассказал врач-флеболог.

Что такое варикоз? Тяжелые и сильно ноющие к вечеру ноги, заметно выступающие вены — многим, к сожалению, хорошо знакомы эти симптомы.

Причины болезни

— Варикозное заболевание ног — это расширение поверхностных вен, вызванное врожденной слабостью венозной стенки, — рассказывает флеболог, сердечно-сосудистый хирург Хачатур Кургинян. — Со временем вены начинают расширяться, кровоток нарушается, появляются боли и отеки в ногах, на поверхности кожи видны выпирающие вены, варикозные узлы и шишки. Все это приводит к застою крови. А там, где кровь никуда не движется, могут появиться и тромбы.

По данным статистики, варикоз сегодня не просто молодеет, но все чаще поражает жителей более развитых стран. В отличие от Азии и Африки, где пациенты с варикозным расширением вен почти экзотика, в России от него страдает более 50 процентов населения.

Главная причина появления болезни — наследственная слабость венозной стенки. В 75 процентах случаев у пациентов с варикозом с аналогичной проблемой сталкивались близкие родственники.

Помимо врожденной предрасположенности, значимыми факторами развития болезни врачи считают малоподвижный образ жизни, стоячую или сидячую работу.

Варикозу подвержены около 40 процентов мужчин и порядка 65 процентов женщин. Это неудивительно — ради красоты многие носят не самую удобную обувь, а если еще и работа связана со стоянием на ногах, то здоровье вен находится под серьезной угрозой. Большую роль в развитии заболевания играют гормональные изменения, связанные с возрастом или беременностью. Беременные с диагнозом «варикоз» подвергаются риску агрессивного развития варикоза.

Принимаем меры

Люди с чрезмерными физическими нагрузками также находятся в зоне риска. Особенно варикозу подвержены любители силовых видов спорта, где нагрузка на ноги усиливается в несколько раз. Внимательно следить за ногами также стоит и тем, кто совершает частые авиаперелеты, много курит, имеет различные гормональные нарушения.

— Причины, по которым нужно лечить варикоз, связаны не с косметическими дефектами, а серьезными осложнениями болезни, — уверен Хачатур Михайлович. — Варикоз опасен тем, что он прогрессирует — вплоть до появления трофических язв. Однако самое серьезное осложнение этой болезни — это тромбофлебит. В варикозно расширенных венах тромбы образуются чаще, что может угрожать не только здоровью, но и жизни.

Для профилактики варикоза на ранних стадиях врачи используют консервативную терапию. Это препараты флеботоники и компрессионный трикотаж (гольфы, чулки, колготки), который врач подбирает индивидуально, учитывая степень болезни, диаметр ноги и рост пациента. Если все сделано правильно, это поможет замедлить развитие варикоза и улучшить кровообращение в проблемной зоне. В качестве профилактики рекомендуют сон в положении с приподнятыми ногами. Массаж ног также может уменьшить отеки и боль. Однако утверждение, что массажем можно вылечить варикозное расширение вен — очередной миф.

Решение есть

По мнению эксперта, чтобы решить проблему варикоза, требуется оперативное лечение. Таблетки и мази уменьшают симптомы болезни, но не лечат ее, а полугодовой курс таблеток по стоимости сопоставим с лазерным лечением — один раз сделал и забыл.

Сегодня существует немало современных хирургических малоинвазивных процедур — это эндовенозная лазерная коагуляция, мини-флебэктомия и склеротерапия. Их проводят амбулаторно, без боли, разрезов и долгого восстановления.

Лечение проходит под местной анестезией, длится до 40 минут и хорошо переносится в любом возрасте. Какая процедура лечения будет эффективна в вашем случае — решает врач.

ВАЖНО

При варикозе не рекомендуется употреблять продукты, которые увеличивают вязкость крови, массу тела и негативно влияют на саму сосудистую стенку. К ним относятся все соленья, копчености и маринады — они приводят к образованию отеков.

Наваристые бульоны и жирные сорта мяса, холодец также увеличивают вязкость и снижают скорость прохождения крови. Легко усвояемые углеводы ведут к набору лишнего веса.

Необходимо следить, чтобы в меню было достаточное количество белка, продуктов, богатых коллагеном, фруктов и овощей.