Кто новых людей делать будет: почему у человечества могут возникнуть проблемы с демографией

Если количество и качество спермы продолжит снижаться, то детей рано или поздно придется зачинать буквально в пробирках. / Фото: Shutterstock / FOTODOM

Ученых тревожит проблема: согласно проведенному исследованию, уже в 2050 году у человечества могут возникнуть сложности с воспроизводством.

Если верить результатам проведенного исследования, в обозримом будущем количество сперматозоидов среднестатистического мужчины... будет равно нулю. Половина всех мужчин вообще не будет производить сперму, а другая станет производить ее так мало, что окажется бесплодной.

Группа исследователей из Израиля, США, Дании, Бразилии и Испании проанализировала данные о количестве сперматозоидов у мужчин в 53 странах. Причем в регионах, где раньше подобных исследований не проводилось. И что же выяснилось? Оказывается, мужчины в Латинской Америке, Азии и Африке страдают от точно такого же «значительного снижения» общего количества спермы и концентрации сперматозоидов, как и те, что проживают в США и Европе. Больше того: исследователи доказали: снижение общего количества спермы и концентрации сперматозоидов ускоряется во всем мире с 2000 года.

— В целом мы наблюдаем значительное снижение количества сперматозоидов во всем мире — более чем на 50 процентов за последние 46 лет, и это снижение ускорилось в последние годы, — сказал глава израильской ассоциации врачей общественного здоровья Хагай Левин. — У нас имеется серьезная проблема, которая может угрожать выживанию человечества. Мы настоятельно призываем к глобальным действиям по созданию более здоровой окружающей среды, поскольку ее загрязнение вредит нашему репродуктивному здоровью.

Шанна Свон, американский эколог и репродуктивный эпидемиолог, предсказывает надвигающийся сценарий «спермагеддона», когда к 2050 году почти нулевое количество сперматозоидов приведет человечество к проблеме «быть или не быть».

Авторы исследования уверены: нездоровый образ жизни и «химические вещества в окружающей среде» — две главные причины мужского бесплодия.

— Ожирение и бездеятельность активно влияют на снижение мужской фертильности, — считает Шанна Свон. — Еще одна причина — воздействие химических веществ, разрушающих эндокринную систему, таких как бисфенол А (BPA) и фталаты.

По словам эксперта, они содержатся в микропластике — крошечных кусочках пластика, которые циркулируют по всей планете, оседая в легких, мозге и плаценте млекопитающих, включая человека.

— Фталаты, придающие пластику мягкость и гибкость, уже есть в каждом из нас. Ведь мы буквально едим их: в производстве, переработке и упаковке продуктов фталаты принимают участие. Они имитируют половые гормоны человеческого организма, снижая уровень тестостерона у мужчин. Они же могут уменьшать число активных и подвижных сперматозоидов, — уверена Шанна Свон.

По словам эксперта, вредны они и для женщин, у которых снижают либидо и повышают риск раннего полового созревания, преждевременной недостаточности яичников, выкидыша и преждевременных родов. Содержатся фталаты и в тефлоне — антипригарном покрытии на посуде, без которой уже сложно представить современную кухню.

А что думают по поводу озвученной западными коллегами проблемы наши специалисты? Врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Сергей Ленкин поясняет:

— Количество сперматозоидов в эякуляте способного к оплодотворению мужчины должно достигать как минимум 20 миллионов клеток на 1 миллилитр спермы. Это нижний предел, при котором мужчина еще может стать «автором» беременности здоровой женщины. Это правило верно, только если сохранена нормальная подвижность и строение половых клеток мужчины.

По словам эксперта, средняя норма количества сперматозоидов — от 60 до 150 миллионов спермиев на один миллилитр эякулята. Это более чем достаточное количество для зачатия. Проблем может быть две.

Первая — уменьшение в эякуляте сперматозоидов. Вторая — уменьшение объема самого эякулята.

— Причин подобных проблем много. Насчет воздействия пластика судить не могу — научно подтвержденных данных у меня нет. А вот такая причина проблем со спермой, как интоксикация организма, случается сплошь и рядом. Если, например, мужчина курит и постоянно «как следует» выпивает, то его организм в буквальном смысле отравлен, что сказывается и на количестве, и на качестве сперматозоидов, — убежден уролог Анатолий Маруцак.

По его словам, еще один фактор — облучение.

— Вовсе не обязательно служить на атомной подводной лодке или тушить ядерный реактор. Достаточно неправильно пользоваться мобильным телефоном, — поясняет Анатолий Александрович.

Телефон, работающий в обычном режиме, для здорового человека практически не опасен. Но вот когда сотовый телефон теряет сеть, он становится по-настоящему вредным, потому что, включая специальный режим «поиск сети», начинает испускать направленные потоки электромагнитных импульсов. При этом мощность и частотность поискового сигнала значительно выше, чем при работе в обычном режиме. Сильные и частые импульсы попадают и на владельца телефона, ударяя по тем органам, которые находятся ближе всего к источнику излучения.

— Простой пример: если вы, допустим, ездите на лыжах по парку «Лосиный Остров» и держите мобильный телефон в кармане трико, то многие ваши органы попадают под сильное воздействие электромагнитных импульсов, поскольку связь в парке крайне неустойчива, и телефон постоянно ищет сеть, — рассказывает Анатолий Маруцак. — Имейте это в виду и перекладывайте мобильник, скажем, в рюкзак, подальше от тела. Также, наверное, не стоит держать в кармане брюк мобильник, если вы едете в метро, электричке, поезде дальнего следования. Там сеть тоже теряется.

Врач также советует не злоупотреблять компьютерной томографией.

— Я знаю людей, которые буквально «подсаживаются» на такие обследования и начинают делать КТ — компьютерную томографию, когда нужно и не нужно, — рассказывает Анатолий Александрович. — Но КТ — это вам не давление померить! Если делать обследование неоправданно часто, то дозу радиации вы получаете довольно существенную.

Еще одним фактором снижения количества и качества спермы доктор назвал… покрой нижнего белья.

— Ношение тесного белья может нарушать сперматогенез, то есть развитие мужских половых клеток, сперматозоидов. Таким образом, лучше выбирать «семейные» трусы или «боксеры». В трусах-плавках сперматогенез идет хуже, — объясняет эксперт. — Я бы также не советовал автомобилистам часто пользоваться подогревом сиденья, чтобы не перегревать мошонку.

По мнению эксперта, негативно влияют на репродуктивную функцию стрессы.

— Своим пациентам, особенно менеджерам и бизнесменам, я часто цитирую свой любимый стих Игоря Губермана: «Если жизнь излишне деловая, функция слабеет половая», — продолжает Анатолий Маруцак. — Хронический стресс, в условиях которого эти люди обычно живут, приводит и к снижению качества спермы, и к эректильной дисфункции. Цепочка обычно выстраивается так: постоянные волнения на работе, низкий уровень физической активности, лишний вес, снятие стресса алкоголем, проблемы со сном. И вот организм буквально загнан. Он настраивается на выживание, а не на размножение. Так что, если хотите наладить свою половую жизнь, сначала просто научитесь отдыхать. В том числе — спать: не меньше восьми часов в сутки.

Член ассоциации спортивных наук, персональный фитнес-тренер Руслан Халилов добавляет:

— Высокий уровень полового здоровья и активности определяется высоким уровнем тестостерона — мужского полового гормона. Лучший способ повысить уровень тестостерона — силовые физические упражнения. Если вы регулярно занимаетесь, но при этом без фанатизма и приема анаболиков, тестостерон будет высоким, и половые проблемы вам вряд ли грозят. К тому же физические упражнения помогут сжечь жир, который в гормональном плане превращает мужчину в женщину, поскольку в организме повышается уровень эстрогена — женского полового гормона. Плюс регулярная физическая активность в принципе делает ваш организм более здоровым. Не бывает какого-то отдельного «полового» здоровья. Не бывает, что человек толстый, с одышкой, еле ходит, но при этом половой гигант. Так что старайтесь вести активный образ жизни, тогда и с передачей своих генов в будущее проблем не будет!

По словам эксперта, для повышения уровня тестостерона мужчине достаточно трех-четырех тренировок в неделю: средней интенсивности и часовой протяженности.

КСТАТИ

Если не хотите, чтобы качество спермы снижалось, откажитесь от продуктов, содержащих трансжиры: печенье, булки, вафли, изделия из слоеного теста. Избегайте переработанного мяса — разного рода колбас. Также снизьте потребление сладкого: оно тоже способствует ожирению и приводит к диабету или преддиабетическому состоянию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Сокольщик, профессор Клинического центра микрохирургии, реконструктивной и репродуктивной андрологии:

— Я бы не стал нагнетать! Репродуктивная система человека, как показывает практика, защищена лучше любой другой. Мужчина, условно говоря, может не в состоянии ходить, но размножаться сумеет.

Так природа защищает людской род от вымирания. Вместе с тем, по статистике, сегодня от 30 до 33 процентов пар в силу разных причин бесплодны. Но так было всегда. Есть же в природе пустоцвет.

Но надо понимать и другое: причиной бесплодия, как у мужчин, так и у женщин, часто служит не какая-то там природная аномалия или воздействие пластика, а банальные половые инфекции, которые либо не долечили, либо не лечили вовсе. Поэтому первый мой совет: пользуйтесь механическими средствами контрацепции, чтобы не заразиться. Еще одна причина бесплодия — редкая и неупорядоченная половая жизнь. Чтобы орган был здоров, он должен работать! Отсюда второй совет: если хотите, чтобы половая функция была на высоте, сделайте свою половую жизнь активной.

Елена Соломатина диетолог, кандидат медицинских наук:

— Снижение количества и качества сперматозоидов связано, в частности, с «пищевым вызовом», когда человек злоупотребляет слишком калорийной пищей. В результате обильного питания мужчины толстеют, уровень их фертильности — способности производить здоровое потомство снижается. Если хотите улучшить качество спермы, питайтесь правильно: никакой жарки — только варка или тушение. Ешьте больше овощей, фруктов, кисломолочных продуктов, постного мяса, рыбы, курицы, орехов, меньше фастфуда. Фертильность повышают продукты с высоким содержанием цинка. Например, морепродукты, печень и тыквенные семечки — очень их мужчинам рекомендую. А вот «старинный рецепт», орехи с медом, не советую. Он хорош для тех, кто пашет в поле, чтобы быстро восстановиться после тяжелой физической работы. Для обычного «офисного» человека сочетание орехов и меда слишком калорийно.