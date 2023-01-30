Проще — лучше: как купить качественную сметану

Антон Умников в одном из супермаркетов Москвы, где представлен широкий ассортимент молочной продукции / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

25 января Роскачество опубликовало итоги исследования, показавшего, что большое количество марок молочной продукции не придерживаются ГОСТа при изготовлении сметаны. «Вечерняя Москва» узнала, как купить качественный продукт.

Результаты проверки сметаны покупателей не обрадуют — более чем в 80 образцах были найдены растительные жиры, кишечная палочка и плесень. Самыми худшими марками признали «Козельскую», сметану «Маруся», «Родная природа», «Вятская» и «Сметана из Талицы». Лучшими признаны марки «Домик в деревне», «ВкусВилл», «Самокат».

— В первую очередь обращайте внимание на состав. Он должен быть максимально простым — сливки и закваска. Однако на полках можно встретить сметану из нормализованных сливок.

Часто на упаковках такой продукции вместо знака стандарта указано «сделано по ТУ». Это значит, что производитель готовил ее по собственному рецепту, далекому от общепринятых норм. Лучше от такой покупки отказаться, — отметила эксперт одной из столичных лабораторий Анна Ивашова. Еще один важный фактор — консистенция и запах. Качественная сметана — однородная, густая масса белого цвета с кремовым оттенком. Пахнуть должна молоком, не слишком выражено.

— Еще один важный нюанс — аббревиатура UHT на упаковке. Это значит, что сметана подвергалась пастеризации. Натуральный продукт не должен проходить такую обработку, — добавила Ивашова.

Обращать внимание нужно и на срок годности. Натуральная сметана хранится не дольше семи дней.

— Если на вкус сметана пресная или обладает комковатой консистенцией, то производитель сэкономил на закваске или в магазине неправильно ее хранили.

Проверить это можно, не пробуя товар. Опустите сметану в стакан горячей воды. Натуральный продукт растворится, а некачественный — осядет на дне комками, — поясняет эксперт.

Качественная сметана, как правило, стоит не меньше 70 рублей за 300 граммов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Нередко даже самые проверенные марки хотят сэкономить на производстве. Из-за санкций ситуация с закваской сложная — сейчас компании покупают ее в три раза дороже. Я не советую вестись на низкую цену, так как с экономической ситуацией качественный продукт только дорожает.