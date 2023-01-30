Разрушительный пример для немецких нацистов

Фельдмаршал Фридрих Паулюс (на первом плане) и члены его штаба, сдавшиеся в плен, 1943 год / Фото: Георгий Липскеро / ТАСС

Ровно 80 лет назад в этот день «прозвучал» один из финальных аккордов грандиозной Сталинградской битвы — 31 января 1943 года сдался в плен командующий нацистской 6-й армии фельдмаршал Фридрих Паулюс.

В тот день представители советской 38-й мотострелковой бригады проводили фельдмаршала в штаб нашей 64-й армии генерал-лейтенанта Михаила Шумилова. Шумилов же провел и первый допрос немца.

Сдача в плен была для Паулюса вынужденной. Сам он этого, конечно же, не хотел. Паулюс был типичным офицером старой прусской школы, военную карьеру начал еще в Первую мировую войну и при этом был настоящим служакой. С июня 1940 года по декабрь 1941-го он в чине генерал-лейтенанта служил заместителем начальника Генерального штаба сухопутных сил Третьего рейха. И в это же время был главным разработчиком плана «Барбаросса» — стратегии нападения на Советский Союз.

— Фридрих Паулюс был нацистом, абсолютно преданным Адольфу Гитлеру. Он послушно выполнял все приказы фюрера вплоть до 30 января 1943 года. В тот день Гитлер в завуалированной форме предложил ему покончить с собой, — рассказал историк Иван Белоконь.

В этот день в ответ на запрос Паулюса о прорыве из окружения (что, по его мнению, еще можно было сделать) из Берлина пришла радиограмма. В ней было написано, что Паулюсу присваивается звание фельдмаршала, и там же содержался приказ сражаться до конца. В конце на бумаге было замечание, что еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен. Фактически это и было указание покончить с собой.

— Для Фридриха Паулюса это стало подобием ледяного душа, — пояснил Иван Белоконь. — Столкновение немецких военных традиций, предписывавших спасать свои войска из окружения, если имелась хоть какая-то возможность, с гитлеровским идиотизмом, обрекавшим на гибель и самого Паулюса, и 300-тысячную группировку немецких солдат. Фельдмаршал испытал психологический надлом, потому и решил сдаться красноармейцам.

Конечно, советским войскам было важно захватить живым командующего 6-й армией. Во-первых, потому что Фридрих Паулюс был разработчиком плана «Барбаросса», а значит — важным свидетелем для будущего трибунала над нацистами (еще с осени 1942 года действовала Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков — именно в расчете на послевоенный трибунал). Во-вторых, Паулюс был важен с политической и пропагандистской позиций — как показатель разочарования в гитлеризме одного из самых преданных его слуг.

В 1944 году Фридрих Паулюс, под впечатлением от поражений нацистов, стал работать с нашим НКВД — он вел антинацистскую пропаганду, в частности выступал по радио, участвовал в составлении листовок для немецких солдат.

— Учитывая то, что о роли Фридриха Паулюса в плане «Барбаросса» наша разведка знала еще в 1941 году, я думаю, что его стремились взять в плен именно по пропагандистским причинам, — отметил Иван Белоконь. — И это оказалось оправданно: пример разочаровавшегося фельдмаршала Паулюса был морально разрушителен для гитлеровцев.