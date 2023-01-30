Фабрика ярких фильмов: как российское кино выходит на первое место в прокате

Директор музея киностудии «Мосфильм» Елена Морозова во время экскурсии по натурной площадке. Декорации, выстроенные на ней, созданы по мотивам улочек Москвы и Санкт-Петербурга периода конца XIX — начала XX века / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

30 января киностудии «Мосфильм» исполнилось 99 лет. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал в стенах концерна и узнал о тенденциях современного отечественного кинопроизводства.

В залах музея «Мосфильм» одна за одной проходят экскурсионные группы. Гости с интересом рассматривают старинные кареты середины XIX века. Их использовали в фильме «Анна Каренина». Внимание москвичей привлекают реквизитная корона из кинофильма «Корона Российской империи» и форма советских солдат времен Великой Отечественной войны. Практически каждый узнает другой экспонат — двухместный четырехколесный автомобиль-мотоколяску С-3А из кинофильма Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

После музея гости отправляются на натурную площадку «Мосфильма». Там декорации воссоздают улочки Москвы и Санкт-Петербурга конца XIX — начала XX века.

— Обычно декорации разбирают после съемок, однако эта использовалась более чем в 300 проектах, становясь то Парижем, то Копенгагеном, — рассказывает директор музея «Мосфильм» Елена Морозова, указывая на одну из картонных улиц. — Когда ее создавали, художник брал за основу столичные районы, такие как Замоскворечье, Рабочий и Мещанский. В результате получилась универсальная декорация старинного города. Кстати, недавно завершились съемки нового проекта директора «Мосфильма» Карена Шахназарова «Хитровка». Там эта декорация тоже использовалась.

По словам Елены Морозовой, желающих узнать историю отечественного кино с каждым годом становится все больше.

— 2022 год у нас выдался ударным — посетителей стало больше на 20 процентов. Их число превысило 90 тысяч человек, — отметила Морозова. — В 2023 году на «Мосфильме» запланировано открытие нового киноконцертного комплекса с четырьмя кинозалами. А еще введем в эксплуатацию 17-й киносъемочный павильон. Он станет самым большим на территории студии.

Что касается востребованности жанров, то у отечественного зрителя особенно популярным становится семейное кино.

— Все внимание сейчас приковано к «Чебурашке», который стал самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката и подбирается к невероятной планке в 6 миллиардов рублей, — рассказала член киноакадемии, главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева. — Эта картина стала ярким представителем направления, которое было и будет самым востребованным у зрителя и кинематографистов — зрелищное семейное кино, сочетающее в себе смешное и трогательное.

По мнению Лемешевой, такие фильмы не обязательно должны быть высокобюджетными:

— Чтобы заставить зрителя смеяться и плакать, спецэффекты не нужны, — отметила она.

Поход в кино, отмечает эксперт, все еще остается одним из самых демократичных вариантов семейного досуга.

— Даже беглое изучение списка российских картин, запланированных на 2023 год, показывает, что многие из них могут оказаться по сборам в сегменте от 500 до 1500 миллионов рублей, а это, надо сказать, вполне достойные цифры. При этом нужна системная работа во всех направлениях, — добавила Мария Лемешева.

По данным Фонда кино, доля отечественных картин в кассовых сборах кинопроката, по итогам 2022 года, составила более 52 процентов. При этом показатели российского кинематографа превысили уровень 2021 года более чем на 18 процентов по кассовым сборам и на 16 процентов — по посещаемости.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марианна Гнездилова, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по культуре:

— Современный российский кинематограф выполняет очень важную задачу — помогает объединить наш многонациональный народ, лучше узнать историю своей страны. На мой взгляд, особенно хороший результат показывают детские фильмы, которые не только собирают в прокате значительные суммы, но и учат ребенка добру, правильным жизненным ценностям, дружбе и любви к своей стране. Очень важно, что отечественные кинопроизводители говорят с нашей молодежью на современном языке.