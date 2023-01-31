Как правильно подготовиться к колоноскопии: пять советов от специалиста по эндоскопии

Фото: личный архив Павла Павлова

Большинство пациентов отправляются на колоноскопию с опаской, считая, что им будет больно и психологически дискомфортно. Очень приятной эту процедуру назвать, конечно, сложно, но она станет гораздо более комфортной, если придерживаться ряда правил, о которых «Вечерней Москве» рассказал Павел Павлов, кандидат медицинских наук, заведующий отделением диагностической и лечебной эндоскопии Сеченовского университета.

Колоноскопию нужно регулярно проходить каждому пациенту старше 40 лет даже в том случае, если его ничего не беспокоит. Эта процедура позволяет выявить серьезные и опасные изменения, которые обнаружить другим способом невозможно.

В редких случаях качественно провести колоноскопию невозможно из-за анатомических особенностей кишечника пациента, но в абсолютном большинстве случаев процедура дает очень много информации.

Информативность колоноскопии зависит не только от квалификации и опыта врача, но также и от того, правильно ли подготовился пациент. Именно поэтому не стоит пренебрегать рекомендациями врача: в противном случае качественный осмотр просто будет невозможен.

Доверяйте врачу

Между врачом и пациентом должны установиться доверительные отношения. Не надо стесняться, бояться спросить: тема деликатная, но важная — нужно, чтобы пациент задал все интересующие его вопросы и получил все необходимые ему ответы. Очень важно, чтобы врач проговорил все, что касается подготовки к процедуре, а не просто выдал памятку на листочке.

Придерживайтесь диеты

За 48 часов до процедуры откажитесь от растительной клетчатки и перейдите на «белую диету»: можно есть немного творога, а также йогурт без наполнителей, куриную грудку, которые не оставят после себя в кишечнике «балласта» в виде клетчатки. Жидкость принимайте без ограничений — это могут быть сок, морс, вода, чай или бульон.

За 24 часа до сеанса пейте любую прозрачную жидкость, а от пищи необходимо отказаться. В день процедуры можно пить только прозрачную воду, но за четыре часа до колоноскопии и ее прием нужно прекратить (вместе со слабительным).

Не принимайте все слабительное сразу

Очень важно качественно очистить кишечник — для этого врач порекомендует принять эффективное слабительное.

Вечером накануне исследования примите половину порции слабительного, рекомендованного врачом. Утром перед исследованием примите вторую половину препарата. Выпить все сразу будет ошибкой: наутро в кишечнике перемешаются «свежеобразовавшиеся» желчь, слизь и слюна, которые останутся в кишке и будут мешать осмотру.

Примите решение о необходимости наркоза

Сегодня многие пациенты выбирают для себя колоноскопию с седацией. Возможно, что такой вариант подойдет и для вас, особенно если вы очень переживаете. К слову, врачу проводить процедуру, когда пациент находится в состоянии медикаментозного сна, проще и удобнее, ведь человек ни на что не отвлекается, а потому и результат может получиться более информативным.

Подготовьтесь морально

Не будьте тревожным пациентом, который всего боится и не доверяет врачу. Отнеситесь к процедуре спокойно, ведь огромное количество людей уже прошли ее до вас. Если вы подготовитесь правильно и заранее спросите врача обо всех тревожащих вас нюансах, то, уверен эксперт, все пройдет более чем гладко.