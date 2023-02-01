Обновленное отделение МКБ «Войковская» открылось для клиентов

Фото: предоставлено пресс-службой МКБ

Офис находится по прежнему адресу Ленинградское шоссе, д. 13, к.1, но теперь располагается с фасадной части здания.

Дизайн и архитектура нового отделения выполнены в уютном и лаконичном стиле и отражают главные ценности банка: комфорт, открытость, доступность, прозрачность. Пространство офиса организовано в формате безбарьерной среды, что способствует созданию доверительной атмосферы при общении гостей и сотрудников банка.

— Несмотря на хорошо знакомый нашим клиентам адрес, — это первый офис МКБ, который полностью строился с нуля в рамках новой концепции. В ее основе — удобство наших клиентов при решении их важных финансовых вопросов, человеческие взаимоотношения, максимальный уровень комфорта как с точки зрения банковских сервисов, так и с точки зрения пространства и интерьера, — говорит Алексей Охорзин, руководитель блока розничного бизнеса МКБ.