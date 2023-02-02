Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рафик Загрутдинов: Новостройку по программе реновации введут в эксплуатацию в следующем году в районе Академический

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Рафик Загрутдинов: Новостройку по программе реновации введут в эксплуатацию в следующем году в районе Академический
Фото: Департамент строительства города Москвы

— В районе Академический на улице Кедрова, владение 16, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания, — сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет переменной этажности с подземным паркингом. Фасады будут вентилируемыми, их облицуют фиброцементными плитами природных цветов — от светло-бежевых до терракотово-коричневых. На фасадах установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы будут оформлены витражным остеклением.

В здании предусмотрена 581 квартира (однокомнатных — 169, двухкомнатных — 306, трехкомнатных —106). Три квартиры оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. Готовую улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

В вестибюле жилой части каждой секции разместятся: комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах предусмотрены в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Новостройка расположится буквой «п», что позволит сформировать закрытый и уютный двор. Согласно проекту, там установят четыре детские площадки, две зоны для занятий уличным спортом и места тихого отдыха с декоративными кустарниками, цветами и крупномерными деревьями.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Все мнения
О проекте