Рафик Загрутдинов: Новостройку по программе реновации введут в эксплуатацию в следующем году в районе Академический

Фото: Департамент строительства города Москвы

— В районе Академический на улице Кедрова, владение 16, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания, — сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет переменной этажности с подземным паркингом. Фасады будут вентилируемыми, их облицуют фиброцементными плитами природных цветов — от светло-бежевых до терракотово-коричневых. На фасадах установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы будут оформлены витражным остеклением.

В здании предусмотрена 581 квартира (однокомнатных — 169, двухкомнатных — 306, трехкомнатных —106). Три квартиры оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. Готовую улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

В вестибюле жилой части каждой секции разместятся: комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах предусмотрены в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Новостройка расположится буквой «п», что позволит сформировать закрытый и уютный двор. Согласно проекту, там установят четыре детские площадки, две зоны для занятий уличным спортом и места тихого отдыха с декоративными кустарниками, цветами и крупномерными деревьями.