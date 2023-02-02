Как изменилась ситуация в области детской безопасности в Сети

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Год назад движение «Колумбайн»* внесли в официальный перечень террористических и экстремистских организаций в России. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, как за это время изменилась ситуация в области детской безопасности.

Деятельность экстремистской организации координируется через социальные сети и мессенджеры, где создаются тематические группы для организации скулшутинга (массового убийства учащихся в школе. — «ВМ»). Организаторы террористической деятельности используют манипулятивные приемы, которые снимают у молодежи и подростков моральный запрет на насилие и совершение убийств.

— Суть любого террористического движения состоит в том, чтобы объединить вокруг себя людей, чьи пагубные интересы можно обострить и использовать их на практике в разрушительных целях, — рассказал руководитель миссионерского отдела Душепопечительского православного центра, специалист по проблемам сект и оккультизма монах Иоанн (Адливакин).

Влияние компьютерных игр на неокрепшую психику ребенка — причина, которая заманивает детей в террористические организации и провоцирует на убийства, считает монах Иоанн.

— Ко мне на прием часто приходит мальчик, страдающий игроманией. Я его спрашиваю: «Расскажи, сколько ты сегодня «убил человек»?». А он всегда называет точную цифру, например 75, — рассказывает монах Иоанн. — Понимаете, такие люди — потенциальная жертва для террористов. Остается только найти движение, к которому можно присоединиться.

Активное распространение негативной информации в СМИ — тоже причина, провоцирующая детей на насилие, добавил монах.

— Например, информация криминального характера вызывает интерес, а у детей — нездоровый интерес, — отмечает монах. — Кино и музыкальная индустрия, в которых транслируется тема жестокости, тоже формируют интерес детей к насилию.

Прогресс в сфере информационной безопасности дает возможность разрывать коммуникацию террористов с пользователями сети, рассказывает координатор Центра безопасного интернета в России Урван Парфентьев.

— Теперь мессенджеры используют сложные и безопасные алгоритмы шифрования. Это защищает передаваемую информацию от нежелательного просмотра злоумышленниками, — сказал Урван.

Детей и подростков, поддающихся на манипуляции террористических организаций в сети, отмечает Парфентьев, становится меньше.

— Потому что в нашей стране, особенно в Москве, детей начали больше просвещать на темы кибермошенничества и терроризма в интернете, — заключил Урван Парфентьев.

* — движение признано террористическим в России

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Абрамов, директор института программных систем имени А. К. Айламазяна Российской академии наук:

— Материалы террористической направленности распространяются посредством различных источников информации, а не только с помощью социальных сетей. Есть много способов бороться с пагубными для детей и молодежи сведениями в сети. Среди самых радикальных, например, запрет соцсетей, мессенджеров. Но это не поможет, потому что суть проблемы не в социальных сетях. А в том, как человек формируется благодаря воспитанию родителей, социальной обстановке в школе. Не зря Козьма Прутков говорил: «Зри в корень».