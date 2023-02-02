Саперы ликвидируют вражеские мины

Российские саперы военной полиции обнаружили во время патрулирования самодельное взрывное устройство. Найденный предмет был спрятан недалеко от остановки общественного транспорта в поселке Кирилловка Запорожской области. Саперы вывезли взрывное устройство и уничтожили его на полигоне / Фото: РИА Новости

Вооруженные силы РФ продолжают свое наступление на донецком направлении. Об этом 2 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, продавливают оборону ВСУ российские военнослужащие из южной группировки войск.

— Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии, — сообщил Конашенков. — Помимо этого, в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожены пусковые установки М-270 MLRS и М-142 HIMARS американского производства.

Несмотря на то, что украинские националисты отступают из многих населенных пунктов, мирные жители страдают из-за противопехотных мин, которые оставляют боевики киевского режима.

— В Изюме было сброшено очень много мин «Лепестков». Они были разбросаны буквально по всему городу: по жилым секторам, по улицам, где обычные люди перемещаются, — заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. — Конечно, это не раз становилось причиной ранений мирных граждан. Каждый день кто-то подрывался на такой мине. И это же не только в Изюме, по всему району были зафиксированы такие случаи, отчего пострадали десятки мирных граждан.

Но врачи готовы оказать всем пострадавшим необходимую помощь. Для этого на территории новых регионов России идет восстановление порядка 100 объектов здравоохранения. На еще 64 они уже завершены, отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— Нам важно обеспечить жителям новых территорий условия для доступной и комфортной медицинской помощи. Уже восстановлено 64 объекта здравоохранения. Накануне после капремонта открыло свои двери здание станции переливания крови в Волновахе. Сейчас ремонтно-восстановительные работы ведутся почти в сотне учреждений, — уточнил Хуснуллин.

Приблизить долгожданную победу и наступление мирной жизни российским военнослужащим помогают союзники, находящиеся за рубежом.

— По той информации, которая у меня есть, люди из свыше четырех десятков стран хотят приехать воевать за понятное дело и понятные идеалы, за общность интересов, сохранение традиционного общества и адекватное будущее для всего мира, — заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Но все они сталкиваются с логистическими проблемами. По мнению Рогова, в ближайшем будущем этот вопрос сдвинется с места, чтобы желающие могли в кратчайшие сроки приехать в зону проведения СВО.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Лавров, глава министерства иностранных дел России:

— Мы ни к кому из стран — членов ОДКБ с просьбой о помощи не обращались. Мы исходим из того, что все необходимое для того, чтобы решить задачи спецоперации, закончить ту войну, которую Запад начал через украинский режим еще после госпереворота, все необходимое у нас есть. Россия выйдет из нынешней геополитической ситуации окрепшей и способной себя еще более эффективно защищать.