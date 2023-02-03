«Перемены грядут»: гороскоп на февраль для всех знаков зодиака

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По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в феврале.

Фон месяца — все планеты идут прямо! Это период, когда можно стартовать со своими начинаниями и менять свою жизнь.

С 1 по 6 февраля — на небе напряженный союз Солнца и Урана — ураганное настроение обеспечено всем! Будьте благоразумны и жажду перемен направьте в созидательное русло. Если вы не готовы к разрушениям, то стоит контролировать свои чувства и эмоции в этот период. 5 февраля — полнолуние с разрядкой на Уран. Перемены грядут.

Наступает период, когда приходит ясность, необходимо снять розовые очки и начать действовать. С 6 по 12 февраля — очень продуктивная неделя. Если вы давно что-то планировали, то возьмите этот период на вооружение. С 14 по 21 февраля — Меркурий дружит с Юпитером. Это лучшее время для начала обучения, запуска новых проектов, неожиданная удача и успех в делах, связанных с путешествиями, образованием, решением юридических вопросов, обращением за поддержкой к руководству.

С 14 по 18 февраля — Солнце соединяется с Сатурном. Сатурн всегда с нами строг и требователен, а в этот период он жестко укажет на самые слабые места. У каждого они, конечно, будут свои. Если вдруг в это время вы столкнетесь с критикой или холодностью со стороны окружающих, то не обижайтесь. Мотайте на ус и сохраняйте самообладание. С 1 по 20 февраля — Венера в знаке Рыб. Наступает время любви и романтических отношений. Мужчины будут тянуться к загадочным женщинам и девушкам, которые похожи на нимф, — романтичным, воздушным и творческим натурам. Кто-то даже получит предложение руки и сердца. Благоприятный период для решения своих финансовых задач в том числе.

С 11 по 18 февраля — Венера соединяется с Нептуном. Вот тут про настоящую любовь, про безусловную. Нам захочется романтики, заботы и внимания. Мы погружаемся в приятные иллюзии. Период действия тумана — всего неделя. С 20 февраля по 17 марта — Венера в знаке пламенного Овна. Отношения будут искрить. Готовимся к пылким признаниям, ярким отношениям, завоеваниям. А в существующие отношения Венера в Овне сможет привнести страсть и обновление.

Итак, с 1 по 19 февраля настраиваемся на все новое и креативим. Несмотря на будоражащие аспекты начала месяца, можно сказать, что любые ситуации, даже плохие, будут во благо. События сами будут разворачиваться, и уже все происходящее вам придется принять как данность. Не драматизируем, а меняем обстоятельства своей жизни. А если вы будете инициировать перемены сами, то этот период вам запомниться как самый важный в вашей жизни, когда вы сделали наконец-то шаг навстречу своей мечте. В период с 19 по 28 февраля станет полегче и спокойнее. Это время для мощного периода самопознания!

Овен

В начале февраля в центре вашего внимания окажутся вопросы, связанные с финансами. Придется сделать срочные покупки или, наоборот, отказаться от запланированных крупных трат. К середине месяца у вас получится разобраться с денежной сферой, и вы вновь вернетесь к реализации своих планов. Постарайтесь действовать спокойно и продуманно. Излишняя поспешность и суета могут отнять у вас много времени и сил. С 23 по 27 февраля — довольно рискованный период для вложений, заключения сделок. Исключение может быть только для тех, кто планировал важные покупки заранее.

Телец

В первой половине месяца ваши успехи зависят от вашего эмоционального состояния. В финансовой сфере могут возникнуть неожиданные сложности и мелкие неприятности. Постарайтесь держать себя в руках, не срывайтесь на близких, сбрасывайте отрицательную энергию безопасным для окружающих способом, например с помощью физических нагрузок или медитации. Если вы справитесь со своими эмоциями, то вторая половина месяца станет для вас интересной и продуктивной. Вы сможете закончить дела, тянущие вас за душу, и сблизитесь с людьми, которые готовы будут вас поддержать и помочь в трудную минуту.

Близнецы

В начале месяца вам стоит быть осторожнее. Велика вероятность возникновения проблем со здоровьем, получения травм и опрометчивых поступков, о которых вы потом будете жалеть. При общении с членами семьи и сослуживцами постарайтесь вести себя сдержанно и дружелюбно. Период с 14 по 22 февраля — благоприятное время для работы с партнерами, заключения сделок и командировок. Ваше красноречие поможет собрать вокруг единомышленников и заручиться поддержкой начальства и друзей. С их помощью вы сможете определиться со своими главными желаниями и задачами и найти новые способы достижения своих целей.

Рак

В период с 1 по 12 февраля вам будет ближе работа в одиночестве, чем в коллективе. Ближе к середине месяца на первый план выйдут незавершенные проекты, которые лучше не откладывать и наконец-то с ними разобраться. После 13 февраля отношения с партнерами и близкими станут менее напряженными. Вторая половина месяца подходит для переговоров, обсуждения важных вопросов. В конце месяца вам предстоит заняться делами семейными и личной жизнью. Это прекрасное время для свиданий, встреч с друзьями и родственниками, оформления наследства и имущества.

Лев

Февраль для вас будет неровным, но позитивным. В начале месяца вашим близким, друзьям может потребоваться поддержка. Вам благодарны за помощь. После 13-го числа они с удовольствием включатся в ваши проекты и не останутся в стороне, если вам понадобятся их совет и опыт. В период с 13 по 19 февраля на работе возможны споры с коллегами и начальством. Но после открытого обсуждения от них не останется и следа. Последние числа месяца, с 20 по 28 февраля, — благоприятный период для построения смелых планов и презентации идей. Если у вас появятся новые идеи — воплощайте, все получится в лучшем виде.

Дева

В начале февраля неожиданные перемены и новшества в вашей профессиональной сфере могут подтолкнуть вас пройти курс повышения квалификации или приступить к обучению. Новые знания положительно отразятся на вашей репутации. Особенно это станет заметно после 14 февраля. Руководство не оставит ваши успехи без внимания. Если вы планировали путешествия или деловые поездки, то их лучше проводить в период с 17 по 20 февраля. Любая активная деятельность во второй половине месяца пройдет как по маслу и подарит вам много новых эмоций и идей.

Весы

В первой половине февраля вы будете браться за несколько проектов сразу, попробуете оперативно расширить сферу своего влияния и найти новые способы проявления своих талантов. Постарайтесь не торопиться и действовать спокойно. Особенно внимательно следите за тем, что подписываете и за что и кому платите. Есть вероятность совершить серьезные ошибки. Вторая половина месяца — благоприятный период для воплощения планов в жизнь и работы с партнерами. Благодаря помощи близких и коллег вы сможете держать привычный для себя темп работы, но при этом быстрее достигнете своих целей.

Скорпион

Первые две недели февраля для вас будут довольно насыщенными и непростыми. Вам придется решать многочисленные денежные вопросы, заниматься хозяйством и домашними заботами, помогать близким и друзьям. Первостепенными и острыми окажутся дела, связанные с налогами, выплатой долгов и кредитов. Отнеситесь к ним особенно внимательно. После 17 февраля наступит более спокойный период. Ясность ума и трудолюбие позволят вам добиться успехов, которые заметит руководство. Следите за поступающими предложениями. Некоторые из них наверняка окажутся крайне выгодными и интересными.

Стрелец

В начале месяца контроль над эмоциями и холодная голова помогут вам справиться с делами, которые будут валиться на вас со всех сторон. Нервная обстановка и постоянная спешка могут стать причиной плохого настроения и ссор с коллегами и близкими. Наберитесь терпения и разбирайтесь с проблемами по мере их поступления. К середине месяца у вас появится шанс раскрыть свой творческий потенциал. Последняя неделя месяца — отличный период для выступлений, поиска партнеров. Красноречие и оригинальная подача идей привлекут к вам потенциальных спонсоров и верных последователей.

Козерог

В начале февраля на первый план выйдут денежные вопросы. Вы будете заняты поиском новых источников дохода, изучением возможностей вложения и инвестиций. Не пытайтесь получить быстрые и легкие деньги. Помните, что бесплатный сыр только в мышеловке. В середине месяца может возникнуть необходимость покупки вещей для дома или ремонта. В период с 14 по 21 февраля путешествия, командировки и знакомства с новыми людьми принесут вам вдохновение и яркие эмоции. Ваши знания и опыт могут помочь комуто из близких, друзей добиться заметного успеха.

Водолей

В феврале ваш творческий потенциал и продуктивность заметно возрастут. Вы будете рады заняться чем-то новым, с удовольствием возьмете инициативу в свои руки. Но в начале месяца вы будете тратить силы и финансы необдуманно и спонтанно. После 14-го числа и до конца месяца — прекрасный период для встреч, переговоров, презентаций. Коллеги и руководство наверняка с удовольствием поддержат вас и помогут воплотить ваши задумки в жизнь. Семейные мероприятия и праздники в последних числах февраля пройдут тепло и оставят после себя много приятных воспоминаний.

Рыбы

Первая половина февраля — благоприятный период для поддержания здоровья, профилактики болезней. Вы почувствуете нехватку энергии и усталость. Поэтому, если есть возможность, отдохните, позаботьтесь о себе. Даже короткая передышка позволит вам смотреть на мир позитивнее и работать продуктивнее. С 19 февраля вы сможете действовать увереннее. С 19 по 28 февраля ваши достижения и профессионализм заметит руководство, и вы получите заслуженное повышение. Но не забывайте о родных и близких и обязательно проводите с ними время. Разговоры по душам сблизят вас и запомнятся надолго.