Путин добьется мира: что предсказал России перуанский шаман

Шаманы провели традиционный ритуал в Перу, в ходе которого отметили, что президент России Владимир Путин наделен крайне решительным и сильным характером / Фото: EPA / TASS

Перуанский шаман Клеофе Седано предсказал, что спецоперация России на Украине может закончиться к концу лета 2023 года. «Вечерняя Москва» связалась с ним и узнала подробности.

Традиционно вместе с другими шаманами Клеофе Седано провел ритуал на холме Сан-Кристобаль, что в столице Республики Перу — Лиме.

— Братство перуанских шаманов увидело, что в начале этого года русско-украинский конфликт серьезно обострится. Однако к концу лета враждующие страны выберут путь мира, — рассказал корреспонденту «Вечерки» Клеофе Седано.

Чтобы увидеть исход русско-украинского конфликта, для ритуала перуанские шаманы использовали фотографии президентов России и Украины.

— В начале обряда мы увидели много несчастий, которые привели к третьей мировой войне. Именно в этот момент рядом с портретами президентов мы положили «змеиное крыло», чтобы привнести покой в противостояние между Россией и Украиной. Это помогло, потому что после этого действия мы увидели завершение конфликта, — рассказывает Клеофе Седано.

«Змеиное крыло» — обвитый двумя обращенными друг на друга змеями жезл с «крыльями» на вершине — кадуцей. Со времен Древней Греции этот атрибут означает согласие и примирение. Фотографии президентов и «змеиное крыло» — не единственные атрибуты, которые использовались в ритуале на холме Сан-Кристобаль.

— Для ежегодного обряда я использовал «флоридскую воду» — парфюмерный состав из водки, эфирных масел гвоздики, лаванды и бергамота. А также напиток для общения с духами, который называется аяуаска, — уточняет перуанский шаман.

«Лиана мертвых», так еще называют этот напиток, — 13-часовой отвар лианы банис териопсис каапи, которая растет в джунглях Южной Америки.

— Напиток помогает мне общаться с духами Апус, которые делятся со мной информацией, — продолжает Клеофе Седано.

Согласно древней религии и философии Перу, Апус — это духи гор, которые защищают местное население.

Соединенные Штаты Америки — один из главных игроков на геополитической арене. Поэтому в обряде перуанские шаманы использовали и фотографию американского президента Джо Байдена.

— В этом году мировые лидеры, включая Байдена, смогут принять решения, которые покажут их с лучшей стороны. Но им предстоит преодолеть взлеты и падения на геополитической арене, — говорит перуанский шаман. — России придется приложить немало сил для урегулирования конфликта. Но в итоге она добьется мира, и в этом будет особая заслуга президента Владимира Путина. Это человек с решительным характером, — отмечает Клеофе Седано. — Вашу страну ожидает прогресс в науке, искусстве и спорте.

Шаман не исключает, что в 2023 году человечеству придется столкнуться с природными катаклизмами. Борьба с вирусами тоже будет продолжена.

По словам Клеофе Седано, современным людям очень важно прислушиваться к прогнозам шаманов, поскольку они следуют жизнестойким религиозным традициям.

— Если говорить про Республику Перу, то большинство ее жителей приветствуют шаманизм. Главная причина этого в том, что большинство их прогнозов все-таки сбывается, — сообщает Клеофе. — Я не знаю, как относятся к шаманам в России, но мне очень хотелось бы подружиться с ними, чтобы обмениваться идеями и рассказывать друг другу о традициях предков.

«Вечерняя Москва» узнала, какие еще предсказания давали известные шаманы и прорицатели

Заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков предсказал, что в 2023 году в состав нашей страны могут вернуться Аляска и Калифорния. Свое мнение шаман высказал и о специальной военной операции. «Украина — бедная многострадальная страна, государство, наша соседка, в русский мир входит с тяжелыми последствиями, но я считаю, что будет мир. Он будет очень скоро, и нужно немного потерпеть и набраться силы духа», — отметил Цыбиков.

Якутский шаман дедушка Савей предсказывал так: «Россия обретет новые границы. Будут новые воды, очень богатые, будут новые реки, озера, моря. Самой богатой Россия будет. Духи помогут, поведут. Кто доживет до середины века, увидит». Кроме того, дедушка Савей утверждал, что западным странам придется совсем нелегко — они в полной мере испытают на себе закон воздаяния, один из главных законов Вселенной. Мы называем его законом бумеранга.

Болгарская прорицательница Ванга была уверена, что в 2023 году Россию ждет череда различных испытаний. Все это приведет к ожидаемым переменам в стране и мире. Что касается Украины, то провидица считала, что спасти ее сможет только женщина. Лишь благодаря сильной правительнице стране удастся выйти из конфликта с наименьшими потерями.

Еще одна предсказательница, 19-летняя ясновидящая из Франции Каеде Убер, которую часто называют наследницей Ванги, тоже рассказала свое видение того, чем закончится специальная операция на Украине. По словам девушки, Россия выйдет победительницей из затянувшегося конфликта, а западным странам придется принять ее условия и пойти на уступки.

ФАКТ

В последний день уходящего 2022 года шаманы из Перу провели очередной ритуал. Обряд показал: многие государства столкнутся с экономической турбулентностью, что подтвердилось на практике.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова:

— Для того чтобы говорить, когда закончится спецоперация, надо понимать, кто ее затягивает. Безусловно, это правительство США, которое регулярно поставляет вооружение украинским националистам на миллиарды долларов. Это президент Украины Владимир Зеленский, которому все равно на погибающих из-за военных действий солдат. Но мы все преодолеем.