Шестеро одного не ждут: один день из жизни питомника ездовых собак

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

2 февраля отмечался Всемирный день ездовых собак. Корреспондент «Вечерней Москвы» посетил один из столичных питомников и увидел, как проходят будни четвероногих гонщиков.

Питомник, уютно расположенный на окраине лесополосы, скрыт от глаз обывателей, но не от их ушей. Выдает расположение «тренировочного лагеря» гулкий лай его обитателей — ездовых собак. Однако за массивными воротами питомника нас встречает зверь совершенно иного вида — кот. По сравнению с собаками, что содержатся в вольерах, пушистый зверек выглядит вольнодумцем, властно озирающим свои владения.

— В упряжке от них толку мало, — шутит владелец питомника Вячеслав Демченко. — Котов со всей округи привлекает запах рыбы, которой мы кормим наших собак.

Демченко вместе с совладелицей питомника Анной Ереминой — постоянные участники камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия». Их достижения говорят сами за себя: Анна за более чем 30-летнюю историю гонки остается единственной женщиной-чемпионкой. Вячеслав же рекордсмен Книги рекордов России, ему покорилась самая длительная гоночная дистанция в мире — 2100 километров.

— Собак необходимо тренировать от шести до девяти часов в день, — рассказывает Анна. — Ездовые псы чересчур энергичны, а еще им необходимо набирать и поддерживать форму к соревнованиям.

Спортсмены во избежание казусов распределены по вольерам согласно половому признаку: мальчики отдельно от девочек. Обычно собак селят парами, а вот драчуны и балагуры вынуждены довольствоваться одиночными номерами, чтобы не подрывать спортивный дух коллектива. В ездовых качествах они тоже разнятся: парни — сильнее, а дамы — выносливее.

— В упряжке самое важное — дисциплина. На тренировках мы нарабатываем разнообразные связки собак, опираясь на их личные и физические качества, — продолжает Вячеслав. — Наиболее ответственные и послушные получают место в авангарде упряжки, ведь от них зависит исход заезда.

Из 78 собак в упряжку отобрали шестерку лучших. На милых мордочках метисов читается озорство вперемешку с нетерпеливостью, ведь езда — смысл их жизни. По команде каюра (погонщика) упряжка скрывается в лесу, а собаки сразу смолкают, сосредоточенно перебирая лапками по узкой заснеженной колее.

— Спортивный век у собак, как и у людей, достаточно короткий, — управляя упряжкой рассказывает Анна. — Пик карьеры приходится на промежуток от трех до шести лет, а после восьми метисы уходят на пенсию.

Снег, как алмазы, разлетается из-под собачьих лап. Даже пробежавшая мимо белка не способна привлечь внимание: собак еще щенками приучают не реагировать на внешние раздражители в ходе заезда. Гладкая извилистая дорожка резко превращается в полосу препятствий. Рельеф заставляет собак тянуть упряжку в гору, минуя крутые повороты.

— Право! — Громко командует Анна подопечным, те молниеносно сворачивают в сторону питомника.

После короткого, но энергозатратного заезда вся упряжка рухнула в снег. Однако не от усталости. Так гонщики охлаждают температуру тела. Довольная шестерка счастливчиков после высвобождения направляется в сторону загона, где ожидает заслуженной кормежки и отдыха. К слову, при изнурительных гонках собакам в обязательном порядке делают расслабляющий массаж.

СПРАВКА

Самые распространенные породы ездовых собак: хаски, лайки, маламуты. Ездовые собаки считаются самыми быстроходными животными в мире, способными преодолевать длительные расстояния. Такие псы физически выносливы, обладают достаточно уравновешенным характером, всегда готовы защитить хозяина от крупного хищника и помочь в охоте.