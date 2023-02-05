Традиционная ориентация: каков вектор культурного развития России

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Культурная эволюция с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности — таков вектор развития нашего общества, который сегодня задает руководство страны.

Президент России Владимир Путин своим указом внес изменения в Основы государственной культурной политики. Что из этого следует?

В последнее время обострились споры о том, кто нынче в культурной сфере «настоящий патриот», а кто, по сути, «враг народа» (или по-современному иноагент), участились призывы «учредить государственную идеологию» (хотя это прямо запрещено Конституцией России). В таком контексте президент решил укрепить государственную составляющую в культуре, отразив прежде всего фактор долгосрочного противостояния с Западом. Основы государственной культурной политики были утверждены в 2014 году. Нынешний указ является продолжением и развитием документа, изданного в то время, когда начинался украинский кризис.

Уже тогда подразумевалось, что он будет определять главные направления государственной культурной политики, служить основой для разработки законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих процессы культурного развития, а также соответствующих государственных и муниципальных программ. Очевидно, что сейчас государственная (патриотическая) основа станет единственно допустимой не только для финансирования программ в области культуры, но и для того, чтобы те или иные произведения культуры и искусства вообще находили зрителя, слушателя и пользователя в России. Иными словами, лозунг еще довоенных советских времен «С кем вы, мастера культуры?» обретает обновленное содержание.

Поправки в документ 2014 года стали всеобъемлющими, охватывая собой не только сферу культуры в узком понимании этого термина, но и, в широком смысле, общественные отношения. Собственно, к этому подводит сама преамбула документа, где сказано, что государственная культурная политика реализуется в том числе в целях «достижения целей и выполнения задач в области обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития».

В том числе поэтому к принципам государственной культурной политики теперь также относятся такие сферы и направления общественной жизни, которые раньше не числили именно по разряду «культуры»: создание условий для воспитания и развития детей на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и защита интересов детей, а также защита традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины. Кроме того, подчеркнута важность сохранения «традиционных российских духовно-нравственных ценностей, исторической памяти и защиты исторической правды». В президентском документе подчеркнут фактор цивилизационного по сути противостояния с Западом.

Стало быть, идеологическая конфронтационность культуры будет нарастать. Ведь мы живем в обстановке, когда, как подчеркивается, «ряд недружественных государств, международных организаций и транснациональных корпораций, иностранных неправительственных организаций, а также различные экстремистские и террористические организации ведут деятельность, направленную на подрыв культурного суверенитета РФ, разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе способствующую обострению конфликтов в глобальном информационном пространстве».

В указе добавлен пункт про формирование госзаказа на создание произведений литературы и искусства, оказание услуг, направленных на сохранение и популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение общероссийской гражданской идентичности, противодействие социокультурным угрозам и экстремизму, а также обеспечение контроля качества выполнения этого государственного заказа.

Вполне логично также смотрится в документе упоминание таких задач в области социальных и гуманитарных наук, то есть за пределами культуры в «узком смысле» — как «защита и поддержка русского языка как государственного языка РФ и противодействие излишнему использованию иностранной лексики». О борьбе с иностранным словами в последнее время говорят очень часто, толком не вдаваясь в суть проблемы и не отдавая себе отчета в том, что развитие русского языка во многом опиралось на заимствование иностранных слов. Именно поэтому русский язык — живой и развивающийся, а не мертвый.

Раздел о задачах в области расширения и поддержки международных культурных и гуманитарных связей дополнился задачей о принятии мер «по защите российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия».

В задачи в области формирования информационной среды, благоприятной для становления личности, добавлена задача по совершенствованию «российских информационно-поисковых систем как средства интеллектуального и культурного развития личности» и задача по формированию «госзаказа на создание информационных материалов, распространяемых в СМИ, кино- и печатной продукции», а также «телерадиопрограмм и интернет-ресурсов, соответствующих целям и задачам культурной политики, а также обеспечение контроля качества выполнения этого государственного заказа».

МНЕНИЯ

Анатолий Антонов, завкафедрой социологии семьи соцфака МГУ:

— В России наблюдается чудовищная девальвация семьи. В течение 10 лет половина всех браков разваливается. Средний коэффициент рождаемости снизился за последний век с 4,2 до 1,5 ребенка на одну женщину. Ситуацию нужно спасать.

Игорь Кузнецов, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН:

— Указ президента подразумевает «развитие детей на основе традиционных духовно-нравственных ценностей». Это крайне важный момент. Главное, чтобы чиновники, которые будут исполнять указ, не решили загонять всех в церковь или мечеть. Нет. Традиционные ценности — это то, что поддерживает само существование социума. А именно — семья. Причем такая, где все заботятся друг о друге. Главная традиционная ценность — крепкая дружная семья.

Юлия Сафонова, член редакционного совета портала «Грамота.ру»:

— Как справиться с избыточным использованием иностранных слов? Язык, как явление самодостаточное, думаю, сам решит этот вопрос. Слово «бизнес» трудно насильно и повсеместно заменить на «дело». Что касается использования мата, то, думаю, тут каждый должен начать с себя. Нужно осознать, что материться — это дурная языковая привычка.