Актриса Алла Азарина: Инна Чурикова невольно оказала влияние на мою творческую судьбу

Заслуженная артистка России Алла Азарина бережно хранит свои интервью, опубликованные в иностранных изданиях в прошлом столетии. Международное признание актриса получила еще в молодости / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Прославленный мастер слова — статус, которым известные деятели культуры наделили заслуженную артистку России Аллу Азарину. Потомственная актриса рассказала «Вечерней Москве» о том, как делается сценическая карьера, Москве своего детства и знакомстве с нашей газетой.

Свет, декорации, музыка... Все, что излучает пространство сцены, знакомо актрисе Алле Азариной с детства. Ее отец — народный артист России Александр Азарин, единственный ученик легендарного актера XX века Владимира Яхонтова, основателя театра одного актера в Советском Союзе. Отец часто брал маленькую дочь на свои концерты.

— Родители хотели, чтобы я стала артисткой. Даже назвали меня в честь своей любимой актрисы МХАТа Аллы Тарасовой, — вспоминает Азарина. — Но я была стеснительным ребенком, боялась сцены. Все изменилось после того, как я увидела в московском Театре Гоголя сказку «Иван да Марья». Меня поразила декорация: зеленая трава, пригорки, елки и под ними грибочки. Все было как в жизни. И тут я вдруг поняла, что на сцену выходить не страшно.

А в седьмом классе я поступила в театральную детскую студию при Театре Станиславского. И тут произошло чудо. Я встретила там удивительную девочку, которая стала великой актрисой, — Инну Чурикову. Она невольно оказала на мою творческую судьбу влияние.

Летом Азарина часто ездила в Ялту, где ее папа гастролировал. Обычно в одном и том же месте снимали маленький домик. Там среди кипарисов она с мамой играла в разные игры.

— Однажды я заметила незнакомого мальчика, внимательно наблюдающего за мной. Он стал приходить каждый день и фотографировал все, что я делала, — вспоминает Азарина. — Это продолжалось несколько лет. Мне нравилось, что он смотрит на меня. Это был мой первый зритель. Заговорил он со мной только через девять лет, я была студенткой первого курса Школы-студии МХАТ.

По окончании института Алла Азарина сыграла 11 ролей в моноспектакле по трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» на сцене Москонцерта. Это событие артистка называет своей творческой победой. Правда, для этого ей пришлось преодолеть несколько серьезных препятствий. На последнем курсе студенты решили поставить самостоятельный спектакль «Ромео и Джульетта». Аллу пригласили на главную роль. Но руководитель курса Виктор Монюков не поддержал эту инициативу. Так Джульетта осталась мечтой.

— И однажды папа, зная об этом, сказал: «А что ты, собственно, переживаешь, возьми и сыграй одна», — говорит Азарина. — И я загорелась этой идеей. Придумала, как сделать одной две сцены. Я спустилась этажом ниже, позвонила в квартиру народной артистке СССР Клавдии Шульженко, с которой была знакома, и спросила ее: «Клавдия Ивановна, хочу сыграть вам две сцены из «Ромео и Джульетты, можно?». Она удивилась: «Одна?». Мы сдвинули мебель, я поставила два стула и сыграла две сцены.

В результате Алла Азарина выпустила спектакль. Режиссером стал народный артист РСФСР Владимир Николаевич Богомолов.

— Художественный совет оценил моноспектакль, дал мне «зеленый коридор». Это удача — получить сольный концерт! — вспоминает Азарина. В 1967 году об этой постановке писала даже зарубежная пресса. А всего в репертуаре актрисы было восемь моноспектаклей.

Пробовала себя Алла Александровна и в режиссуре: в Московском театре имени Пушкина она поставила спектакль «И вдруг...» по рассказам Чехова. И пригласила на премьеру тогдашнего главного редактора «Вечерней Москвы» Юрия Казарина (руководил газетой с 1998 по 2000 год. — «ВМ»).

У них возникла дружба, и к 75-летию газеты Алла сочинила песню, посвященную газете, на стихи поэтессы Анны Юрканской, и исполнила ее на юбилее. Азарина обожает поэтов Серебряного века, исполняет песни на их стихи. Она сама сочиняет музыку, уже записала несколько альбомов. Ее вдохновляют и воспоминания из детства.

— Вспоминается улица Долгоруковская. Там стоит дом, где я родилась, — трехэтажный деревянный особняк с четырехметровыми потолками, — говорит Азарина. — Раньше там жили сестра революционера Анатолия Луначарского и мама и дед великой балерины Екатерины Максимовой.

СПРАВКА

Важным этапом в биографии Аллы Азариной стал ее спектакль по произведениям Марины Цветаевой «Люблю — и больше ничего...» Большим событием в театральной жизни Москвы была постановка по мотивам повестей Федора Абрамова «Пелагея» и «Алька», где ее партнером выступила народная артистка СССР Лидия Сухаревская. Абрамов тогда заявил: «Алла, вы играете мою Альку лучше, чем я написал».