Специалисты столичных семейных центров рассказали о важности проявления чувств

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В Международный день нежности специалисты семейных центров Москвы напомнили, почему важно проявлять чувства и выражать заботу. Психолог Александра Аверина рассказывает, какие мероприятия провели для детей и родителей в семейном центре «Оберег».

В начале февраля в столичных семейных центрах прошли тренинги и психологические занятия на развитие эмпатии. Специалисты читали мини-лекции, проводили интерактивные упражнения и тесты, помогали детям и родителям укрепить отношения.

— Международный день нежности — это душевный праздник, который напоминает, как важно выражать ласку и заботу друг о друге. Нередко проявления чувств воспринимаются как что-то само собой разумеющееся. Но тем, у кого возникают сложности с эмпатией, бывает трудно понять, у кого попросить совета и где получить поддержку. В такие моменты на помощь приходят психологи семейных центров, — отметила Александра Аверина.

На мастер-классе «Что такое нежность?» ребята в возрасте от 5 до 7 лет вместе со специалистами выполняли упражнения, учились работать в команде, расширяли словарный запас.

— Мы переживали, что Тасе непросто выражать свои чувства. Она редко обнимает близких. Но после мастер-класса мы увидели будто другого ребенка: дочка подбежала, взяла меня за руку и сказала, что я — лучшая мама на свете. Это было неожиданно и очень приятно. Благодаря занятию мы поняли, Тася — очень ласковый ребенок, нужно просто научить делиться нежностью, — поделилась Раиса, мама 6-летней девочки.

На занятии для подростков «Между нами» психологи рассказали, откуда берутся эмоции, зачем делиться заботой, как это влияет на отношения с семьей и друзьями. Специалисты объяснили, что чувства — это реакция организма на происходящее вокруг. Важно осознать их, принять и выразить. Теоретические знания подкреплялись практикой: школьники разыгрывали сценки, учились подбирать слова для выражения нежности и заботы.

— Я не задумывался о том, как приятно проявлять положительные эмоции, причем не только для окружающих, но и для меня самого. Раньше казалось, что все это — только для девчонок. На занятии я понял, что ошибался, и мне многое предстоит узнать о себе и мире вокруг. По рекомендации психолога собираюсь посещать подростковый клуб, надеюсь не только развить эмпатию и расширить кругозор, но и приобрести полезные навыки, — рассказал 15-летний Денис.

На тренинге «Мы всегда рядом» психологи объяснили мамам и папам, что лучший способ поделиться любовью к детям — приласкать, обнять и сказать о чувствах. Многие участники отметили, что сделать это бывает непросто, особенно с подростками. Некоторые стесняются, боятся, что ребенок оттолкнет. Специалисты рассказали, почему эмоциональный контакт особенно важен в переходном возрасте. Выполняя упражнения, родители учились выбирать момент для проявления эмоций, узнавали, что делать при негативной реакции.

— Последние несколько лет я стеснялся подойти к дочери и просто обнять ее. Она повзрослела, стала серьезной, и мне казалось, что эти "нежности" ей не нужны. После тренинга решил поговорить с ней по душам, выразить свои эмоции. Каково было мое удивление, когда Лена призналась, что ей не хватает теплых моментов, как в детстве. Мы договорились, что будем больше времени проводить вместе, не бояться разговаривать открыто, — поделился Федор, отец 16-летней девушки.

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Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня и проконсультируют.