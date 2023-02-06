В магазинах Москвы появятся фандоматы от Х5 Group и «Современного рециклинга»

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X5 Group и научно-производственное предприятие «Современный рециклинг» подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому уже весной 2023 года в Москве в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» будут установлены до 20 фандоматов для сбора пластиковых бутылок, алюминиевых банок и приема стеклянной тары.

Пилотный проект продлится от 3 до 6 месяцев, после чего стороны оценят эффективность и смогут расширить его в случае успеха. Как сообщают в Х5, все фандоматы будут подключены к программе лояльности «Х5 Клуб», то есть пользователи смогут начислить бонусные баллы за сдачу тары на переработку, а потом использовать их в магазинах сетей «Пятерочка» и «Перекресток». Помимо этого, будет возможность отправлять денежное вознаграждение напрямую на банковскую карту для тех, кто решит сдать тару на переработку.

В совместном проекте «Современный рециклинг» будет обеспечивать контроль за установкой и функционированием фандоматов, поддерживать их эксплуатацию и вывозить собранное сырье на переработку.

В X5 отметили, что в 2023 году компания планирует реализовать несколько проектов по развитию инфраструктуры раздельного сбора. Ранее сообщалось, что более 180 фандоматов появится в Челябинске в рамках партнерства X5 и ППК «Российский экологический оператор» в течение года.