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Удерживаем занятые позиции

Анна Темнышова

Сюжет: 

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Удерживаем занятые позиции
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В Министерстве обороны РФ рассказали о новых подвигах наших военных, совершенных в ходе спецоперации.

Наступление без потерь

Удерживаем занятые позиции Старший лейтенант Айнур Сафиуллин / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Штурмовой отряд под командованием старшего лейтенанта Айнура Сафиуллина выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов. Российские военные выдвинулись на позиции для блокировки противника с южной стороны. Под прикрытием артиллерии Сафиуллин принял решение начать штурм населенного пункта. Несмотря на осколочное ранение, которое Айнур получил в ходе боя, он продолжил руководить наступлением. Благодаря его решительным действиями нашим солдатам удалось выполнить поставленную задачу без потерь и окончательно закрепить свои позиции в южной части населенного пункта. В результате наступления российские солдаты уничтожили более двух взводов украинских боевиков, взяли в плен восьмерых националистов, захватили несколько противотанковых ракетных комплексов иностранного производства типа Javelin и NLAW.

Удержали оборону

Удерживаем занятые позиции Гвардии старший лейтенант Роман Лебедев / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Гвардии старший лейтенант Роман Лебедев вместе со своими подчиненными находился на взводном опорном пункте. Солдаты выполняли боевую задачу по обороне господствующей высоты. Националисты предприняли попытку вернуть утраченную позицию, организовав наступление. Находясь под плотным огнем артиллерии и танков противника, старший лейтенант грамотно руководил личным составом, благодаря чему удалось избежать потерь. На протяжении полутора часов Роман Лебедев лично наносил огневые поражения противнику из вооружения БМП-3. В результате отважных действий подразделения Лебедева были уничтожены два автомобиля повышенной проходимости иностранного производства и около десятка украинских боевиков. Профессионализм старшего лейтенанта и его быстрые решения позволили нашим солдатам подавить наступление врага и удержать господствующую высоту.

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