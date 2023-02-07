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Рафик Загрутдинов: Началось строительство жилого дома по программе реновации в районе Кузьминки

Екатерина Дмитриева
Общество
Рафик Загрутдинов: Началось строительство жилого дома по программе реновации в районе Кузьминки
Фото: Департамент строительства города Москвы

— В районе Кузьминки на улице Жигулевской, з/у 12/6, з/у 12/6/1, начали строить жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время на площадке идут работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в следующем году, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет пятисекционным переменной этажности с подземным паркингом. Фасады здания облицуют навесными трехслойными стеновыми панелями, облицованными пиленым кирпичом бежевого, оранжевого и коричневого оттенков. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы будут оформлены витражным остеклением.

В новостройке будет 284 квартиры: однокомнатных — 39, двухкомнатных — 208, трехкомнатных — 37. Девять квартир оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику. Улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

В вестибюле жилой части каждой секции разместятся комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами установят грузопассажирские лифты, их оснастят визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах сделают в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Разноэтажные секции расположатся буквой «п», что позволит сформировать закрытый и уютный двор. Здесь установят детскую площадку, зоны для занятий уличным спортом и места тихого отдыха с декоративными кустарниками, цветами и крупномерными деревьями.

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