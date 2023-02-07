Решительно ликвидируют иностранную технику националистов

Фото: Минобороны РФ

В Министерстве обороны РФ рассказали о новых подвигах наших военных, совершенных в ходе спецоперации.

Удержали оборону

Старший лейтенант Руслан Мавликасов / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Старший лейтенант Руслан Мавликасов — командир экипажа танка. Вместе с подчиненными он оборонял стратегически важный населенный пункт и выполнял задачу по удержанию позиций российских подразделений от фланговых атак украинских националистов. Благодаря грамотным действиям командира танка и его экипажа нашим солдатам удалось уничтожить бронеавтомобиль, два пикапа националистов, оснащенных пусковыми установками противотанковых ракетных комплексов западного производства, а также большое количество пехоты противника. Экипаж танка Мавликасова по указанию старшего начальника оперативно провел под огнем артиллерии эвакуацию раненых российских военнослужащих с поля боя. После экипаж вернулся на свои позиции и продолжил выполнять боевую задачу. Уверенные действия старшего лейтенанта Руслана Мавликасова и его экипажа позволили нанести значительный урон украинским боевикам, способствовали удержанию стратегически важного населенного пункта под контролем российских подразделений и сохранить жизни раненых бойцов.

Раскрыл позиции противника

Рядовой Иван Быков / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Наводчик-оператор рядовой Иван Быков выполнял задачу по обнаружению укрепленных позиций противника и освобождению населенного пункта от украинских националистов. Быков обнаружил замаскированный опорный пункт боевиков в глубине обороны. Рядовой скрытно подобрался на минимальную дистанцию к линии обороны националистов и лично корректировал огонь танка. Иван оперативно вскрывал места сопротивления, где находились украинские боевики и бронетехника, перенаправляя туда огонь российских танков. Благодаря профессиональным действиям рядового Быкова были уничтожены легко бронированный автомобиль американского производства, две установки противотанковых управляемых ракет, пулеметный расчет и около 20 украинских боевиков. В результате точного огня танкового экипажа противник был выбит с занимаемого рубежа обороны, понеся значительные потери в живой силе, бронетехнике и противотанковых средствах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Пушилин, врио главы ДНР:

— Сейчас очень важное направление в плане последующего освобождения Красного Лимана — это, конечно же, Северск. Есть определенные успехи у ЧВК «Вагнер» в направлении Северска. Это пока окрестности, но тем не менее там каждый поселок, каждая позиция противника в целом улучшают позиции наших подразделений.