Юные москвичи познакомятся с криптоискусством

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Школьники младших классов Москвы и Московской области смогут познакомиться с технологией NFT и создать собственный арт-объект в 3D-формате.

Такую возможность предоставили цифровая экосистема МТС и анимационный сериал «Смешарики» (ГК «Рики»), запустив бесплатный образовательный онлайн-курс по цифровому искусству.

Курс состоит из серии мастер-классов на сайте творческого онлайн-проекта «Поколение М». Ведут их ИТ-эксперты и креаторы со стороны организаторов. Они расскажут детям про взаимосвязь искусства и цифровых технологий и научат создавать NFT-объекты.

Для закрепления полученных знаний в конце каждого видеоурока юных участников ждет домашнее задание. Вместе с экспертами они попробуют изобразить всемирно известные полотна с помощью современных компьютерных программ.

— Сегодня ИТ-навыки становятся фундаментом для разных профессий. Они актуальны не только для ребят, которые хотят «кодить», но и для юных креативщиков, мечтающих о создании цифровых произведений искусства. Мы рады, что наши ИТ-специалисты готовы рассказать детям про основу криптоискусства как части информационных технологий. Вместе с героями «Смешариков» дети пройдут увлекательный путь от теории до создания своего первого токена — цифрового объекта, — говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

По завершении мастер-классов самые активные участники 6–10 лет испытают свои силы в конкурсе «Рисуй со Смешариками». Для этого понадобится загрузить созданные в домашнем задании работы на сайт «Поколения М» по 31 мая 2023 года.

Победители конкурса поедут в Санкт-Петербург на студию компьютерной анимации, где создаются «Смешарики». За вторые и третьи места конкурсанты получат многофункциональные смарт-часы и фирменные подарки от организаторов.