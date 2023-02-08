«Туфли Раневской оказались мне велики»: актриса Марина Кондратьева — о роли в сериале про легенду кино

Фото: Из личного архива Марины Кондратьевой

Премьера сериала «Раневская» состоялась сегодня на онлайн-платформе KION. Эта лента покажет жизнь знаменитой актрисы Фаины Раневской с неожиданной стороны. Одну из ролей в проекте сыграла Марина Кондратьева.

— Марина, о вашей героине Тате очень мало известно. Скажите, это реальный или выдуманный персонаж?

— Это абсолютно реальный персонаж. Если помните, была такая дореволюционная и очень известная актриса Павла Вульф. Она была очень знаковой фигурой. Позже у нее родилась дочка Ирина Вульф, которая потом работала в Театре имени Моссовета. И тогда Павла взяла в дом няню, как раз вот эту Тату. Потом настолько они сроднились, подружились, и она стала практически новым членом семьи. Вместе они прошли и революцию, и все бедствия. Тата растила Ирину Вульф, потом через Павлу Вульф у нее случилось знакомство с Раневской.

Я стала спрашивать у наших старожилов театра про эту личность. У Николая Сергеевича Лебедева, ему было 100 лет на момент, когда он работал в театре, и он рассказал, что Тата приходила в Театр Моссовета на спектакли. Ее также помнит Валентина Талызина. Она мне сказала: «Это была такая добрая, простая русская баба».

— Сейчас вы служите в театре, где практически всю жизнь прослужила Фаина Георгиевна. Чувствуете преемственность?

— У меня случались очень интересные истории. На пятом этаже театра есть два закрытых помещения. Одно из них — кабинет Юрия Завадского (советский театральный режиссер. — «ВМ»). Там висел сплетенный из сухих цветов венок, который был подарен Раневской. И после одного из спектаклей педагог Валерий Сторожик похвалил меня и сказал: «Вот я тебе подарю этот венок от Раневской». И этот венок до сих пор у меня есть. А когда мне нужно было играть Варю в спектакле «Вишневый сад», я пришла в наш костюмерный цех и попросила подобрать мне «какую-нибудь старенькую обувь». И они дали мне старые кожаные ботиночки, которые были немного больше моего размера. После репетиций я увидела, что внутри них написано «Раневская». Это удивительная связь.

— Как думаете, как бы сложились ваши отношения с Фаиной Георгиевной, окажись вы на одной сцене?

— Валентина Талызина и Маргарита Терехова мне рассказывали, что у Раневской был очень крутой характер, но если она в ком-то видела честный труд и талант, то она уважала этих людей. Если бы мы с Фаиной Георгиевной оказались на одной сцене… мне бы очень хотелось, чтобы мы с ней подружились.

Фото: Из личного архива Марины Кондратьевой

— Вы снимались с такими сильными артистами, как Николай Караченцов, Виктор Раков. Каково было находиться с ними на одной площадке?

— Николай Караченцов — пример очень сильного человека. В кадре он был собран, а когда отснимался, то уходил скромно в угол и садился читать книгу, хотя при этом полностью контролировал рабочий процесс. А Виктор Раков по-человечески очень удивительный, добрый и творческий. Это то, что отличает больших актеров. В них сохраняется детскость. При всем профессионализме, статусе, звездности они не утратили в себе это.

— У вас в роду были старообрядческий священник и крупные советские ученые. Как на вас повлияла ваша семья?

— У старообрядцев не принято сильно выражать эмоции. Доходило до того, что нельзя ласкать детей, потому что это их портит. Должна присутствовать некая сдержанность, потому что свою богатую внутреннюю жизнь нельзя расплескивать. Я человек очень эмоциональный, по маминой линии у меня цыганская кровь. Поэтому в некоторые моменты жизни я очень благодарна прапрадеду за то, что соблюдение такого правила меня от чего-то уберегало. Мой дедушка — академик. В честь него назван корабль, который ходит до сих пор в Черном море. Дядя тоже академик. Был в первой экспедиции по открытию Антарктиды. А отец — геофизик, и у него много открытых нефтяных месторождений в Восточной Сибири. Также он является очень талантливым математиком и до сих пор работает в научно-исследовательском институте.

— Вы вышли замуж в 16 лет и в браке уже более 30 лет. Поделитесь секретом семейного счастья.

— Мы с мужем (Алексей Осипов, заслуженный артист РФ. — «ВМ») за эти 30 лет настолько притерлись друг к другу, что стали как шестеренки в одном механизме. Семья — это корабль. Есть капитан, который стоит у штурвала, и если у тебя настоящая крепкая команда и ты «натягиваешь парус», то тебе обязательно помогут. Я очень благодарна мужу за терпение. Мы единомышленники, даже в творчестве. Выходим из дома рано утром, а возвращаемся поздно вечером из-за репетиций. Поэтому сейчас все хозяйство на достаточно уже взрослых дочках. Кроме того, мы с мужем однокурсники и какие-то этапы актерского взросления и становления проходили вместе. Он понимает, что если у меня важный спектакль, то нужно немного терпения. И это взаимно.

СЮЖЕТ

Несмотря на запрет родителей, юная Фанни Фельдман (настоящее имя Фаины Раневской. — «ВМ») едет покорять театральную Москву. Столица встречает ее враждебно: революция, потом война. Жизнь Раневской — это полная взлетов и падений история о преодолении страхов и упорном следовании за мечтой. Такой актрису зрители увидят впервые.

ДОСЬЕ

Актриса Марина Кондратьева родилась 26 февраля 1976 года в Москве. В 1994 году окончила РАТИ, Студию при Театре имени Моссовета. С 1994 года работает в Театре имени Моссовета. С 1990 года снимается в кино, дебютировав в картине «Яма». В 2000-е стала активно сниматься в фильмах и телесериалах: «Земской доктор», «Здесь кто-то есть», «Людмила Гурченко» и другие.

Фото: Из личного архива Марины Кондратьевой

Коротко о главном

— Вы поступили в ГИТИС, будучи еще школьницей. Тогда это было не разрешено. Вас могли выгнать, если бы это раскрылось?

— Да, после первого аттестата в школе, будучи в восьмом классе, я пошла поступать. Немного обманула, сказала, что мне 16 лет, и дошла до третьего тура. Потом мне сказали приходить на госэкзамен. Меня взяли «вольнослушательницей». Я параллельно училась в вечерней школе, сдавала все экзамены. После получения аттестата я оказалась на третьем курсе со всеми. Раньше, если ты написал в анкете, что тебе 16, этого никто не смог бы проверить до поступления.

— Как ваши родители отнеслись к тому, что вы решили стать актрисой?

— Я в детстве чудом попала в руки очень талантливого педагога Карасевой Ларисы Викторовны в театральной студии во Дворце творчества на «Октябрьском Поле». Моя мама просто привела меня туда, а когда я спросила почему, ответила, что когда я играла во дворе, то всем давала роли. Мама подумала, что у меня есть режиссерские способности, поэтому решила отдать в студию.

— Стоит сейчас большее внимание уделять патриотическим спектаклям?

— В нас, так или иначе, заложен генетический код. Например, Великая Отечественная война. С этим временем связана богатая история человеческих судеб. Это весьма значимая тема. Я считаю, что патриотизм на уровне лозунгов не нужен в театре, а если это истории про любовь к нашей стране, к нашей культуре, к нашим людям, тогда их обязательно надо показывать и развивать.

— Нужна ли в театре некая «духовность»?

— Сейчас время, безусловно, сложное. Писательница Ксения Драгунская говорила: «Сейчас люди нуждаются в ободрении». Мне кажется, что театр может быть целительным. Постановки могут рассказывать про очень сложные вещи, но это должно быть по-честному.

Чтобы человек увидел конфликтные и нехорошие ситуации, понял, что он вел себя так же, и исправился. Или зритель увидел бы, что похожая сцена была в его жизни. Я, например, люблю классический театр, но я за разные формы. Надо сказать, что у актеров есть удивительная возможность высказывания, поэтому нельзя «быть ниже уровня воды». Уровень культуры нужно поддерживать и вытягивать. Я не люблю ширпотреб в искусстве.