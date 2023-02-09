Проект «Московское долголетие» приглашает на промоэкскурсии «Доброго автобуса» и прогулки «Пешего лектория»

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Экскурсии по столице — один из любимых видов досуга участников проекта «Московское долголетие». Познакомиться с Москвой и ее достопримечательностями можно во время поездки на «Добром автобусе» или на занятиях по направлению «Пеший лекторий».

Стать пассажиром «Доброго автобуса» могут не только активисты проекта «Московское долголетие», но и те горожане, кто только планируют к нему присоединиться. Промоэкскурсии совмещают познавательную поездку и знакомство с «Московским долголетием». За полгода действия акции экскурсии посетили более 4,5 тысячи пассажиров «серебряного» возраста.

Каждая поездка на «Добром автобусе» включает обзорную экскурсию по городу и посещение одной достопримечательности. На данный момент в списке маршрутов 39 локаций, куда вошли туристические места Москвы и Подмосковья (Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, Троице-Сергиева лавра, Гжельский фарфоровый завод и др.), благоустроенные и отреставрированные городские пространства (канатная дорога на Воробьевых горах, обновленный павильон №34 «Космос» на ВДНХ, спортивный комплекс «Лужники» и др.), музеи и даже действующие предприятия — например, косметическая фабрика «Свобода».

Супруги Нина Александровна и Николай Михайлович Савельевы записались в проект «Московское долголетие» в октябре прошлого года после того, как посетили промоэкскурсию на «Добром автобусе». Паре настолько понравились поездка и предложенные занятия, что сейчас они регулярно участвуют в самых разных активностях проекта.

— Решила сделать акцент на здоровье и выбрала группы, где можно его укрепить — гимнастика, танцы, цигун, бачата, калланетика, психология. Теперь у меня расписан каждый день. Благодаря проекту «Московское долголетие» после выхода на пенсию поняла, что сейчас началась моя самая интересная и активная глава жизни, — говорит Нина Александровна.

Записаться на промоэкскурсии и уточнить расписание на следующие месяцы можно по телефону единой справочной службы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы: +7 (495) 870-44-44. Количество мест ограничено. Попасть на промоэкскурсии могут москвичи старшего поколения, еще не являющиеся участниками «Московского долголетия» и имеющие постоянное место жительства в столице: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также получатели досрочной пенсии по выслуге лет. Воспользоваться предложением можно один раз в год. Чтобы посещать экскурсии «Доброго автобуса» чаще, необходимо стать активным участником проекта «Московское долголетие».

Также для любителей истории и москвоведения в проекте открыто направление «Пеший лекторий». Занятия проходят по нескольким десяткам маршрутов в столице. Участники погружаются в разные эпохи, знакомятся с важными историческими событиями и личностями, а также с современными локациями.

Экскурсионные прогулки стали самым популярным направлением проекта «Московское долголетие» среди активностей на свежем воздухе, обойдя даже скандинавскую ходьбу. Преподаватели отмечают, что экскурсии будут интересны в том числе и тем, кто и так хорошо знает столицу.

— Город — это живой организм. Он растет, развивается, а историки и москвоведы делают новые открытия, поэтому изучать его можно бесконечно. Мы постоянно обновляем информацию о маршрутах, добавляя в них новые места и факты. Только за одну экскурсию мы можем погрузиться сразу в несколько веков. Даже коренные москвичи после прогулки отмечают, что взглянули на город с другой стороны и открыли для себя новые интересные места, — рассказывает Елена Скобеева, экскурсовод, преподаватель проекта «Московское долголетие» в АНО ЦП «Социальные технологии».

Стать участником проекта «Московское долголетие» могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет вне зависимости от состояния здоровья. Занятия проекта бесплатны и проходят в каждом районе столицы. Участники могут выбрать наиболее удобный для себя формат — очно или онлайн. Записаться на занятия можно через специальную форму на портале mos.ru/age в разделе «Как стать участником», а также в территориальном центре социального обслуживания своего района или в центре госуслуг «Мои документы».